V zdravém těle zdravý duch

KDY: od 12. června do 30. srpna

KDE: Regionální muzeum Chrudim

V Regionálním muzeu v Chrudimi bude v pátek otevřena výstava V zdravém těle zdravý duch aneb Jak se na Chrudimsku dříve sportovalo. Chcete-li se vrátit o sto a více let zpátky, kdy se sportovalo především pro radost, tak se přijďte podívat. Podíváte se do 60. let 19. století, kdy vznikl Sokol, na první cyklisty na vysokých kolech, připomenete si počátky tenisu, fotbalu, atletiky a dalších sportů, které se na Chrudimsku provozovaly koncem 19. a v první polovině 20. století. První sportovci v létě jezdili na kole, v zimě bruslili nebo se věnovali šermu. Seznamovali se se základy fotbalu, který se později hrál skoro v každé vesnici. Po sportovních kláních často následovala zábava s hudbou či tancem v některé z místních restaurací. O tom, že se mladí sportovci uměli bavit, svědčí řada pozvánek na sokolské Šibrinky, sportovní plesy či hudební večírky. Muezum je otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin.

Jarní vycházka

KDY: 14. června od 14:00 hodin

KDE: park Střelnice, Chrudim



Čeká vás nenáročná procházka (vhodné i pro handicapované návštěvníky) po parku Střelnice a nové části v Blehovsku, sraz u Červené kapličky v ulici Malecká. Cílem je představit revitalizaci náhonů, ale také přírodní památku Ptačí ostrovy, jejích ptačí obyvatele (havrany nevyjímaje), vážky a také rostliny. Na závěr mohou odvážní návštěvníci ještě prozkoumat městskou divočinu ve špici velkého Střeleckého ostrova a dozvědět se něco o její historii a možnostech využití. Vedou zoolog Jiří Rejl a botanička Naděžda Gutzerová, nebude chybět projektant revitalizovaných náhonů.

Výstava fotografií Roberta Vana a Evy Pilarové

KDY: od 13. června do 26. června

KDE: Galerie Dvojdomek Heřmanův Městec



Pro velký zájem a z důvodu předčasného nuceného ukončení v březnu můžete nyní v Galerii Dvojdomek v Heřmanově Městci znovu navštívit výstavu fotografií Roberta Vana a Evy Pilarové. Výstava bude otevřena od 13. 6. o víkendech od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin a také ve středu od 14 do 17 hodin. Dernisáž výstavy s účastí autora proběhne v pátek 26. 6.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.