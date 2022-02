Do Sezemic se vrací rej masopustních a maškarních masek, i s tématem řemeslných a pohádkových postav. Průvod vyjde v sobotu 19. února v 9.30 hodin od hasičské zbrojnice. Více než 40 maškar a masek projde Sezemicemi za hudebního doprovodu dechové hudby Živaňanka a na cca 12 místech, tedy zastávkách s tancem a občerstvením, se všichni poveselí. Hlinecký rodák David Pospíchal přiveze z Hlinska původní masku kominíka. S píšťalkou a speciálním černidlem bude rozdávat štěstíčko a radost. Předpokládané zakončení průvodu je kolem 16. hodiny v areálu TJ Spartak Sezemice.

Masopustní veselí

KDY: 19. února

KDE: Horní Jelení



Na oslavu masopustu zve v sobotu také Horní Jelení. Sraz masek, „čumilů“ a holické doprovázející kapely je v 9.50 na náměstí. V 10 bude průvod zahájen. Trasa: náměstí – Hálkova – Nová - Kolářského – nově: Lukavská + Bezejmenná + Jižní + Miroslavská - občerstvovací stanice U Floriána – Lesní – část sídliště 1. Máje – Zápotockého - Dukelská – nakonec areál fary, kde bude průvod ukončen. Od 11 hodin masopustní hodování a prodej zabíjačkových dobrot na farním dvoře. K tanci a poslechu ve stodole zahraje místní seskupení Tři fotři revival & hradecká kapela TriJo, hrající tradiční českomoravské a irské písně.

Bezplatné prohlídky Pardubic

KDY: 19. února

KDE: Pardubice

Asociace průvodců ČR opět organizuje bezplatné prohlídky Pardubic. Konají se v sobotu 19. 2. V nabídce je několik tras, trasa A – historie Pardubic obecně, trasa B – báje a pověsti spojené s Pardubicemi a trasa C – Pardubice po roce 1845. Trasa A vyjde ve 14 hodin a druhá skupina ve 14.15 hodin. Trasy B a C začínají v 14.30. Sraz je bez předchozí rezervace před Zelenou bránou. Východočeské muzeum v Pardubicích opět nabízí 2 prohlídky – je možné projít nově zrekonstruované Rytířské sály nebo kryt civilní obrany. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem registrovat na asociacepardubice@seznam.cz. Po této registraci vám přijde odpověď, v kolik hodin máte na zámku být. V případě naplnění kapacity organizátoři napíší, že okruh je již plný. Dále nabízí prohlídkový okruh Státní okresní archiv Pardubice. Nově je možné zúčastnit se komentované prohlídky expozice Památníku Zámeček Pardubice, která byla otevřena na sklonku loňského roku v blízkosti pomníku odkazujícího na bývalé nacistické popraviště. I na tyto prohlídky je nutná předchozí registrace na asociacepardubice@seznam.cz

Chrudimsko

Masopustní jarmark

KDY: 19. února

KDE: Chrudim

Masopustní jarmark se koná v sobotu 19. 2. od 9 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Tradiční průvod Národopisného souboru Kohoutek vyjde od Muzea a zakončí své radovánky na Resselově náměstí uprostřed tradičního jarmarku. Do průvodu maškar se můžete přidat i vy a vaše děti, stačí si doma vyrobit například papírovou čepici s barevnými střapci, přijít krátce před devátou hodinou k Muzeu a vyrazit za zábavou. Masopustní obchůzka v provedení národopisného souboru Kohoutek vychází z původní podoby tohoto obyčeje, účastní se jí starobylé masky laufra, holky, Turků, židů, kobyly, slamáka a dalších.

Masopust v Blatně

KDY: 20. února

KDE: Hlinsko - Blatno

Masopustní obchůzku, která je součástí nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, předvede Blatenská maškara v neděli od 7 hodin. Na závěr dojde k tradičnímu zvyku, poražení masky kobyly. Masopustní maškary vyrazí do ulic v sobotu 19. února i v Jeníkově u Hlinska, a to také v 7 hodin.

Železný Kelt a otevřený skanzen

KDY: 19. února

KDE: Nasavrky



V sobotu 19. února se v Zemi Keltů bude konat třetí ročník orientačního závodu Železný Kelt/ka 2022, jež pořádá skupina nadšenců a přátel sdružujících se okolo projektu Země Keltů a spolku Boii. Na závodníky čekají dvě trasy vedoucí krajinou Železných hor – jedna dlouhá 35 km (kategorie Lovec) a druhá 45 km dlouhá (kategorie Průzkumník), v rámci nichž budou účastníci plnit úkoly inspirované životem našich předků. První závodníci budou základnu v keltském skanzenu opouštět již po šesté hodině ranní a první navrátilce očekáváme nejdříve okolo druhé hodiny odpolední. Večer na unavené závodníky čeká koncert – v Hostinci u dubového Kelta zahraje bard Palo, člen kapely Barbar Punk. Závodu se mohou účastnit osoby starší 18 let. Lze soutěžit jako jednotlivec nebo dvojice – ve dvojici však musí být minimálně jedna žena. Registrace budou možné na místě, a to 18. 2. od 19:00 nebo 19. 2. do 8:00, zápisné činí 490 Kč. V sobotu bude zároveň otevřený skanzen, který si budou moci návštěvníci projít za dobrovolné vstupné i s průvodcem.

Pokáč v sokolovně

KDY: 18. února

KDE: Heřmanův Městec

Koncert písničkáře a textaře Jana Pokorného alias Pokáče si můžete užít v pátek v sokolovně v Heřmanově Městci. Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru Pohůdka Heřmanův Městec nebo on-line na stránkách Spokul. Vstupné činí 390 korun, koncert začne v 19 hodin.

Svitavsko

Karneval na ledě

KDY: 19. února

KDE: Svitavy



Karneval na ledě a barevné bruslení s hudbou si můžete užít v sobotu 19. 2. od 14 hodin na Zimním stadionu ve Svitavách. Pro děti budou připraveny různé zábavné soutěže na ledě. Karnevalový rej bude zakončen před 16. hodinou. Tím ale zábavný den na ledě nekončí, protože jedno z posledních letošních bruslení bude pokračovat po 18. hodině barevnou diskotékou.

Od košilky k rubáši

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Regionální muzeum Litomyšl

Výstava představuje lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, jež jsou dnes považovány za přežitek. Ohlédneme se za staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají nahradit a ve kterých je ukrytá naše minulost. Putovní výstavu nazvanou Od košilky k rubáši najdete v Regionálním muzeu v Litomyšli.

Muzeum včera a dnes

KDY: do 4. dubna

KDE: Městské muzeum a galerie Polička

Městské muzeum Polička si připomíná 140. výročí svého trvání, a to výstavou s názvem Muzeum včera a dnes, na které se dozvíte, jak se pečuje o sbírkové předměty, jaký je život sbírek skrytých v depozitářích i prezentovaných na výstavách. Výstava je svým hravým pojetím vhodná i pro dětského návštěvníka.

Orlicko

Až po uši v mechu

KDY: do 30. dubna

KDE: Lanškroun

Animovaný loutkový film Filipa Pošivače a Báry Zadražilové Až po uši v mechu, natočený s využitím moderní počítačové postprodukce, je hlavním tématem výstavy v galerii Městského muzea Lanškroun. Pohádkový příběh nás zavede do hlubokého lesa s vílami a svítícími houbami, kde žijí dva malí trnkové Bertík a Josefka, dohlížející na to, aby v lese vše dobře fungovalo. Když se jednoho dne mezi zvířátky roznese znepokojivá zpráva, že se nedaleko mechoviště usadil Hejkal, rozhodnou se přijít věci na kloub. Strach z neznámého má totiž největší oči.

Jablonský masopust

KDY: 19. února

KDE: Jablonné nad Orlicí



Sdružení pro Jablonné zve širokou veřejnost na masopustní veselí. Sraz je na náměstí v 10 hodin, bude následovat vystoupení dětí z MŠ, převzetí klíčů od starosty, občerstvení, představení masek. V 11 hodin vyjde průvod. Zastávky: parkoviště u hřbitova, Na Výsluní, Benátky, U Stadionu.

Skialpový výstup

KDY: 18. února

KDE: Dolní Morava

Večerního skialpového výstupu na chatu Slaměnka se můžete zúčastnit v pátek od 16 hodin v horský resort Dolní Morava. Organizátoři říkají: "Vydechněte po náročném pracovním týdnu a vyrazte na skialpový výšlap s průvodcem. Navíc dle zájmu možnost si vyzkoušet lavinové vybavení v terénu." Více na webu www.dolnimorava.cz.

Choceňská masopustní procházka

KDY: 19. února

KDE: Choceň

Na masopustní procházku zve v sobotu Dům dětí a mládeže Choceň. Při procházce parkem Peliny narazíte na osm zastavení s masopustními maskami. U každé masky se dozvíte její význam a splníte úkol. Můžete se s maskou i vyfotit. Akce se koná od 10 do 18 hodin.