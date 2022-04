Zelená brána v Pardubicích zahájí letošní turistickou sezonu Zeleným čtvrtkem. Od 14. do 18. dubna budou v předbraní pro malé návštěvníky zdarma připraveny tvůrčí dílničky, na kterých si každý může vybrat motiv, který si vybarví, nazdobí a odnese s sebou domů. Vajíčka, ptáčci, kuřátka, zajíčci na špejli poslouží třeba jako ozdoba do květináčů. Kreativitě se meze nekladou. K vidění bude také dva metry dlouhá pomlázka upletená právě k této příležitosti. To ale není zdaleka všechno. Každý návštěvník, který v těchto dnech na bránu donese kraslici, bude mít vstup na věž zdarma.

Velikonoční stezka na valech

KDY: do 18. dubna

KDE: Pardubice



Venkovní velikonoční hru si můžete zahrát na valech pardubického zámku. Poznejte křesťanské Velikonoce jako dramatický a napínavý příběh, kde má svoji roli pochybnost, láska, zrada, zmanipulovaný soud, oběť, poprava, truchlení i šťastný konec. Příběh najdete na 12 zastaveních. Každé nabízí jedno téma velikonočního příběhu a také úkol, který nakonec dovede děti i dospělé k pokladu. Cestou poznáte výrazy a předměty, se kterými se běžně setkáváte (třicet stříbrných, zrádný jako Jidáš, kalich hořkosti, symbol kříže, kokrhání kohouta). Uvidíte také fotografie s Velikonocemi spojených předmětů ze sbírek muzea.

Kunětická hora a nejen básník dřeva

KDY: 15. až 18. dubna

KDE: Kunětická hora

Na hradě Kunětická hora u Pardubic byl v loňském roce představen nový prohlídkový okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. Návštěvníci jsou zváni do cenných historických interiérů, nové expozice a také na unikátní vyhlídku v západní části hradního areálu. Během velikonočních svátků má hrad otevřeny, tedy 15. 4., 16. 4, 17. 4. i 18. 4. vždy od 10 do 16 hodin.

Premiéra hry Útulek

KDY: 15. dubna

KDE: Pardubice



Divadlo Exil, které sídlí v Machoňově pasáži v Pardubicích, zve v pátek 15. dubna od 19 hodin na svou jubilejní 100. premiéru. Je jí tragikomedie Útulek, pojednávající o lidech, kteří se snaží zaplnit prázdnotu ve svém srdci. Jejím autorem a režisérem je herec Východočeského divadla Jan Musil Přejmenovaný. Exil hru uvede v české premiéře. Inscenace vypráví příběh Otakara, který je vášnivým sběratelem plyšáků. Vlastní jich tisíce a všechny je má pojmenované. Plyšáci mu nahrazují skutečné přátele. Reprízu uvidí diváci v Machoňově pasáži 6. května. Vstupenka stojí 250 Kč.

Sváteční jízdy historických vozidel

KDY: 15. a 18. dubna

KDE: Pardubice

Na letošní Velikonoce vyjede historický motoráček i trolejbus. Pardubický spolek historie železniční dopravy připravil jízdy svých historických vozidel. Velký pátek můžete trávit s Hurvínky, vydají se z Pardubic do Borohrádku. Vlak bude mít tři vozy a zastaví v Moravanech, Rovni a Holicích. Z pardubického hlavního nádraží odjede v 9:36 hodin. Jízdenky se dají koupit pouze ve vlaku, kde je také zajištěno drobné občerstvení a prodej upomínkových předmětů a literatury. Na Velikonoční pondělí vyjede do ulic krajského města historický trolejbus. Vyjíždí z třídy Míru, jede přes Polabiny, střed města na Dubinu. Vstupné se vybírá v trolejbuse. Jízdenky, slevy DPMP, ani pardubická karta zde neplatí. Velikonoční zajíc je už připraven se někde objevit a všechny potěšit svou přítomností. Podrobnosti včetně jízdních řádů a vstupném naleznete na www.pshzd.cz.

Chrudimsko

Co je to pučálka?

KDY: do 1. května

KDE: Hlinsko

Velikonoční výstava, kterou návštěvníci naleznou v roubených domcích památkové rezervace Betlém Hlinsko, je zaměřena na tradiční jídelníček postního období. Umíte si představit, jaký pokrm se skrývá pod názvem pražmo, pučálka nebo couralka? Odpovědi přináší letošní expozice. Kromě toho si můžete prohlédnout velikonoční pečivo, kraslice a také získat recepty na postní i sváteční jídla provázející jarní svátky v minulosti. Otevřeno je denně (kromě pondělí) od 8.30 do 16 hod. Foto: P. Bulena

Velikonoce na Veselém Kopci

KDY: 15. až 18. dubna

KDE: Veselý Kopec



Skanzen Veselý Kopec zahájí jubilejní 50. návštěvnickou seonu v pátek 15. dubna, a to čtyřdenním velikonočním programem. Návštěvníci budou mít možnost si od 15. do 18. dubna prohlédnout interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů. „Program přibližuje velikonoční obyčeje a zvyky. Pro zájemce je zde možnost koupě tradičních výrobků a zároveň jsou zde připraveny i ukázky výroby zvykoslovných předmětů. Dozvědí se tu například o tom, proč se na Zelený čtvrtek peklo pečivo zvané jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení kraslic na Horácku, nebo co lidé žijící před sto lety jedli na Boží hod velikonoční,“ uvedla Ilona Vojancová z Muzea v přírodě Vysočina. Zajímavé jistě budou i ukázky zhotovování velikonočních předmětů: pletení pomlázek, zdobení kraslic různými technikami, pečení svátečních perníků do forem a dalších. V neděli 17. dubna zahraje dechový kvintet Mrákotínka z Mrákotína a v pondělí 18. dubna ve 13.30 hodin předvedou děti z obce Vinary obyčej vodění jidáše.

Od renesance do 21. století

KDY: 17. dubna

KDE: Slatiňany

Zámek Slatiňany je v dubnu otevřen vždy od čtvrtka do neděle. Otevřená je i zámecká zahrada, a to ve stejné dny jako zámek, v době od 9.45 do 15 hodin. Na prostranství před vstupem do zámku můžete zhlédnout panelovou výstavu Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii. V neděli 17. dubna se v rámci mezinárodního dne památek můžete těšit na speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku aneb Od renesance do 21. století. Podíváte se do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké ledárny a kotelny, do anglického dvorku se zachovalými renesančními sgrafity z konce 16. století. Navštívíte pracovnu architekta Schmoranze, prohlédnete si půdu hlavní zámecké budovy s 250 let starým krovem, pokoj komorníka ve věži, čistírnu oděvů, šatnu s posuvnými prosklenými dveřmi, velkou knížecí koupelnu. Na závěr se projdete po obnoveném padesátimetrovém balkonu. Prohlídky nejsou vhodné pro malé děti z důvodu časové náročnosti (minimálně 75 minut). Průvodcem bude kastelán zámku Jaroslav Bušta. Začátek prohlídky v 11:10 a 13:10.

Pomlázková zábava s Mogulem

KDY: 15. dubna

KDE: Heřmanův Městec



Na Velký pátek se koná v Heřmanově Městci v místní sokolovně taneční zábava s oblíbenou rockovou skupinou Mogul. Tato kapela má v regionu hodně fanoušků, proto se dá očekávat skvělá atmosféra, kterou by si jistě neměli nechat příznivci tvrdší muziky ujít. Začátek je ve 20 hodin.

Víkend na Lichnici

KDY: 15. až 17. dubna

KDE: Lichnice (Třemošnice)

Na Velký pátek si můžete přijít na zříceninu hradu Lichnice od 14 hodin namalovat vajíčko voskem. V sobotu probíhá od 13 hodin ukázka pletení pomlázek a v neděli budou návštěvníci společně od 11 hodin hledat vzácného modráska.

Památník Ležáky

KDY: od 15. dubna

KDE: Ležáky u Miřetic



Bývalá kamenická osada Ležáky, která leží u Miřetic, sloužila za druhé světové války jako úkryt parašutistů skupiny Silver A s radiostanicí Libuše vyslané z Londýna. Osud osady se naplnil 24. června 1942, kdy do Ležáků vtrhli němečtí nacisté. Všichni obyvatelé kromě dvou dětí byli zavražděni, osada vypálena a srovnána se zemí. Letošní sezona Památníku Ležáky začne 15. dubna. Můžete zhlédnout stálou expozici o ležácké tragédii s názvem Ležáky, osada, která nemlčela. Pro návštěvníky je připraven také nový dokument o ležácké historii. V Minigalerii bude představena nová výstava Hrdinové – příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Otevírací doba muzea je od 15. dubna denně od 9 do 17 hodin.

Svitavsko

Svátky jara

KDY: do 24. dubna

KDE: Polička

Poličské muzeum zve na výstavu s názvem Svátky jara. Instalace v prostorách měšťanské třídy připomíná dvě podoby tradičních svátků. V čase, kdy ožívají zvyky spojené s novým jarem, se zároveň slaví největší křesťanské svátky celého roku. Uvidíte tedy velikonoční kraslice, pomlázky a řehtačky, ale také tradiční pokrmy a artefakty lidového umění, inspirované událostmi velikonočního týdne. U jednotlivých dnů se seznámíte s jejich zvyky a historií a s lidovým pokrmem. Pro malé i velké návštěvníky je připraven prostor, kde si vyzkoušejí i dobrodružné a pohybové aktivity s Velikonocemi spojené.

Jarní slavnosti na hradě Svojanov

KDY: 16. a 17. dubna

KDE: Svojanov



Hrad Svojanov je připraven na první letošní slavnosti. Program je nachystaný na celý víkend 16. a 17. dubna. K vidění budou i zajímavé výstavy. Návštěvníci se na hradním nádvoří naučí, jak se pletou pomlázky. Dozvědí se nejen mnohé o Velikonocích a zvyklostech, které se k nim váží. „Nebudou chybět ani říkadla a tanečky s dětmi, jarní zdobení a vynášení Morany, abychom se konečně rozloučili s paní Zimou,“ popisuje Ondřej Ryšavý z letohradského spolku Honorata. Všichni se mohou se těšit také na bubeníky a hrané scénky. Na programu jsou i piráti a Popletená pohádka. Po oba dny bude k dispozici výstavka s tradičními velikonočními a jarními věcmi. Pro kluky a holky jsou nachystané také hry a omalovánky. Milovníci historie nepřijdou samozřejmě ani o komentované prohlídky jarně vyzdobené památky zpestřené vyprávěním o velikonočních zvycích. Interiéry hradu provoní čerstvé velikonoční perníčky a mazance. Nebudou chybět ani kvetoucí jarní rostliny a malovaná vajíčka.Správa hradu Svojanov na sezónu 2022 nachystala i zajímavé výstavy. Dvě budou zpřístupněné už od 15. dubna v galerii v předhradí, která vznikla rekonstrukcí někdejších koníren. Velká multimediální výstava Rudolf II. – král a císař je věnovaná významnému panovníkovi. Ve vedlejším výstavním sále je instalovaná unikátní výstava ke 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška a 10. výročí jeho úmrtí. Brány hradu jsou o jarních slavnostech a po celý duben dokořán od 9 do 17 hodin, vždy od úterka do neděle. Otevřeno je rovněž na Velký pátek a Velikonoční pondělí.

Velikonoční prohlídky

KDY: od 14. do 17. dubna

KDE: Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová zve od 14. do 17. dubna na speciální velikonoční prohlídky expozice Jak se žilo na venkově s krásnou velikonoční výzdobou interiérů, výkladem obohaceným o zvyky našich předků a vysvětlením jejich významu. Velikonoční atmosféra obohatí také zámecké exteriéry a podílet se mohou i návštěvníci. Stačí s sebou přinést vyfouklá malovaná vejce na stuze a můžete je zavěsit na připravené věnce z proutí. Kraslice či zvířátka na špejli můžete zapíchnout do obilím osetých kádí. Na trávníku je možné udělat hnízdečka zajíčků, kuřátek, kytiček.

O Velikonocích třeba k Valdštejnům

KDY: 14. až 18. dubna

KDE: Litomyšl



Do 18. dubna jsou prohlídky zámeckých interiérů v Litomyšli oživeny jarními a velikonočními dekoracemi. O Velikonocích můžete na zámku Litomyšl zavítat v rámci prohlídkových tras nejenom "k Valdštejnům", ale také "k Thurn-Taxisům". Ve čtvrtek 14. 4. od 11 do 16 hodin, od 15. 4. do 18. 4. v čase od 9 do 16 hodin. Přesné časy prohlídek se dozvíte v pokladně v přízemí arkádového nádvoří.

Tip na výlet Orlicko

Velikonoce na tvrzi Bouda

KDY: 15. až 18. dubna

KDE: Bouda



Legendární dělostřelecká tvrz Bouda byla vybudována na stejnojmenném kopci, v lesním masivu nad obcemi Těchonín, Lichkov a Dolní Boříkovice. Od pátku 15. 4. do pondělí 18. 4. budou před tvrzí Bouda připravené pro nejmenší návštěvníky sportovní hry s odměnami. V pátek a sobotu bude poprvé otevřen veřejnosti vchodový objekt, a to vždy v 11 a 13 hod. Před tvrzí Bouda bude vystavena vojenská technika, kterou budou střežit vojáci v dobových uniformách. Návštěvníci budou moci vidět, také před tvrzí, dobové zbraně, které byly využívané na našem opevnění. Prohlídky v 11, 12, 13, 14, 15 hodin.

Litice zvou na historii i krásný výhled

KDY: od 15. do 18. dubna

KDE: Litice

Hrad Litice nedaleko Žamberka nabízí prohlídkový okruh, který vás provede jižním palácem a přilehlou věží. Horní patro věže slouží jako rozhledna s výhledy do okolí hradu a na Králický Sněžník. V interiérech hradu probíhá výstava plastik Jaroslava Šafra. Prohlídka probíhá s průvodcem nebo bez průvodce s textem. Od 15. 4. do 18. 4. je hrad otevřen od 9 do 16 hodin.