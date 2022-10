Celoevropskou akci Noc vědců bude opět hostit Univerzita Pardubice. Tradiční akce se tentokrát ponese v souladu s letošním tématem Všemi smysly. Pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny nadšence vědy a zákonitostí přírody, se otevře v pátek 30. září kampus univerzity. Molekulární gastronomie a pokusy přímo v chemických laboratořích, kreativní jedlé umění s restaurátory, zdravotnický test čichu a zraku v 3D brýlích. To vše čeká návštěvníky od 16 do 22 hodin v prostorách Fakulty chemicko-technologické a částečně na Dopravní fakultě Jana Pernera. V atraktivním programu popularizátorů vědy ze všech sedmi fakult univerzity se zájemci dozví také, jak je to se smysly strojů nebo jaké je to být netopýrem. Přes registraci bude mít veřejnost možnost navštívit železniční dopravní sál, centrální dispečerské pracoviště nebo vědeckou show Michaela Londesborougha. Chybět nebude soutěž o speciální ceny Noci vědců. Vstup na akci je zdarma. Návštěvníci akce mohou využít také okružní autobusovou linku, která je dopraví přímo do kampusu Univerzity Pardubice.

Den architektury a Film a architektura

KDY: 1. října

KDE: Pardubice



Oslavy mezinárodního dne architektury jsou tady. Jedenáctý ročník festivalu Film a architektura s podtitulem Body zlomů zavítá i do Pardubic. V prostoru Gampa (Galerie města Pardubic) se představí v sobotu od 19 hodin slovenský film Čiary režisérky Barbory Sliepkové. Bratislava posledních několika málo let je místem poměrně rychlé urbanistické transformace, kterou reprezentují nově vznikající čisté a rovné čáry na vozovce. Bourání a rozsáhlá výstavba se podepisují na městě neustálým ruchem, dopravními omezeními a rostoucími cenami bytů. Černobílý a esteticky vycizelovaný snímek sleduje různorodou skupinu obyvatel, kteří se sžívají a reagují na pozitivní i negativní proměny svého okolí. Film získal Cenu za nejlepší světový dokumentární film na MFDF Ji.hlava.

V pátek v celé republice startuje festival Den architektury. V Pardubicích mohou milovníci architektury vybírat hned z několika architektonických procházek. Se členy spolku Offcity a jejich hosty je naplánována výprava po stavbách konce 80. a počátku 90. let 20. stol., tedy období přelomu ve vnímání architektury jako součásti veřejného prostoru. Jedna z cest povede po historii místa i příběhem realizace nové stavby Památníku Zámeček. Nové muzeum a související krajinářské úpravy pietního území jsou na místě nacistického popraviště. Další program je připraven ve spolupráci s již zmiňovanou galerií Gampa. Zaměří se na umění ve veřejném prostoru a také nabídne happening (sobota od 11 hodin), který bude symbolizovat přesun Galerie města Pardubice na druhou stranu břehu.

Ornitologická procházka

KDY: 1. října

KDE: Lázně Bohdaneč

Projděte se starobylou rybniční krajinou v okolí města Lázně Bohdaneč a poznejte tamní ptáky. Východočeské muzeum v Pardubicích s Českou společností ornitologickou pořádá v rámci Festivalu ptactva ornitologickou procházku. Rozloučení s tažnými ptáky se koná v sobotu od 8.30 hodin, účast je zdarma. Místo je ale nutné rezervovat. Festival ptactva je celoevropskou kampaní ornitologů, která upozorňuje na fascinující fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Nenáročná procházka bude dlouhá asi sedm kilometrů. S účastníky budeme pozorovat a určovat ptáky i za pomoci stativového dalekohledu s velkým zvětšením. Za vhodného počasí bude na programu i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vhodné je vzít si terénní obuv a vlastní dalekohled. Sraz účastníků je v sobotu v 8.30 před sochou sv. Jana Nepomuckého u bohdanečského mlýna (asi 500 metrů od konečné MHD linky 3 z Pardubic). Účast je nutné rezervovat na webu muzea www.vcm.cz/akce/festival-ptactva-lazne-bohdanec nebo na e-mailu praus@vcm.cz.

Holubovy Holice

KDY: 2. října

KDE: Holice

V letošním roce si připomínáme již 175. výročí narození cestovatele Dr. Emila Holuba v Holicích. V rámci oslav se v Holicích uskuteční od 1. do 8. října různé vzpomínkové akce. V neděli 2. října se V Africkém muzeu Dr. Emila Holuba od 15 hodin koná přednáška o osudech účastníků druhé Holubovy výpravy.

Chrudimsko

Bramborová sobota

KDY: 1. října

KDE: Veselý Kopec

V sobotu 1. října se na Veselém Kopci uskuteční program s názvem Bramborová sobota. Je připomínkou tradice pěstování a využití brambor na Českomoravské vrchovině. Na jeho přípravě muzeum spolupracuje s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě.„Díky tomu se mohou všichni zájemci na Veselém Kopci dozvědět spoustu zajímavého o pěstování, šlechtění, uskladnění i použití brambor. Od 10 hodin mohou návštěvníci ochutnat bramborová jídla připravená podle tradičních lidových receptů, které jsme získali od vesnických hospodyněk. Zpěvem návštěvníky potěší Veselé heligonky z Pardubic,“ uvedla Ilona Vojancová, vědecko-výzkumný pracovník muzea. Pro šikovné děti a jejich rodiče bude připravena malá tvořivá dílna, v níž mohou zhotovit hračky z brambor tak, jak to dělaly děti v minulosti. Areál muzea v přírodě na Veselém Kopci je pro návštěvníky otevřený od 9 do 17 hodin.

Jeskyně snů

KDY: od 29. září

KDE: Chrast



Městské muzeum Chrast zve na výstavu Jeskyně snů malíře a grafika Ivana Baboráka. Vernisáž se koná 29. září v 18 hodin. Slovem provede Naďa Kubínková, muziku zajistí písničkář Antonín Hrdý. Výstava bude otevřena do 31. října, a to denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Heřmanoměstecké podzimní slavnosti

KDY: 1. října

KDE: Heřmanův Městec

Heřmanoměstecké podzimní slavnosti se konají v sobotu od 10 hodin na náměstí Míru. Do 12 hodin hraje Choltičanka, od 12.30 hodin Wječná žízeň, hudbu 70. a 80. let oživí Blues Fakers, svou autorskou rockovou tvorbu představí od 15 hodin kapela WO.CO.DE, od 16 hodin hrají Maxíci. V 17.30 hodin vystoupí Roman Vojtek a po něm Elvis Revival Band. Ve 20.30 se mohou návštěvníci těšit na ohňostroj a o závěr večera se postará DJ Seven. V doprovodném programu je například pásmo pohádek od 10 hodin v heřmanoměsteckém kině, dále lety vrtulníkem z Bažantnice či výstava fotografií Vladimíra Železného v galerii Dvojdomek.

Pouť lidí dobré vůle

KDY: 1. října

KDE: Luže



Oblastní charita Pardubice zve v sobotu 1. října na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Pro zájemce bude též vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Mše svatá, kterou bude celebrovat generální vikář Královéhradecké diecéze Jan Paseka, začíná v 15 hodin a bude přenášena online na YouTube kanálu pardubické Charity pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou pouti účastnit osobně. Těšit se můžete také na koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka. Pro poutníky je tradičně připraveno občerstvení a zábava pro děti. Více informací na www.pardubice.charita.cz.

Motocross Cup 2022

KDY: 1. října

KDE: Třemošnice



Automotoklub Třemošnice zve na závěrečný závod seriálu Nova Motocross Cup 2022, který se uskuteční v sobotu v Kubíkových Dubech od 9 hodin.

Tip na pátek: Bojanovské muzicírování

KDY: 30. září

KDE: Bojanov



Kulturní komise městyse Bojanov srdečně zve na šestý koncert IX. ročníku letního festivalu Bojanovské muzicírování v pátek od 19 hodin ve farním kostele v Bojanově. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Salvátor a Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice pod vedením Tomáše Židka. Vstup volný, doporučené vstupné 150 Kč.

Výstava hub a mykologická vycházka

KDY: 30. září, 1. října, 2. října

KDE: Chrudimsko

Tradiční výstava hub se koná v pátek 30. 9. a v sobotu 1. 10. ve Slatiňanech ve Společenském domě. Otevřeno od 9 do 18 hodin, vstup zdarma.

V neděli 2. října se koná mykologická vycházka, kterou povedou Pavel Brůžek a Václav Kobera, kteří představí všechny druhy hub, které účastníci najdou. Zodpoví i dotazy týkající se zdravotních problémů související s konzumací hub. Sraz je v 9 hodin u vodárny na Monaku a odtud vycházka povede lesem, převážně i mimo cesty, směrem na Kočičí hrádek a Podhůru. Košíky určitě s sebou. Je možné přinést i čerstvé houby na určení.

Svitavsko

Zákrejsova Polička

KDY: od 1. října

KDE: Polička

Tylův dům Polička zve na nesoutěžní přehlídku ochotnických divadelních souborů Zákrejsova Polička. V letošním XII. ročníku uvidíte herecké výkony ochotníků z Divadla Kolárka Blansko, kteří do Poličky zavítajív sobotu 1. říjnas hrou o ženách v proměnách 20. století nesoucí název Spací vady. V sobotu 8. října se můžete těšit na divadelní představení Ať žijí Husité s písněmi Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře v podání bysterského ochotnického souboru a žáků dramatického oboru a sborového zpěvu ZUŠ Bystré. V sobotu 15. října do Poličky přijede ochotnický spolek ze Žďáru nad Sázavou s detektivní hrou s prvky komedie francouzského autora Roberta Thomase Inspektor má těžkosti a jako třešnička na pomyslném divadelním dortu se na závěr přehlídky v sobotu 22. října představí kolektiv mladých kočovníků ochotnického spolku města Poličky s autorským dílem Balada o Franku Youngovi.

Okouzlení dřevem

KDY: 1. října

KDE: Svitavy



Vernisáž výstavy intarzovaných obrazů Jana Maříka a dřevěných plastik Pavla Špeldy s názvem Okouzlení dřevem se koná v sobotu od 17 hodin ve svitavském muzeu. Zahraje a zazpívá Anežka Šolcová a třígenerační rodinné kvarteto. Výstava potrvá do 20. listopadu.

ArchiMyšl a Litomyšl na fotografiích

KDY: 1. října

KDE: Litomyšl

V Litomyšli se uskuteční bohatý program při příležitosti Světového dne architektury. Těšit se můžete na komentované prohlídky a projížďky, besedy, výstavy. Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury s městskou architektkou Zdeňkou Vydrovou startuje od pomníku Bedřicha Smetany v sobotu ve 13 hodin. Ještě před ní zve městská galerie na rodinný workshop Dřevo v rukou architekta. Uskuteční se také prohlídky ve sklepních sálech tzv. Nového pivovaru na zámeckém návrší či v piaristickm chrámu Nalezení sv. Kříže. Více najdete zde

V sobotu v 16 hodin se uskuteční vernisáž nové výstavy fotografií v Regionálním muzeu Litomyšl nazvaná Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly - 50. a 60. léta.

Orlicko

Westernové odpoledne

KDY: 1. října

KDE: Žamberk

Westernové odpoledne v Žamberku s oslavou 30 let taneční skupiny Alabama se uskuteční v sobotu od 14 hodin na louce na Náměstí Generála Knopa. Návštěvníky čeká westernová show, westernové ježdění, občerstvení. Vstupné dobrovolné.