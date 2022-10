Bohatý program nabídnou v pátek a v sobotu Podzimní městské slavnosti v Pardubicích. Vybrali jsme pro vás několik tipů na prima zážitky. V pátek vyjede v 15 hodin ze závodiště kočárový průvod. Spanilá jízda skončí před 16. hodinou na Pernštýnském náměstí, kde budou slavnosti oficiálně zahájeny. Za pozornost jistě stojí i akrobatické vystoupení Air Gym na Zelené bráně, které můžete sledovat v pátek od 19.30 hodin. V sobotu v ulici U Stadionu uvidíte rytířské souboje na koních. Na místě budou dobové stany i kolbiště, připraveny budou hry pro děti. Od 10 hodin budou na třídě Míru vystavena historická vozidla, která se ve 13 hodin vydají na spanilou jízdu městem. A dostáváme se k oblíbené večerní části sobotního programu. V 18.30 Pernštýnské náměstí rozpohybuje bubenická show, v 18.45 se vydá lampionový průvod z náměstí k Wonkovu mostu, kde v 19.30 začne velká ohňostrojová show na Labi. Večer zakončí na Pernštýnském náměstí koncert zpěvačky Lenny. Celý program najdete na pardubice.eu/rok-2022-3033. Po oba dny se mohou návštěvníci hlavního historického náměstí těšit na tržiště a Pernštejnskou hospodu.

Běh univerzity Pardubice

KDY: 8. října

KDE: Pardubice



Běh Univerzity Pardubice bude i letos pomáhat pohybem, výtěžek podpoří domácí hospicovou péči. Na trasu se mohou v sobotu 8. října vydat všichni, sportovci i nesportovci. Trať mohou zdolat během, chůzí, jízdou na kole či koloběžce, jedná se totiž o nesoutěžní akci. Od 9 hodin začíná na Pernštýnském náměstí v Pardubicích prezentace. Přesně v 10 hodin se běžci vydají z náměstí na trasu dlouhou 2,5 kilometru. Druhý start v 10.30 hodin vpustí na trať cyklisty a jezdce na koloběžkách. Organizátoři z Univerzity Pardubice připravili také doprovodný program. Návštěvníci si budou moci nechat změřit krevní tlak a tělesný tuk nebo se poradit ohledně výživy a pohybu. Vystoupí taneční skupina Hroch a na zaregistrované účastníky čekají drobné dárky.

Dostihový víkend v Pardubicích

KDY: 8. a 9. října

KDE: Pardubice

Vrcholem následujícího víkendu i celé překážkové sezóny je nedělní 132. Velká pardubická, ale atraktivní program je na dostihovém závodišti v Pardubicích přichystán už na sobotu. Na programu je trojice jedničkových dostihů přes lehčí skoky a na své si přijdou i příznivci rovinových dostihů, kteří se mohou těšit především na trojici dostihů II. kategorie. První z dostihů startuje v sobotu v 11.30 hodin. Areál bude otevřen od 9.30 hodin. Vstupenka pro dospělého je za 150 Kč.

Dostihový mítink se 132. Velkou pardubickou bude v neděli 9. října zahájen slavnostním ceremoniálem v 11 hodin, už o půl hodiny později odstartuje první ze sedmi dostihů. Velká pardubická pak startuje v 16 hodin. Velká pardubická je mimořádná událost, která do Pardubic láká návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. Náročný dostihový den si vyžádá také dopravní omezení ve městě. Pro veřejnost je vyhrazeno parkování na silnici I/37 směrem z Pardubic na Chrudim. Tato komunikace bude v neděli 9. října uzavřena od 8 do 19 hodin, nájezd na ni bude možný pouze ve směru od Dražkovic. Diváci mohou pro dopravu na závodiště využít také vlakové spojení, posílené spoje městské hromadné dopravy nebo historický vlak, který bude jezdit mezi stanicemi Pardubice, Závodiště a Pardubice, Rosice nad Labem. Držitelé parkovacích karet vydaných pořadatelem budou parkovat u letištního terminálu, odkud bude jezdit kyvadlová doprava. Areál závodiště bude otevřen od 9 hodin. Základní vstupenka na stání stojí v online předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. Cena vstupenek k sezení se dle typu tribuny pohybuje od 800 Kč.

Velká zámecká

KDY: 8. října

KDE: Pardubice

Na podzimní městské slavnosti chystá pardubický zámek a Východočeské muzeum, které v něm sídlí, nevšední zážitek – Velkou zámeckou. Pro děti bude na valech připravena dostihová dráha s různými zastávkami, na kterých se hravě seznámí s historií a využitím koní v zámeckém areálu. Dostihový kůň po závodě vždy získá ocenění – kokardu. Kdo neví, co to kakarda je, může se to dozvědět v dílničce umístěné v přednáškovém sále, kde si ji děti budou moci vyrobit a odnést domů. Akce se koná od 13 do 18 hodin, vstup je zdarma.

Premiéra hry Kalifornská mlha

KDY: 8. a 9. října

KDE: Pardubice

Východočeské divadlo Pardubice uvede 8. a 9. října od 19 hodin na Malé scéně ve dvoře premiéru hry Kalifornská mlha v režii Michala Przebiny. Diváci budou sledovat vyhrocený dialog krajně odlišných osobností, který pohne žebříčkem hodnot na obou stranách. Bývalá barmanka Maude Gutmanová přivítá ve svém karavanu mimořádně vzácnou návštěvu. Z New Yorku kvůli ní přiletěl Lionel Percy, bývalý ředitel Metropolitního muzea umění. Účelem návštěvy je znalecký posudek obrazu, který Maude zakoupila ve vetešnictví. Domnívá se, že by mohlo jít o neznámé dílo Jacksona Pollocka. Znalec tuto možnost vyloučí. Maude však jeho verdikt odmítá. Počáteční konverzační žánr se rozpoutá do napínavého thrilleru. Hrají Martina Sikorová a Alexandr Postler. Další říjnové reprízy se konají 16. a 25. října od 19 hodin.

Chrudimsko

Výstava drobného zvířectva

KDY: 7. a 8. října

KDE: Chrudim

V pátek a v sobotu 7. a 8. října se v areálu Střední školy zemědělské v Chrudimi uskuteční výstava drobného zvířectva, kterou pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů Chrudim. Otevřeno bude pro školní kolektivy v pátek od 8 hodin a pro veřejnost od 12 do 17 hodin, v sobotu 8. října od 8 do 15 hodin. Kromě vystavených králíků, holubů a drůbeže si návštěvníci budou moci prohlédnout i venkovní expozici zemědělských zvířat a mechanizace a přístupné budou i učebny školy s prezentací ovocných odrůd a výpěstků místních zahrádkářů. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let zdarma.

Den myslivosti

KDY: 8. října

KDE: Luže



Myslivecký spolek Hubert Luže zve na den myslivosti. Koná se v sobotu na nádvoří hradu Košumberk. Můžete se těšit na soutěž o nejlepší kančí košumberský guláš, na moderovaný program, na střelbu ze vzduchovky a na ukázku výcviku loveckých psů. Občerstvení zajištěno po celý den, guláš se začíná vařit v 8, vyhlášení výsledků mezi 13. a 14. hodinou. Ochutnávky možné po zakoupení žetonu.

Mrákotínská traktoriáda

KDY: 8. října

KDE: Mrákotín

4. mrákotínská traktoriáda se uskuteční na Oflendě u koupaliště v sobotu odpoledne. Nebude chybět výstava strojů, dětské závody, skákací kombajn, hudební doprovod a večerní program. Registrace strojů začne ve 13 hodin, závody ve 14 hodin.

Zámecké strašení

KDY: 8. října

KDE: Medlešice



M klub Medlešice zve na Zámecké strašení. Uskuteční se v sobotu 8. října od 18.30 do 21 hodin v medlešickém parku. Děti budou do strašidelného parku pouštěny v menších skupinkách, není proto nutné přijít přesně na začátek akce. Čekání příchozím zpestří program na nedalekém hřišti.

Svitavsko

Den charity Svitavy

KDY: 7. října

KDE: Svitavy



V pátek 7. října se koná Den charity Svitavy. Ve farním kostele na náměstí Míru ve Svitavách bude od 16 hodin sloužena děkovná mše svatá, po ní bude požehnáno devíti novým charitním vozům. V 17.30 začne v kostele vernisáž výstavy Vstaň a jdi!, která přibližuje příběhy lidí prchajících před válkou. Zahájení hudebně doprovodí slovenská skladatelka, zpěvačka a pianistka Skyva. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Bysterští ochotníci v Poličce

KDY: 8. října

KDE: Polička

V Tylově domě v Poličce pokračuje nesoutěžní přehlídka ochotnických divadelních souborů Zákrejsova Polička. V sobotu 8. října od 19 hodin se můžete těšit na divadelní představení nazvané Ať žijí Husité s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v podání bysterského ochotnického souboru a žáků dramatického oboru a sborového zpěvu ZUŠ Bystré. V sobotu 15. října do Poličky přijede ochotnický spolek ze Žďáru nad Sázavou s detektivní hrou s prvky komedie francouzského autora Roberta Thomase Inspektor má těžkosti a 22. října se představí kolektiv mladých kočovníků ochotnického spolku města Poličky s autorským dílem Balada o Franku Youngovi. Vstupenka na jedno představení stojí 120 Kč, snížená cena pro seniory, studenty a ZTP je 60 Kč.

Litomyšl 50. a 60. léta

KDY: do 1. ledna

KDE: Litomyšl



V Regionálním muzeum v Litomyšli otevřena nová výstava Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly – 50. a 60. léta. Celoživotní vášní Miroslava Škrdly (1923–2016) bylo fotografování. Od přelomu 50. a 60. let nechyběl se svým fotoaparátem na žádné litomyšlské nebo okolní kulturní či společenské události. Velmi důkladně dokumentoval rovněž stavební proměny města.Fotografická pozůstalost uložená v muzeu obsahuje desítky tisíc snímků a v následujících letech ji chce muzeum výběrově představit veřejnosti sérií podzimních výstav. V letošním roce začalo nejstaršími snímky z let 1956 až 1969. Litomyšl tehdy vypadala a především žila zcela jinak než dnes. Součástí výstavy bude doprovodný program „Poznej svého souseda“. V případě, že někdo někoho na fotografiích pozná, bude mít možnost napsat do tabulek u jednotlivých fotografií jeho jméno a případně i krátkou informaci o něm. Stane se tak na chvíli velkým pomocníkem pracovníků muzea při katalogizaci této historicky nesmírně cenné a rozsáhlé fotografické pozůstalosti.

Ticho promlouvá

KDY: do 25. listopadu

KDE: Svitavy

V divadle Trám ve Svitavách můžete navštívit výstavu Ticho promlouvá. Nahlédnete do tvorby litomyšlského výtvarníka Kamila Kopeckého, který ve svých obrazech zachycuje klid, ticho a mír. Výstava trvá do 25. listopadu, lze zakoupit pohledy, tisky na plátno a xerografie.

Africké trhy

KDY: 9. října

KDE: Svitavy



V neděli 9. října můžete na náměstí Míru ve Svitavách navštívit africké trhy. Zajímavé zboží, ovoce a koření nakoupíte od 9 do 16 hodin.

Orlicko

Králíky čeká hudební Festival místních kapel

KDY: 8. říjen

KDE: Králíky

Festival místních kapel je první akcí z nového projektu „umíme …“, který má za cíl ukázat, že na Králicku žijí šikovní lidé, kteří umí. Během sobotního odpoledne až večera se na jevišti velkého sálu Klubu Na Střelnici v Králíkách vystřídá 7 kapel různých hudebních žánrů. Událost odstartuje ve 14 hodin, vstupné 100 korun, zlevněné 50 korun, občerstvení nebude chybět.

Do České Třebové vlakem

KDY: po celý říjen

KDE: Česká Třebová

Jevem pro Českou Třebovou z nejtypičtějších je bezesporu železnice. Expozice Městského muzea Česká Třebová věnovaná právě tomuto typu dopravy chce návštěvníkovi představit fenomén cestování železnicí od poloviny 19. století s důrazem na období první československé republiky. Návštěvník zde může poznat železniční historii habsburského soustátí, seznámit se s proměnami českotřebovského nádraží, ale také poznat železnici 20. let minulého století z pozice jejího uživatele, tedy běžného cestujícího. K nejpřitažlivějším exponátům náleží detailní model českotřebovského nádraží i s pohyblivými vlakovými soupravami, zařízená výdejna lístků a zejména část vagónu pro osobní dopravu ze 40. let 20. století, do které lze vejít, posedět a dokonce přímo v kupé zhlédnout několik dokumentárních filmů s železniční tematikou.

Automobil dříve a dnes

KDY: po celý říjen

KDE: Vysoké Mýto

Výstava Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Automobil dříve a dnes je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií a představí jednotlivé díly automobilu. Expozice seznamuje s historickou i současnou konstrukcí karoserií automobilů a pokrokem při jejich výrobě. Vše začalo kočárem, do kterého byl vsazen spalovací motor, a tak vznikl první automobil. Postupným vývojem se konstrukce vozidel měnila z automobilů kočárových typů přes oplechovanou výdřevu připevněnou na šasi až po dnešní samonosnou karoserii. Dále se můžete dozvědět, jak funguje spalovací motor, převodovka či řízení.