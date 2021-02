Muzeum jako malované

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma

Východočeské muzeum připravilo novou soutěž pro děti. Jmenuje se Muzeum jako malované a vyzývá děti, aby nějakou výstavu samy namalovaly. „Inspirujte nás a namalujte nám, jakou výstavu byste chtěli u nás vidět,“ povzbuzuje děti a jejich rodiče edukátorka pardubického muzea Lucie Podroužková a rovnou napovídá: „Byly by to hračky z našeho muzejního fondu? Nebo loutky, filmoví hrdinové či pohádkové postavičky? Chcete, aby se výstavní sál proměnil v jednu velkou autodráhu nebo obří pokojíček pro panenky? A co třeba tajemná jeskyně plná zvířecích obyvatel?“ Soutěž je připravená pro děti od 1 roku do 15 let. Vyhrát mohou dárek a volnou vstupenku do muzea pro své rodiče. Soutěžícím stačí namalovat, na jakou výstavu by se těšili nejvíce, a poslat vyfocený nebo naskenovaný obrázek na podrouzkova@vcm.cz. Podrobnosti k soutěži najdou zájemci na stránce Museum virtualis – www.vcm.cz.

Popovídejte si s husity

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma

Tipy, jak se zabavit v karanténě, Městského muzea a galerie v Poličce nejsou jen pro děti, ale i pro hravé dospělé. Můžete se seznámit třeba se starými českými slovy. Historie je plná různých slov, která se nám mohou zdát až nesmyslná, například víte, co znamená věta: „Hlásní pozední říkal, že Jan Žižka má barbar až na jahódce?“ Zajímá vás, co nás vedlo k tomu, přestat tyto výrazy používat? Pojďme se společně naučit několik středověkých slov, která možná používali i husitští bojovníci. Zjistíte, jak složitou cestu čeština musela ujít, než se ustálila do podoby, jakou známe dnes. A že to byla cesta! Na www.cbmpolicka.cz naleznete nejen slovník, ale také historická fakta a zajímavosti.

Sněžná stezka v Jablonném nad Orlicí

KDY: kdykoliv

KDE: www.jablonneno.cz

ZA KOLIK: zdarma

Už jste slyšeli o Sněžné stezce v Jablonném nad Orlicí? Rádi sdílíme tento počin Anny Fajtové, cílený na děti a rodiče. Na stezku můžete vyrazit virtuálně a třeba hned. Vydáte-li se po Sněžné stezce, navštívíte různá zákoutí města a zažijete společnou zábavu při plnění úkolů. Stezka obsahuje 9 stanovišť a je zdarma přístupná. Všechny informace o stezce a přesnou mapku naleznete na webových stránkách města https://www.jablonneno.cz/ nebo na Facebooku města.

Za krásami Pardubic

KDY: kdykoliv

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Florbalový klub Haga Pardubice přichází s druhou stezkou Pardubicemi. Zájemce zavede k budovám architektů Ladislava Machoně, Antonína Balšánka, Oldřicha Lisky a Josefa Gočára. „Přesvědčte se o tom, že obloha je modrá jako hotel Grand, jak zní úvod jedné písně od kapely Vypsaná fiXa, a vyjděte si na procházku historickým centrem Pardubic,“ zvou tvůrci stezky. Více informací na www.hagapardubice.cz. Nadále probíhá také soutěž o ceny. První naučná stezka, kterou je stále možné si projít, je věnována Karlu Řepovi.

Nová kniha znalce Tolkienova díla

KDY: kdykoliv

ZA KOLIK: internetová knihkupectví cca 480 Kč

Nová kniha znalce Tolkienova díla Johna Gartha zkoumá místa, která inspirovala autora Pána prstenů k vytvoření smyšlených končin a dalších motivů jeho Středozemě. Garthův výklad doprovází více než sto ilustrací, mezi nimiž nechybí vlastní Tolkienovy kresby a malby, příspěvky dalších umělců, archivní snímky, mapy a působivé fotografie z nejnovější doby. Místa, jež se Tolkienovi stala pramenem bohaté inspirace, se nacházejí po celé Velké Británii – zejména v jeho milovaných West Midlands a v Oxfordu –, ale i v zámoří na všech světových stranách. Autor v knize identifikuje předobrazy Hobitína, elfské Roklinky, Třpytivých jeskyní v Helmově žlebu a mnoha dalších zásadních bodů na mapě Středozemě od hor a lesů až po řeky, jezera a pobřeží. Světy J. R. R. Tolkiena jsou uspořádány tematicky a nabízejí bohatě ilustrovaného průvodce životem a imaginací jednoho z nejoblíbenějších světových autorů, zkoumají vztahy mezi reálným světem a světem fantazie a podněcují každého, kdo by chtěl kráčet v Tolkienových šlépějích.

Hra Ubongo

KDY: kdykoliv

ZA KOLIK: internetové obchody od 899 Kč

Jedna z možností, jak strávit příjemný podvečer, je užít si zábavu u deskových her. Vypravte se do pravěku třeba s hrou Ubongo. Hra je určená pro dva až čtyři hráče a není nijak náročná. Hráči si postupně vezmou jednu kartu a 12 barevných dílků. Jeden z hráčů hodí kostkou a otočí přesýpací hodiny. Symbol na kostce určuje, které dílky se smějí používat. Pohybuje se s figurkami na herním plánu a získávají se drahokamy. Hru vyhraje ten hráč, který během hry získá nejvíce drahokamů jedné barvy.

Herectví a film

KDE: internetová knihkupectví

ZA KOLIK: od 116 Kč



V Nakladatelství AMU vyšla kniha herečky a režisérky Dagmar Bláhové s názvem Herectví a film, v níž autorka s humorem sobě vlastním provádí čtenáře teorií i praxí filmového herectví. Autorka čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností z českého i zahraničního filmového prostředí. Čtivým způsobem zprostředkovává studentům herectví a režie i všem dalším zájemcům hlavní herecké školy i vlastní metody a poznatky z praxe. Text protkává citacemi významných osobností kinematografie. Věnuje se rozdílům mezi divadelním a filmovým herectvím, spolupráci herce s režisérem, přípravě na roli prostřednictvím vlastní metody „Pět pé“, kterou v knize představuje, a seznamuje čtenáře také s prostředím a nepsanými pravidly castingů.