Neztrácejte hlavu a MLKparáda

KDY: 21. března

KDE: facebook Muzea loutkářských kultur (www.puppets.cz)

U příležitosti Světového dne loutkového divadla připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi mimořádnou výstavu s příznačným názvem Neztrácejte hlavu!, kterou v neděli 21. března 2021 doplní i online program zaměřený na loutky v hudebních klipech nazvaný MLKparáda. Výstavu umístěnou ve výloze v přízemí badatelského centra č. p. 62 v Chrudimi, kde jsou vystaveny hlavičky různých druhů loutek z muzejní sbírky od loutkářů a řezbářů, jako byli Jiří Trnka, Josef Strašek nebo Horro Siegel, si za současných opatření prohlédnou jen Chrudimští (k vidění bude do 6. 4. 2021). Výstavu doplní v neděli 21. března i online program na facebooku MLK zaměřený na loutky v hudebních klipech nazvaný MLKparáda, který mohou sledovat všichni, kdo jsou "on-line". Jako v každé správné hitparádě budou i zde návštěvníci moci hlasovat a vybrat tu nejúspěšnější píseň.

Jak na jarní vrkoč

KDE: www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička připravilo návod na jarní vrkoč, který vám krok za krokem ukáže, jak si lze vyrobit tuto krásnou lidovou dekoraci z materiálů, které máte doma nebo na zahradě. Nalaďte se na jarní vlnu už nyní a vneste si do interiéru trochu svěží atmosféry. Jaro je často vnímáno jako synonymum pro nové začátky. Po dlouhé, tmavé a chladné zimě, která láká hlavně k odpočinku, přichází období probouzení, růstu, svěžesti, radosti i chuti vyrazit do přírody a být aktivní. Jaké bude jarní počasí sice neovlivníte, ale můžete si kousek jara přinést k sobě domů. Pohrajete si s barevnými stuhami, vajíčky, papírovými dekoracemi, zelenými větvičkami nebo látkovými květinami a naaranžujete si zápich do vašeho oblíbeného hrníčku či květináče. Načerpáte díky tomu energii, dobijete si baterky a zlepšíte náladu v této nesnadné době. Jak na to? Podrobný fotonávod naleznete na webových nebo facebookových stránkách muzea.

Tip na knihu: Listopád

KDE: internetová knihkupectví

ZA KOLIK: cca 289 Kč

Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají. Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, v níž se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly a přály.

Tip pro zdraví: Šťáva proti únavě

Přestože vás jarní paprsky šimrají po tvářích, cítíte se unavení? Bylinkový receptář od Dionýze Dugase přináší mnoho rad, jak se cítit lépe a zlepšit svoje zdraví. Můžete si vyrobit například šťávu proti únavě. Jak na to? Odšťavníte stejné množství celeru, mrkve a rajčat a budete popíjet 2-3 krát denně šálek. Šťáva by vám měla pomoci zbavit se únavy dodáním velkého množství vitamínů a minerálů.

Poličské paměti z karantény

KDE: na e-mail zavoralova@muzeum.policka.org

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce se rozhodlo, že „zaměstná“ seniory. Vyzývá je, aby během karantény sepsali paměti a krátké vzpomínky. Nemusí být jen o zlých a přelomových časech, ale i o zajímavých zkušenostech, všedních radostech a každodenním životě. Výzva je určená pro místní seniory, ale platí i pro ty, kteří žijí v jiné části republiky a v Poličce prožili část života. Muzeum vybrané pasáže průběžně zveřejní a poté je nechá svázat do knihy. Texty psané na počítači, psacím stroji či rukou přijímá muzeum na e-mailu: zavoralova@muzeum.policka.org či poštou na adrese Centra Bohuslava Martinů. Zásilku je třeba označit heslem: Paměti z karantény.