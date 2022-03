K příležitosti 30. výročí od slavnostního otevření Hvězdárny barona Artura Krause v Domě dětí a mládeže Alfa v Pardubicích se uskuteční přednáška RNDr. Jiřího Grygara, Csc. nazvaná Osmá múza astronomie. Co všechno z astronomie se ukrývá ve slavném díle neméně slavného Jana Nerudy? A jaké netušené předpovědi se tento velikán naší literatury dopustil? Přednáška významného českého astronoma a kmotra pardubické hvězdárny začíná v sále Hvězdárny barona Artura Krause v pátek 18. března v 19 hodin. Vstupenka stojí 70 Kč.

Cesta do Benátek

KDY: 19. března

KDE: Exil, Pardubice



Pardubické Divadlo Exil uvede v české premiéře norskou hru Cesta do Benátek. Její autorkou je uznávaná novinářka, spisovatelka Bjørg Vik. Poprvé diváci hru uvidí v sobotu 19. března od 19 hodin na scéně pod Machoňovou pasáží v Pardubicích. Posmutnělá, ale laskavá komedie se odehrává v bytě starých manželů. Nemají peníze, zdraví jim dávno neslouží. Přesto se snaží neopustit to, co v životě nejvíc milovali – cestování a umění. Pro režiséra Alexandra Gregara je hlavním tématem schopnost žít a přitom se dobře vyrovnat nejen s minulostí, ale i s přítomností.

Pro děti: Vlastnosti v hudbě

KDY: 20. března

KDE: Dům hudby, Pardubice

V neděli přivítají pardubičtí filharmonici v hledišti Sukovy síně nejmenší posluchače. Na programu je matiné Vlastnosti v hudbě, které je určeno dětem od 5 let věku a které jim, jak název napovídá, prozradí, jak velcí hudební skladatelé pomocí hudby vyjádřili rozličné lidské vlastnosti. Děti tak například uslyší, jak podle Leoše Janáčka zní taková žárlivost. Dirigent Marko Ivanović spolu s moderátorem Petrem Kadlecem jim zábavnou formou odhalí další vlastnosti ukryté v hudbě Vivaldiho, Beethovena, Bacha či dalších skladatelů. Koncert Vlastnosti v hudbě se uskuteční v neděli 20. března od 10.30 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Vstupenky lze zakoupit online (kfpar.cz), v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky v Pardubicích, případně také ještě na místě.

Institut Paměti národa

KDY: o víkendech od 10.30 do 18 hodin

KDE: Pardubice

Tento týden se v Pardubicích v Machoňově pasáži otevřel Institut Paměti národa. Výstavní prostor provede návštěvníky 20. stoletím a odvypráví skutečné příběhy pamětníků. Expozice plná moderních technologií přímo vtáhne do minulosti. Prostřednictvím panoramatické projekce, rozšířené reality, digitálního průvodce a deníků zavede návštěvníky mezi odbojáře, do bojů 2. světové války nebo do komunistických vyšetřoven a lágrů. O víkendu je otevřeno od 10.30 do 18 hodin. Vstupenky si zajistíte zde

Chrudimsko

Keltský telegraf

KDY: 19. března

KDE: Boiika, České Lhotice



V sobotu 19. března od 19 hodin se můžete na rozhledně Boiika u obce České Lhotice připojit k akci Keltský telegraf. Vždy s příchodem jara se vydávají účastníci telegrafu na vrcholy významných kopců a navzájem se propojují pomocí světelného signálu, který se vysílá z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech účastníků. U rozhledny Boiika se bude také muzicírovat a budou se hrát různé hry pro zahřátí. Drobné občerstvení zajistí obec České Lhotice.

Velikonoční výstava

KDY: od 17. března

KDE: Regionální muzeum, Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi zve na velikonoční výstavu v pokladně muzea s názvem Hody, hody doprovody spojenou se zdobením velikonočního stromu. Co si vybavíte, když se řeknou Velikonoce? Kraslice? Beránek? Pomlázka? Bez těchto symbolů si dnes Velikonoce ani neumíme představit. Zájemci mohou pomoci ozdobit takzvaný velikonoční strom. Tradice zdobení stromečků nebo jiných rostlin barevnými vajíčky pochází z Německa. Tam se jí říká Ostereierbaum, což v překladu znamená velikonoční vajíčkový strom. Návštěvníci si mohou přinést vlastní kraslici k zavěšení nebo použít a vymalovat připravenou papírovou šablonu. Výstavu můžete navštívit od 17. března do 17. dubna, muzeum je otevřené denně kromě pondělí. V muzeu je k vidění také nová výstava (otevřená minulý týden) nazvaná 600+1 rok od tažení Jana Žižky východními Čechami.

Vítání jara se skauty

KDY: 19. března

KDE: sraz v Třemošnici



Skauti z Ronova nad Doubravou zvou na pravidelný turistický pochod či cyklo projížďku na Pařížovskou přehradu. Sraz je v sobotu v 10 hodin na vlakovém nádraží v Třemošnici.

Bruslení s dětmi

KDY: do 27. března

KDE: Třemošnice

Až do 27. března můžete ve sportovním areálu v Třemošnici bruslit na umělém kluzišti o rozměrech 24 x 12 metrů. Pro veřejnost je kluziště otevřené v pondělí až v pátek od 15 do 19 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin.

Zámek plný příběhů, vynálezů a koní

KDY: březen - čtvrtek, pátek, sobota

KDE: Slatiňany



Už jste navštívili zimní prohlídkovou trasu slatiňanského zámku? Jestli ne, vězte, že zámek má v březnu otevřeno vždy ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Časy prohlídek jsou v 10:00, 13:00, 15:00 hodin (v sobotu i v 11.30). Zimní trasa vás zavede do zrekonstruovaných interiéru v přízemí východního křídla a suterénu zámku.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč začíná

KDY: 20. března

KDE: Skuteč

V neděli bude zahájen 17. ročník skutečského festivalu, březnový program nabízí šest akcí – dva velké a dva komorní koncerty a také dva hudební pořady pro děti mateřských a základních škol a studenty gymnázia. Zahajovací koncert ve velkém sále Kulturního klubu Skuteč začíná v neděli v 16 hodin. Devadesátiminutový program při této příležitosti představí Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Jakubem Kleckerem. Návštěvníkům nabídne to nejlepší z klasické hudby českých skladatelů – dvě symfonické básně z cyklu Má vlast B. Smetany, část Slovanských tanců a Českou suitu A. Dvořáka a Pohádku (suitu z hudby ke hře Radúz a Mahulena) od J. Suka. Podrobnosti k dalšímu programu zde

Svitavsko

Svojanov má otevřeno

KDY: v březnu o víkendech

KDE: Svojanov u Poličky

Hrad Svojanov u Poličky má brány opět dokořán. V březnu ho můžete navštívit o víkendech, vždy od 10 do 17 hodin. Probíhají prohlídky venkovního areálu, gotických prostor paláce a prohlídky domu zbrojnošů. Empírové pokoje se z důvodu restaurátorských prací otevřou až od dubna.

Živá Amazonie

KDY: do 27. března

KDE: Městské muzeum Svitavy

V Městském muzeu a galerii ve Svitavách můžete navštívit výstavu Živá Amazonie. Objevíte tajemný život peruánských indiánů z kmenů Cashinahua, Culina, Ashaninka a mnoha dalších. K vidění jsou jejich foukačky, luky, šípy, sošky, čelenky, hudební nástroje, šaty a různé předměty denní potřeby. Vedle mnoha druhů palem a tropických plodů s léčivými i afrodiziakálními účinky potkáte také lenochoda, vřešťana, pásovce, aru a živé piraně.

Na co se těšit příští týden: Jarní výstava

KDY: od 22. března

KDE: Polička



Každý rok připravuje poličské muzeum pro návštěvníky výstavu o Velikonocích v prostorách útulné měšťanské třídy. Nejinak je tomu i letos. Výstava bude otevřená od úterý 22. března a seznámí návštěvníky s tradicemi velikonočního týdne. Těšit se můžete také na dobrodružné, pohybové a výtvarné aktivity. Uvidíte velikonoční kraslice, pomlázky a řehtačky, ale také tradiční pokrmy a artefakty lidového umění, inspirované událostmi pašijového týdne.

Pochod jarní přírodou

KDY: 19. března

KDE: Jaroměřice

Jaroměřice u Jevíčka budou v sobotu 19. března dějištěm 45. ročníku oblíbeného dálkového a turistického Pochodu jarní přírodou. Kdo se chce zapojit, musí v sobotu mezi sedmou a desátou hodinou dorazit k restauraci Hanácká krčma v Jaroměřicích, kde bude prezentace a start a později také cíl. Pěším budou k dispozici trasy dlouhé sedm, dvacet tři a třicet osm kilometrů, cyklisté si mohou vybrat deset, třicet či šedesát pět kilometrů.

Orlicko

Famózní výstava plná pavouků a hmyzu

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Unikátní výstava nejen pro milovníky hmyzu a pavouků je nově otevřena v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Výstava nazvaná Spider Sanctuary – Pavoučí svatyně – představuje fotografie a živé exempláře milovníka pavouků, hadů a hmyzu Přemysla Fabiánka z Ústí nad Orlicí. Výstavu můžete navštívit vždy ve středu od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin a dále od pátku do neděle od 13.30 do 17 hodin, a to do 30. března.