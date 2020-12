Aj, dnes v Betlémě

KDY: do 17. ledna

KDE: Regionální muzeum Chrudim



Regionální muzeum Chrudim má opět otevřeno a srdečně vás zve na výstavu betlémů ze sbírky Lucie Benedikty Petrusové ze Sobětuch nazvané Aj, dnes v Betlémě. K vidění je od 29. listopadu do 17. ledna od 9 - 12 a a 12:30 - 17:00 hodin.

Viktorin Kornel ze Všehrd: humanista a právník

KDY: kdykoliv

KDE: web Regionálního muzea Chrudim

Viktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury. Výstava je ke zhlédnutí pouze on-line. Na https://muzeumcr.cz/cz/ najdete výstavní panely a doprovodné ilustrace.

Adventní kalendář Muzea v přírodě Vysočina

KDY: do 24. prosince

KDE: instagram muzea



Čekání na Vánoce si můžete zkrátit s adventním kalendářem, který na svém instagramu připravilo Muzeum v přírodě Vysočina. Každý den se otevírá jedno políčko s nějakou vánoční inspirací, návodem či receptem. Národní muzeum v přírodě, jehož součástí je i Muzeum v přírodě Vysočina, připravilo na svém facebooku také soutěž o volné vstupenky na rok 2021.

Vánoční trhy v Chrudimi

KDE: Ressovo náměstí

KDY: od 16. do 19. prosince



Tradiční akce Stříbrná neděle v chrudimském Muzeu, kde jste mohli zahřát svařeným vínem a medovinou a nakoupit dárky ať již v podobě vlastnoručně vyráběných či různých vstupenek nebo si odnést dáreček od lidových výrobců, ochutnat perníčky nebo vychutnat vánoční atmosféru před Muzeem při zpívání dětí z mateřských školek, se letos neuskuteční. Navštívit ale můžete vánoční trhy, které se budou konat v závislosti na aktuálních opatřeních na Resselově náměstí v Chrudimi od středy 16. do soboty 19. prosince 2020 vždy od 10 do 16 hodin.

Online koncerty z Fabriky

KDY: adventní čas

KDE: Facebook

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít online koncerty Střediska kulturních služeb Svitavy (centrum Fabrika). Sobota 12. prosince bude patřit Veronice Wildové, která vystupuje s bandem Divoko (od 17 hodin), v neděli posluchače potěší svitavská písničkářka Pavla Boučková (v 15 hodin) a kapela The Dozing Brothers (od 19 hodin). Odkaz na aktuální koncert bude zveřejněný vždy na Facebooku a na webových stránkách SKS.