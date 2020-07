Tady Vary

KDY: 11. července

KDE: Městské kino Chrudim

ZA KOLIK: 100 Kč

Poslední promítání filmové přehlídky Tady Vary se uskuteční v sobotu 11. července ve 20 hodin v chrudimském kině. Představen bude americký snímek Honey Boy v režii Almy Har'el. Příběh zachycuje bolestivě upřímný a hořce humorný popis komplikovaného vztahu otce Jamese, alkoholika, který má problémy se zákonem, a jeho syna, dvanáctiletého dětského herce Otise. Autorem výrazně autobiografického scénáře je kontroverzní herec Shia LaBeouf, který rovněž propůjčil svůj nesporný herecký talent postavě Jamese, v níž se zrcadlí jeho vlastní otec. Těšit se můžete také na červený koberec, besedy a fotokoutek.

Komentované prohlídky na Veselém Kopci

KDY: 11. a 12. července

KDE: Muzeum v přírodě Vysočina – Veselý Kopec

ZA KOLIK: základní 120 Kč, snížené 100 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 240 Kč

Na Veselém Kopci jsou každý den od července do konce srpna různé komorní programy věnované tradičním textilním technikám, zpracování zemědělských plodin, lidovému léčitelství nebo stavebním technikám používaným při stavbě roubeného domu. Na vybrané dny je připravena letošní novinka – komentované prohlídky vedené odborníky muzea. V sobotu v 10:30, 13:30 a 15:30 se bude konat komentovaná prohlídka Mlynáři a sekerníci na téma lidových technických staveb na vodní pohon. Návštěvníci si mohou také v perníkářské dílně vyzkoušet upéct perník tlačený do dřevěných forem. V neděli v 10, 13:30 a 15:30 proběhne další komentovaná prohlídka věnovaná lidovým oděvním součástkám, které jsou k vidění v roubenkách na Veselém Kopci. Při prohlídce se návštěvníci dozví co je to šerka, fěrtoch nebo lajblík a mnoho dalšího. Prohlídku je možné rezervovat předem prostřednictvím e-mailu muzeumvysocina@nmvp.cz, na telefonu 469 333 175 nebo objednat přímo na místě v pokladně na Veselém Kopci.

Folk na Lichnici

KDY: 11. července

KDE: zřícenina hradu Lichnice

ZA KOLIK: běžné vstupné 390 Kč, děti do 15 let 110 Kč, děti do 3 let zdarma

V sobotu v 11 hodin začne již 18. ročník hudebního festivalu Folk na Lichnici. V průběhu celého festivalového dne zahraje 13 interpretů, mezi nimi například skupiny Poutníci, Ladybirds nebo Epydemye. Nebude chybět ani dětský koutek pro nejmenší návštěvníky, kde si děti budou moci užít různé zábavné aktivity a hry. Vstupenky jsou k zakoupení na e-mailu vstupenky@folknalichnici.cz nebo přímo na místě v den konání, kde bude ale omezený počet osob.

Král na hradě Kunětická hora

KDY: 12. července

KDE: hrad Kunětická hora

ZA KOLIK: program na nádvoří zdarma, v hradním paláci základní vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 310 Kč

V neděli proběhne návštěva krále Vladislava Jagellonského u pana Viléma z Pernštejna na hradě Kunětická hora po 523 letech. V 11, 13:30, 15 a 16:30 bude možné zhlédnout v hradním paláci kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna. Program bude navíc spojený s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře. Tato akce má připomenout skutečnou událost z 22. července 1497, kdy v severním křídle hradního paláce Vladislav Jagellonský pasoval na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana. O doprovodný program se postará skupina historického šermu Fortis v podobě divadelních scének na nádvoří, hudby a šermu. Individuální prohlídky hradního paláce jsou možné kdykoli mezi 9:30 a 17. hodinou.

Prohlídky města

KDY: 11. července

KDE: Turistické informační centrum Pardubice

ZA KOLIK: základní 130 Kč, zlevněné (pro děti do 15 let, seniory a držitele průkazu ZTP) 60 Kč

Turistické informační centrum Pardubice pravidelně pořádá komentované prohlídky města s průvodcem. V sobotu 11. července si můžete vybrat hned ze tří zajímavých historických prohlídek. Stezka Viléma z Pernštejna ukáže nejdůležitější pamětihodnosti historického centra města, jehož vývoj je spojen zejména se šlechtickým rodem Pernštejnů. Sraz je v sobotu v 15 hodin u Zelené brány před Turistickým informačním centrem. Další prohlídka Báje a pověsti Pardubic vás zavede do uliček historického centra a odkryje vám mnohé báje a legendy, které město provázejí. Sraz je v sobotu v 15:30 opět u Zelené brány. Poslední prohlídka Pardubicemi po stopách hrdinů protinacistického odboje odhalí tragický osud Alfréda Bartoše, velitele výsadku Silver A. Sraz bude v sobotu v 15:30 před hlavním vchodem radnice na Pernštýnském náměstí. Prohlídky se rezervují předem na e-mail info@ticpardubice.cz, nebo telefonicky na čísle 775 068 390. Vstupenku zakoupíte v Turistickém informačním centru 15 minut před prohlídkou.

Netradiční prohlídky pardubického zámku

KDY: 11. a 12. července

KDE: Zámek Pardubice

ZA KOLIK: Tajný kryt - 80 Kč dospělí, 60 Kč děti do 12 let, Kryt civilní obrany - 100 Kč dospělí, 50 Kč zlevněné

V pardubickém zámku probíhají netradiční prohlídky tajných krytů, které byly vybudovány pro ochranu obyvatel v době studené války, kdy hrozil útok nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem. V sobotu ve 13 hodin máte možnost navštívit kryt civilní obrany, který sloužil jako krajské velitelské stanoviště pro záchranné práce. V neděli v 11 hodin začíná prohlídka tajného krytu v zámeckém valu. Na vlastní oči uvidíte, jak se lidé v případě nebezpečí mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu. V krytech je celoročně teplota mezi 12 až 15°C, nezapomeňte tedy na přiměřené oblečení. Vstupenky je nutné předem rezervovat na e-mail rezervace@vcm.cz nebo telefonicky na 607 034 110.

Výstava fotografií Zvířata kolem nás

KDY: červenec a srpen

KDE: předbraní Zelené brány

ZA KOLIK: zdarma

Pardubický fotograf přírody, Lukáš Zeman, vystaví své fotografie zvířat na celé letní prázdniny v předbraní Zelené brány. Fotograf v roce 2018 uspěl v prestižní soutěži Czech Press Photo. V loňském roce se v soutěží Živnostník roku dostal mezi deset nejlepších živnostníků v Pardubickém kraji. Výstava má za účel upozornit na pokles populace divokých zvířat a inspirovat k ohleduplnosti k přírodě. Výstava je všem otevřena zdarma v otevírací době Zelené brány – tedy od pondělí do neděle od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Art/music v Music clubu Žlutý pes

KDY: 11. července v 18 hodin

KDE: Music club Žlutý pes

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu se na zahradě Žlutého psa odehraje zajímavá akce, jejímž cílem je propojení výtvarného umění a hudby pardubických talentů. Od 18 hodin začne hlavní program večera, při kterém bude možné zhlédnout obrazy čtyř mladých talentovaných umělkyň z Pardubicka – Zuzany Praislerové, Vivian Solovjevové, Anny Krištofíkové a Zuzany Brettové. Tato výstava bude doplněna o hudební doprovod Tomáše Kulhavého a Patricka Keenana z USA, který je v Pardubicích na studijním pobytu. V případě nepřízně počasí proběhne akce ve vnitřních prostorách.