Jů a Hele

KDY: od 18. června

KDE: Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Studio Kamarád slaví 40. narozeniny. Ve čtvrtek se v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi uskuteční vernisáž krátkodobé výstavy Hele, v muzeu je Jů a Hele. Jů a Hele jsou plyšové postavy z televizního Studia Kamarád, které začala Československá televize vysílat před čtyřiceti lety. Jůheláci, jejichž autorem je kreslíř a výtvarník Stanislav Holý, se už moc těší na děti i dospělé ve svém barevném pohádkovém světě. Tak tedy: „Ahoj, kamarádi, máme vás rádi.“ Muzeum je otevřeno denně od 8:30 do 17 hodin.

Košumberské léto

KDY: 19. června od 19 hodin

KDE: Košumberk u Luže



Košumberské léto pokračuje. V sobotu se na hradě Košumberk představí divadelní ochotníci z Luže. Od 19 hodin uvedou muzikál Jak to dělají andělé. Hrad Košumberk u Luže je pro návštěvníky v červnu otevřen každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Pokrok nezastavíš

KDY: 20. června

KDE: zámek Slatiňany

V neděli se v zámku ve Slatiňanech uskuteční speciální prohlídky běžně nepřístupných částí této památky. Podíváte se do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké ledárny a kotelny, na anglický dvorek se zachovalými renesančními sgrafity. Navštívíte pracovnu architekta Schmoranze, prohlédnete si půdu hlavní zámecké budovy s 250 let starým krovem, pokoj komorníka ve věži, čistírnu oděvů, šatnu s posuvnými prosklenými dveřmi i velkou knížecí koupelnu. Na závěr se projdete po obnoveném padesátimetrovém balkonu. Prohlídky nejsou vhodné pro malé děti z důvodu časové náročnosti (cca 75 minut). Průvodcem bude sám kastelán zámku. Začátek prohlídek v 11 a 13 hodin.

Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil?

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Muzeum v přírodě Vysočina (Betlém Hlinsko a skanzen Veselý Kopec)

Vodění Jidáše aneb Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil? Tak se jmenuje výstava, kterou můžete navštívit v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Přibližuje zvyk dodnes živý v okolí Vysokého Mýta. Obyčej vodění jidáše je zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a jeho nositelem jsou děti ve věku do 15 let. Výstava mapuje současnou podobu obyčeje v jednotlivých vesnicích. Betlém je součástí Muzea v přírodě Vysočina. V roubených domcích, které byly v Hlinsku postaveny v polovině 18. století, zájemci naleznou dílny drobných řemeslníků například dílnu hračkáře, ševce, švadleny nebo pilníkáře. Památková rezervace Betlém je otevřena denně s výjimkou pondělí. V jiné části Muzea v přírodě Vysočina ve skanzenu na Veselém Kopci můžete navštívit nejen tradiční expozice, ale do 31. října také výstavu nazvanou Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb Deset + jedna let světovým kulturním dědictvím. Výstava ve statku z Mokré Lhoty je věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Kostel sv. Michaela a Nové Město

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Regionální muzeum Chrudim

V pokladně Regionálního muzea v Chrudimi je připravena výstava připomínající 500. výročí vysvěcení kostela sv. Michaela a vznik druhé chrudimské čtvrti Nové Město. Kostel byl postaven v roce 1521 a vysvěcen pravděpodobně 29. září na svátek sv. Michaela archanděla. Nově založený hřbitov u tohoto kostela byl určen pro obyvatele Nového Města. Během staletí zde bylo pohřbeno několik tisíc obyvatel Chrudimi a okolí. Hřbitov byl zrušen na konci 19. století. Kostel sv. Michaela prošel jen drobnými stavebními úpravami a je nejlépe zachovanou pozdně gotickou památkou v Chrudimi. Výstava připomíná jak kostel, tak místní čtvrť Nové Město. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.

Tipy od sousedů

Dracula a ti druzí

KDY: do 12. září, denně kromě pondělí

KDE: Regionální muzeum Litomyšl

Příběh nejznámějšího upíra hraběte Draculy byl mnohokrát zfilmován a šlechticův hrad v rumunské Transylvánii dodnes patří k nejnavštěvovanějším památkám celého Balkánu. Ovšem málokdo tuší, že jako literární předloha mohla tvůrci Draculy Bramu Stokerovi posloužit jihočeská kněžna Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu. I její tajemný osud vám přiblíží výstava Dracula a ti druzí v Regionálním muzeu Litomyšl. Výstava o upírech seznámí návštěvníky s nejznámějšími případy z historie a z legend, ale třeba i s návody, jak upíra poznat a jak se proti němu chránit. Koho nevystraší věrohodné figuríny ve stylizovaných scénách, toho určitě vyděsí pohyblivé obrazy měnící podobu. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Čokoládový trh

KDY: 18. až 20. června

KDE: Litomyšl

Čokoládě a cukrovinkám bude po tři dny patřit zámek Litomyšl. Od pátku do neděle se tam koná Čokoládový trh. Připraven je stánkový prodej, živá hudba a soutěže. Těšit se můžete na stovky pralinek, ale také na různé speciality, jako je například čokoládové pivo. V pátek se akce koná od 15 do 19 hodin, v sobotu od 10.30 do 19 a v neděli od 10.30 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.

UPCE kvíz: Cesta od středověku do současnosti

KDY: od 17. června do 1. července

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Startuje nová hra přímo v ulicích Pardubic. Projděte si zábavnou a naučnou stezku s názvem UPCE kvíz: Cesta od středověku do současnosti. Během hry se pobavíte, dozvíte něco nového a prozkoumáte zákoutí města. Kvíz Univerzity Pardubice (UPCE) vyzkouší, jak dobře si všímáte svého okolí a jak znáte místa, kolem kterých denně procházíte. Startuje se na Pernštýnském náměstí a kolem zámku se dostanete až do kampusu univerzity. Kvíz je dostupný od 17. června do 1. července a je pro každého. Kudy vede cesta kvízu? Doporučená trasa je od prvního po deváté zastavení. 1. zastavení: Morový sloup, 2. zastavení: Dům U Jonáše, 3. zastavení: Dům Pod Sklípky, 4. zastavení: Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku, 5. zastavení: Zámek, 6. zastavení: Voda a rybníky, 7. zastavení: Jez a plavební komora, 8. zastavení: Vysoká škola, 9. zastavení: Výstava U:photo.

Zrcadlo umění

KDE: Pardubice

KDY: 17. a 18. června



V Pardubicích se ve čtvrtek a v pátek uskuteční festival amatérského umění Zrcadlo umění. Odehraje se v netradiční, takřka výhradně výtvarné podobě, nabídne devět zastavení na různých místech ve městě . Po oba dny čeká účastníky akce procházka plná různých aktivit. Začne na Pernštýnském náměstí, přes zámek se skrze Tyršovy sady a třídu Míru dostanete až na Hvězdárnu barona Artura Krause na Dukle. První zastavení Pernštýnské náměstí. Čeká vás tvořivá dílna, kde si výtvarně pojednáte tašku. Druhé zastavení Rybníkářství za dob Pernštejnů (Příhrádek). Nakreslíte si kapra a „hodíte“ ho do rybníka. Třetí zastavení - Psaníčko z pardubického zámku (zámecké valy). Na stanovišti si vytvoříte své sgrafito, psaníčko. Čtvrté zastavení Pandemie včera a dnes (Tyršovy sady). Páté zastavení Erby znakem šlechty (Tyršovy sady). Šesté zastavení - Bestiář objevitelů (náměstí Republiky). Sedmé zastavení - Pradědeček fotoaparátů (Machoňova pasáž). Osmé zastavení - Alchymie versus chemie (třída Míru). Deváté zastavení Pohledy do nebe (Hvězdárna barona Artura Krause). S sebou na cestu se hodí vzít kreslicí a psací potřeby, papíry, mobil s možností čtení QR kódů. Na zastaveních se na vás těší od 15 do 20 hodin. Více na www.zrcadloumeni.eu. Během Zrcadla umění nebudou chybět ani hudebníci v ulicích Pardubic. Ve čtvrtek v 15 hodin zazní ze Zelené brány nová znělka Zrcadla umění v podání pardubických konzervatoristů. Od 20 do 21:30 hodin hraje na Pernštýnském náměstí hudební skupina Marien a Víťa Troníček. V pátek ve 20 hodin festival ukončí opět znělka ze Zelené brány, potom zahraje Sinusoida, multižánrová kapela.

Ochutnejte mořskou esenci

KDY: denně kromě pondělí od 10 do 18

KDE: Východočeská galerie Pardubice

Východočeská galerie Pardubice otevřela v Domě U Jonáše novou výstavu nazvanou Léto u moře. Přiblíží vám cesty výtvarných umělců k moři a představí míru inspirace, které ve svém díle díky zážitkům ze zahraničí načerpali. Uvidíte studie živlu, dění v přístavech, záznamy běžného života, ale i smyšlené romantizující příběhy či satirické dokumenty. Výstava je složená z děl ze sbírek Východočeské galerie. Mezi autory jsou Václav Špála, Bohumil Kubišta či Jan Zrzavý, ale také regionální a současní umělci.

Spanilá jízda

KDY: 19. června od 8 – 16:40 hodin

KDE: Pardubický kraj

Spanilá jízda historických policejních vozidel k 30. výročí Policie ČR. Akce se koná pod záštitou policejního prezidenta Jana Švejdara a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Vozidla budou stát na náměstích měst vždy po dobu cca 20 minut. Plánované zastavení v: Králíkách, Žamberku, Letohradě, Ústí nad Orlicí, Hylvátech, Chocni, Vysokém Mýtě, Dašicích (14:05 hodin), Pardubicích (Krajské ředitelství policie 14:45), Sezemicích (15:45) a Holicích (16:20).