Staň se hrdinou

KDY: květen, červen

KDE: Chrudim

Městská knihovna Chrudim připravila novou venkovní hru pro nejmenší čtenáře a jejich rodiče. Jmenuje se Staň se hrdinou, zachraň princeznu, poznej pohádku. Potřebovat budete dobré boty, touhu plnit úkoly, pastelky a fantazii. Mapu a brožurku s úkoly si můžete vyzvednout na dětském oddělení knihovny, nebo si ji můžete sami vytisknout, je dostupná na webu knihovny www.knihovna-cr.cz. Hrát můžete celý květen a červen. Počítejte s tím, že vám hra zabere hodinu a půl až dvě hodiny. Možná tedy do batůžku přidejte i svačinku.

Pozvání na čaj a kávu a další výstavy

KDY: úterý až neděle

KDE: Chrast



Městské muzeum Chrast zve na výstavu obrazů, grafik a fotografií Vladimíra Bakeše. Návštěvníky provede krásami chrudimského a pardubického regionu, po Železných horách a Vysočinou. Do konce června bude přístupná také výstava Pozvání na čaj a kávu. Návštěvníkům přiblíží nejen historii pití kávy a čaje, ale i kouzelné kávové a čajové servisy z muzejních sbírek. Chrastecké muzeum je otevřené od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Historický motoráček jede

KDY: 29. května

KDE: Pardubice - Chrast

V sobotu opět vyjede historický motoráček z Pardubic do Chrasti u Chrudimi a zpět. Z Pardubic z hlavního nádraží vyrazí směr Rosice nad Labem, Chrudim, Slatiňany, Chrast v 9:45 a ve 13:15, z Chrasti pak vyjede opačným směrem v 11:00 a 14:35 hodin (více na www.motoracek.cz). Po celý den (10 až 17 hodin) bude otevřeno železniční museum v Rosicích nad Labem, které se může stát cílem vašeho výletu. Za příznivého počasí budou v Rosicích jezdit malé modely. Jízdenky se kupují jen ve vlaku, jednosměrná stojí pro osobu 20 až 70 korun(podle cílové stanice). Přeprava kočárků je omezena na jeden ve vlaku.

Májové letecké Pardubice

KDY: 28. a 29. května

KDE: třída Míru, Pardubice

Pardubice žijí tento týden letectvím. V souvislosti s 30. výročím od první Aviatické pouti a 110. výročím prvního dálkového letu letce Jana Kašpara jsou v ulicích města připraveny výstavy. Jsou k vidění na třídě Míru, před pardubickým vlakovým nádražím a také v obchodním centru Palác Pardubice. V pátek 28. května bude na třídě Míru od 11 do 18 hodin vystavena maketa Supermarine Spitfire - letounu, který sehrál významnou roli v době II. světové války. V průběhu celé akce bude probíhat vždy v celou hodinu komentovaná prezentace. Tradiční Aviatická pouť pro veřejnost se letos konat nemůže, ale v sobotu 29. května čeká na všechny zájemce Televizní Aviatická pouť speciál, kterou bude možné sledovat v přímému přenosu od 14 hodin na programu ČT24. Zároveň organizátoři připravují pro veřejnost projekci přímého přenosu Aviatické pouti na třídě Míru. V sobotu zde instalují velkoplošnou obrazovku, na které bude možné sledovat přímý přenos Aviatické pouti z pardubického letiště a videodokumenty o historii Aviatické poutí. V rámci projekce proběhne autogramiáda pilotů a také setkání fanoušků a podporovatelů Aviatické pouti. Vše začíná od dvanácti hodin, samotný přenos poté startuje ve 14.00 hodin.

Noc kostelů

KDY: 28. května

KDE: Chrudimsko - 16 kostelů

Více než padesát kostelů v Pardubickém kraji se zapojí do páteční akce Noc kostelů. Na Chrudimsku to jsou: Bojanov, kostel sv. Víta; Bojanov-Hrbokov, kostel sv. Václava; Heřmanův Městec, kostel CČSH; Heřmanův Městec, kostel sv. Bartoloměje; Chrudim, Husův sbor CČSH; Chrudim, kostel Českobratrské církve evangelické; Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie; Krouna, kostel Českobratrské církve evangelické; Luže, kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži; Luže-Doly, kostel Zvěstování Panně Marii, Janovičky; Luže-Košumberk, Paletinská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků; Luže-Voletice, kostel sv. Jiří; Perálec, kostel Narození sv. Jana Křtitele; Proseč u Skutče, kostel sv. Mikuláše; Skuteč, kostel Božího Těla; Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Program najdete na www.nockostelu.cz.

Výstava Nížina s autorem

KDY: 30. května

KDE: Zámek Pardubice

Open Air galerie Parkán u pardubického zámku letos patří pardubickému fotografovi Radkovi Kalhousovi a jeho výstavě Nížina. Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo na neděli 30. května komentovanou prohlídku výstavy právě s jejím autorem. Začíná ve 14 hodin a je zdarma. Jen je potřeba místo dopředu rezervovat e-mailem na podrouzkova@vcm.cz. Fotografický soubor Radka Kalhouse pod názvem Nížina je součástí dlouhodobého projektu, který mapuje Pardubice a jejich okolí. „Jedná se o fotografie krajiny na předměstích města, ale i otevřené krajiny Polabské nížiny. Uznávaný pardubický fotograf se ve snímcích pokouší najít skrytou krásu této monotónní a ploché krajiny a svým subjektivním pohledem přenést její náladu na diváka,“ popsala výstavu kurátorka Východočeského muzea Veronika Schiebelová.

Arnoštem po Labi

KDY: podle jízdního řádu

KDE: kotviště na nábřeží Václava Havla, Pardubice

ZA KOLIK: rodinná do Kunětic cca 450 Kč

Restaurační a výletní loď Arnošt z Pardubic nabízí pravidelné plavby podle letního jízdního řádu. Pátek 28. 5./15:30 až 17:30/SRNOJEDY; sobota 29. 5./11:00 až 14:00/KUNĚTICE; sobota 29. 5./15:30 až 18:30/KUNĚTICE; neděle 30. 5./11:00 až 14:00/KUNĚTICE; neděle 30. 5./16:00 až 18:00/BROZANY. Nutná je předchozí rezervace plavby. Podrobné informace na www.lod.cz

Tip na výlet: České Petrovice

KDY: areál so – ne 10:00 – 18:00, rozhledna Amálka 13:00 – 17:00

KDE: České Petrovice (okres Ústí nad Orlicí)

Nevíte kam vyrazit na víkend? Sportareál České Petrovice nabízí k vyzkoušení jízdu na horských terénních kárách. Lyžařský vlek vás vyveze na vrchol kopce a poté si vyberete vlastní trasu pro cestu dolů. Můžete vyrazit také na rozhlednu Amálku, která se nachází nad Sportareálem. Z otevřené plošiny ve výšce 5 metrů spatříte celý severní obzor od západu k východu – Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Rychlebské hory, Žamberecko i Polsko. Asi 100 m od sjezdovky najdete parkoviště se 100 místy vyhrazené pro návštěvníky areálu.