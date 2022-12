V neděli 4. prosince vyrazí do ulic města sváteční historický trolejbus. Společně s čertem, Mikulášem a andělem pojede z třídy Míru do Polabin a odtud kolem nádraží, přes Masarykovo náměstí na Dubinu. Za jízdenky lidé zaplatí padesát korun. Děti do tří let mohou jet zdarma. „Pro ty, co nezlobili, má Mikuláš připravený malý dáreček. Na zlobivé bude čekat čert,“ informoval Pardubický spolek historie železniční dopravy. Mikulášský trolejbus pojede trasou z třídy Míru přes Stavařov do Polabin přes Bělehradskou a kpt. Bartoše a odtud kolem nádraží, přes Masarykovo náměstí, Židov na Dubinu sever. Zpět z Dubiny na třídu Míru trasou ulicí Na Drážce. Odjezdy z třídy Míru ve 13:05, 14:05, 15:05 a 16:05. Z Polabin kpt. Bartoše v 13:14, 14:14, 15:14 a 16:14; z Dubiny sever 13:36, 14:36, 15:36 a 16:36.

Sladké Vánoce

KDY: 3. prosince

KDE: Pardubice



Vánočně vyzdobený zámek, vůně tradičních dobrot, tvořivé dílny pro velké a malé a pohádky pro nejmenší – to slibují Sladké Vánoce na pardubickém zámku. Tradiční akce Východočeského muzea v Pardubicích zaplní v sobotu 3. prosince od 10 do 17 hodin zámecké nádvoří, Kaňkův, přednáškový a společenský sál. Vstup je zdarma. „Sladké Vánoce jsou příležitostí pro milé zastavení se v předvánočním shonu, nákup drobných dárků a dekorací, vychutnání si vánoční atmosféry i kvalitních dobrot nebo svařených nápojů. V tvůrčích dílnách si každý může vlastnoručně vyrobit malou radost nebo dárek,“ řekl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Děti si vyzkouší malování skleněných ozdob, tvoření ozdob z korálků, výrobu svícnů z jablek, zdobení perníčků a různé vánoční zvyklosti. Řemeslníci předvedou drátování stromů života, pletení košíků a ošatek a výrobu vánočních dekorací z býlí a chvojí. Prodejci chystají tradiční i netradiční regionální produkty – kávu z lokální pražírny, uzenářské výrobky, ručně vyráběné pralinky, víno ze Železných hor, sýry z koliby, svařené nápoje nebo horkou čokoládu. Vánoční pohádky brněnského Divadla Koráb se budou hrát ve Společenském sále – od 10.30 hodin Betlém aneb Putování za hvězdou a od 14.30 hodin Princezna s dlouhým nosem. „Vánoční pohádka Betlém aneb Putování za hvězdou je adaptací klasického biblického příběhu o hvězdě zvěstující příchod Mesiáše. Poněkud netradiční zpracování vánočního příběhu ale ctí vážnost a hloubku námětu i jednotlivé prvky původního příběhu. Zazní i známé koledy, a tak se publikum může kdykoliv přidat,“pozvala organizátorka akce Marie Kantová z Východočeského muzea. Vstupenky se prodávají na webu muzea www.vcm.cz/akce/sladke-vanoce-2022 nebo v zámecké pokladně. Po celý advent ozdobí exteriér zámku fotokoutky z historických vánočních pohlednic a zimních fotografií. Stezka parkánem nazvaná Šťastné a chundelaté! slibuje hádanky a úkoly, při kterých děti zjistí, jak tráví vánoční svátky zvířátka. Samy pak mohou vlastní ozdobou ozdobit druhý vánoční strom na malém nádvoří.

Vánoce na Veselém Kopci

KDY: do 4. prosince

KDE: Veselý Kopec (u Hlinska)

Do 4. prosince pokračuje program Vánoce na Veselém Kopci. Svátečně vyzdobené roubenky přiblíží atmosféru příprav i oslavy Štědrého večera v období od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Návštěvníci se seznámí s tím, jak vypadal Štědrý večer bez vánočního stromečku, co nesmělo chybět na štědrovečerním stole a na co se dříve děti nejvíce těšily. A prohlédnout si mohou všichni také tradiční pečivo a ozdoby, které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček. Připraven je také doprovodný program. V sobotu 3. prosince se uskuteční Mikulášská obchůzka a 4. prosince písničkami potěší Pouličníci z Tábora. O víkendu 3. a 4. prosince program nabídne i zdobení skleněných ozdob. V neděli navíc proběhne tradiční Vánoční jarmark na Veselém Kopci. Součástí akce bude také předvádění výroby dalších vánočních předmětů.

Koncert bez hranic

KDY: 4. prosince

KDE: Chrudim



V neděli 4. prosince se uskuteční ve Fibichově sále Muzea v Chrudimi hudební show Koncert bez hranic, která vzdá hold legendě Freddiemu Mercurymu. Diváky budou bavit dlouholetý tajemník Mercuryho, dále interpret s nejlepším hlasem Freddieho Mercuryho, půvabná sopranistka, jediný Čech hrající ve filmu Bohemian Rhapsody, český klavírista se zápisem v Guinessově knize rekordů a vynikající moderátor. Koncert začíná v 19 hodin.

Kouzelný advent na zámku

KDY: vybrané dny v prosinci

KDE: Slatiňany

Zapomeňte na předvánoční stres a shon a přijďte podlehnout kouzelné zimní atmosféře slatiňanského zámku. Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí vám během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce.Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně. Termíny vánočních prohlídek jsou vždy od čtvrtka do neděle, konkrétně 1. – 4. prosince, 8. – 11. prosince, 15. – 18. prosince, 21. – 23. prosince, 29. – 31. prosince. Prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin (v sobotu a neděli také v 11.00).

Kohoutek v divadle

KDY: 3. prosince

KDE: Chrudim



Předvánoční zastavení s národopisným souborem Kohoutek z Chrudimi a jeho hosty můžete prožít 3. prosince v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Kohoutek slibuje božskou nabídku včetně svařeného vína, mlčenlivého harmonikáře, rozšafného dudáka a dalšího. Vstupenka na představení nazvané Trochu vánoční stojí pro dospělé 200 Kč, pro děti od 10 do 18 let 100 Kč, do 10 let je vstup zdarma. Představení začíná v 18 hodin.

Andělská Litomyšl

KDY: každou adventní neděli

KDE: Litomyšl

O adventních nedělích můžete strávit příjemné odpoledne na Zámeckém návrší v Litomyšli. Čeká vás andělská společnost. K adventní pohodě jistě přispěje vánoční hudba a vystoupení na pódiu před chrámem Nalezení sv. Kříže, výstavy, dobré jídlo a pití a bohatý doprovodný kulturní program. Program začne v neděli 4. prosince ve 13 hodin. Z programu vybíráme: V zámecké jízdárně se uskuteční tvořivý festival Kreativ Litomyšl (od 13 do 17 hodin), zámecké sklepení bude "v moci pekelné" a v 17 hodin začne koncert Davida Krause.

Legenda na Svojanově

KDY: 3. prosince

KDE: Svojanov



Adventní prohlídky s vyprávěním o tradicích můžete na hradě Svojanov navštívit během adventních víkendů do 18. prosince. Vánoce jsou o narození Ježíška, a tak ani na hradě nemůže chybět připomínka tohoto známého vánočního příběhu. S představením Legenda o Hvězdě přijedou se svým divadlem Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček, a to v sobotu 3. prosince. Představení začne v 15 hodin v domě zbrojnošů.

Vánoční koncert

KDY: 4. prosince

KDE: Třemošnice

Město Třemošnice zve na adventní koncert. Společně vystoupí smíšený pěvecký sbor Poslední šance, dětský pěvecký sbor Zvonky a doprovodný orchestr HB a hosté. Koncert se uskuteční v neděli v 16.30 hodin v Kulturním domě v Třemošnici.

Světci adventního období

KDY: do 15 ledna

KDE: Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi připravilo na předvánoční čas výstavu nazvanou Světci adventního období. S adventním obdobím je spjata celá řada tradic a symbolů. Výstava chrudimského muzea připomene nejznámější světce a postavy, které toto předvánoční období provází. Výstava potrvá do 15. ledna.

Ojedinělý betlém a herna

KDY: do 15. ledna

KDE: Svitavy

Ojedinělý Velký svitavský mechanický betlém, který je unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla, byl kompletně zrestaurován a rozpohybován v celé své délce neuvěřitelných 15 metrů. Veřejnost si ho může prohlédnout v Městském muzeum ve Svitavách do 15. ledna. Součástí vánočních výstav v muzeu je také adventní herna. Návštěvníci, zejména děti, se mohou těšit na betlémské divadélko, fotostěnu s andělskými křídly, domek s okénky svatých či s vánočními vůněmi a na další aktivity s adventní tematikou. Do 15. ledna pokračuje také výstava Vánoční muzeum úsměvů, která představuje litografie, olejomalby a plakáty Emmy a Báry Srncových.

Slyšte, slyšte, pastuškové

KDY: v prosinci

KDE: Polička



V adventním a vánočním čase můžete v poličském muzeu navštívit vánočně laděnou výstavu Slyšte, slyšte, pastuškové. Na správnou sváteční notu vás naladí pestře malované figurky svaté rodiny, pastýřů, sedláků, venkovanek, měšťanů, ale i ovcí, kulisy krajiny, jednotlivých stromů, domů i hradů. Betlém je hlavním tématem letošní výstavy. K vidění je jich dvacet.

Pardubické adventní trhy

KDY: do 23. prosince

KDE: Pardubice

Na Pernštýnském náměstí v Pardubicích se konají každý den až do 23. prosince adventní trhy. Pořadatelé lákají na vkusně nazdobené náměstí, bohatou nabídku občerstvení i rozmanité vánoční zboží a kulturní program. Minimální otevírací doba trhů bude ve všední dny od 11 do 18 hodin, o víkendu pak do večerních hodin.

Vánoční koncert

KDY: 3. prosince

KDE: Pardubice



V sobotu 3. prosince se koná Vánoční koncert v Evangelickém kostele v Hronovické ulici v Pardubicích. Vystoupí kontratenorista a nominant Ceny Thálie za letošní rok 2022 v oboru opera Vojtěch Pelka. Na varhany zahraje Alfred Habermann, sváteční atmosféru podpoří dětský sbor Zvoneček. Na programu jsou díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. J. Ryby, A. Vivaldiho a dalších skladatelů. Začátek koncertu je v 17 hodin. Vstupenky na koncert je možné zakoupit v Turistickém informačním centru v Pardubicích.

Vánoční trhy a zvěřinové hody

KDY: 3. prosince

KDE: Rabštejnská Lhota



Obec Rabštejnská Lhota u Chrudimi zve v sobotu od 9 do 15 hodin na vánoční trhy a zvěřinové hody do hostince U Drobílků. Večer od 19 hodin hraje kapela Epydemye.

Mikulášský běh a vánoční jarmark

KDY: 3. a 4. prosince

KDE: Svitavy



Atletický oddíl TJ Svitavy zve v sobotu na Mikulášský běh pro děti od dvou let a dospělé všech věkových kategorií. Prezentace se koná od 9.20 do 9.50 v tribuně svitavského stadionu. V 10 hodin na tartanové dráze odstartuje první kategorie běžců. Délka tratí je od 50 do 600 metrů. Děti při příchodu obdrží domácí perníček, mohou se pobavit u čertovských hrátek a po doběhu dostanou pamětní list a sladkou odměnu. Startuje se zcela zdarma. První 3 dívky a chlapci v dané kategorii budou vyhlášeni na stupních vítězů a dostanou malou odměnu. Během závodu se po ploše bude pohybovat mírumilovný čert s andělem a Mikulášem. Plná zábavy bude i druhá adventní neděle ve Svitavách. Na náměstí Míru se koná od 8 do 17 hodin vánoční jarmark. Ve 14 hodin se přidá hudební program na pódiu. Vystoupí například SYxtet či komorní sbor Ateneo.