Farnost Chrudim zve na mše i do kostela

KDY: 24. - 26. prosince

KDE: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farnost Chrudim bude online přes svůj YouTube kanál přenášet tyto bohoslužby: 24. 12. v 16:00 vigilie slavnosti Narození Páně, 24. 12. ve 24:00 půlnoční bohoslužba, 25. 12. v 8:30 slavnost Narození Páně.

Kostel na Resslově náměstí bude otevřen k prohlídce betlémů či krátké modlitbě za dodržení vládních opatření v tyto časy: Štědrý den - čtvrtek 24. 12. 2020, 13:00 – 15:30 hod., Slavnost Narození Páně - pátek 25. 12. 2020, 13:00 – 17:00 hod., Svátek sv. Štěpána - sobota 26. 12. 2020, 13:00 – 17:00 hod.

Atmosféru nadcházejících vánočních svátků spolehlivě vykouzlí velký venkovní betlém od řezbáře Radka Smejkala poblíž vánočního stromu na Resselově náměstí v Chrudimi. Můžete se na chvíli zastavit třeba právě u vánočního stromu a venkovního betlému a zamyslet se nad uplynulým rokem.

Betlémské světlo

KDY: 24. prosince

KDE: Bojanov a Lipovec



Betlémské světlo si můžete odnést na Štědrý den od 14 do 15 hodin z kostela v Bojanově. Také v Lipovci v kostele bude světélko předáváno na Štědrý den od 14 hodin. Možnost odnést si Betlémské světlo ve vlastních lampičkách, letos bez společného zpívání koled. Vstup do kostela hlavním vchodem ve skupinkách po max. 6 lidech (nebo příslušníci jedné domácnosti), po rozsvícení lampičky odchod z kostela bočním vchodem. Vstup do kostela pouze s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest. Uvnitř možnost dezinfekce rukou.

Štědrý den v kostele sv. Martina v Holicích

KDY: 24. prosince

KDE: Holice



Na Štědrý den si můžete vyzvednout Betlémské světlo. Skauti ho budou rozdávat od 9-11 hodin, pak je střídají farníci. Letos musíte přijít nejen s lampou, lucernou, ale musíte mít i roušku.

Štědrý den v kostele sv. Bartoloměje

KDY: 24. prosince

KDE: v Pardubicích



Štědrý den v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích:

08:00 – 22:00 otevřen kostel (předsíň)

Betlémské světlo, koledy (reprodukované)

16:00 – 18:00 otevřen kostel (včetně lodě)

Krátké slovo duchovního (16:00, 16:30, 17:00, 17:30)

Nejvíce ozdobený dům v Česku

KDY: do 6. ledna

KDE: Libišany



V Libišanech na Pardubicku stojí nejvíce ozdobený dům v Česku. Na 105 tisíc světýlek se denně jezdí dívat desítky lidí. Světýlka se rozzáří každý den v 17 hodin a lidé je mohou vidět až do 21. hodiny. Obyvatelé domu slíbili, že budou svítit minimálně do Tří králů.

Tip na výlet: Králický Sněžník

KDE: Králicko



Už jste vystoupali na Králický Sněžník, který je se svými 1424 metry nejvyšším vrcholem Pardubického kraje? Pokud bude přát počasí, budete odměněni úžasným výhledem, zejména na Hrubý Jeseník, Orlické hory a Kladskou kotlinu v Polsku. Pod vrcholem pramení řeka Morava a nedaleko u základů bývalé Liechtensteinovy chaty stojí soška Slůněte, které je nezaměnitelným symbolem Králického Sněžníku. Jak nejlépe nahoru? Cest je na výběr několik. Například z Dolní Moravy (z konečné autobusu) je to po žluté turistické značce asi 10 km. Z Prostřední Lipky po červené je vrchol vzdálen 18 km a ze Stříbrnic po žluté turistické značce asi 7,5 km.

Tip na výlet: Polička

KDE: Svitavsko



Polička je jedinečné město s bohatou historií. Mohutné gotické hradby obepínají celé historické jádro. Na Palackého náměstí čekají barokní skvosty - radnice připomínající palác a také 22 metrů vysoký morový sloup, který byl vybudován v 18. století jako poděkování za ochránění města před morem. Impozantní stavbou je kostel svatého Jakuba, kde se ve světničce v ochozu věže roku 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Toto město rozhodně stojí za návštěvu.