Geologická procházka

KDY: 21. června

KDE: Deblov, Stolany

V neděli 21. června se koná půldenní komentovaná vycházka zaměřená především na geologicky zajímavé lokality. Představeny budou hlavně nově upravené lokality u Deblova a u Stolan. Nedělní vycházka začne na zřícenině hradu Rabštejnek, odkud se pěšky přesuneme na vrch Na Chocholceu Deblova. Zde se projdeme po zkamenělém mořském dnu a přes Deblov, kde se zastavíme u zajímavé kapličky, budeme pokračovat přes les do Čejkovic. Odtud zamíříme do bývalého pískovcového lomu u Stolan, kolem kterého vznikla menší naučná stezka, na které nebudou chybět ani zkameněliny. Od lomu se vydáme do Rabštejnské Lhoty, kde se podle času podíváme do místního písníku nebo do přírodní památky Na skalách. Kromě geologického výkladu (J. Doucek), nebude chybět entomolog (R. Mlejnek) a botanička (N. Gutzerová). Sraz ve 12:25 na autobusovém nádraží v Chrudimi (zastávka č . 8, směr Seč). Předpokládaný návrat autobusem je v 17:16 z Rabštejnské Lhoty nebo pěšky. Nutná je dobrá treková obuv, svačinu a pití s sebou. Kapacita je omezená, proto je nutná rezervace na čísle 723 004 397 nebo e-mailu gutzer@centrum.cz.

Koncert skupiny Odyssea

KDY: 20. června

KDE: Konopáč u Heřmanova Městce



V areálu letního kina na Konopáči vystoupí v sobotu 20. června od 20 hodin rocková hudební skupina Odyssea. Tato na Chrudimsku hodně populární západočeská kapela stále pořádá svoje taneční zábavy v starším „retro“ stylu se sériemi písniček a přestávkami, navíc slibuje natěšeným fanouškům zahrát všechny své vyhlášené hity jako jsou: Kamna kouří, Lážo plážo, Někdy si vzpomeň či Nádraží Florenc 16:30. Předprodej vstupenek v TIC Heřmanův Městec nebo on-line na www.spokul. cz. Cena v předprodeji 250 korun. V případě nepříznivého počasí se akce z letního kina na Konopáči přesouvá do heřmanoměstecké sokolovny.

Klondike - Kanada

KDY: 20. června

KDE: Hamzova léčebna Luže-Košumberk



V sobotu 20. června v 15:30 hodin začíná v konferenčním sále Hamzovy léčebny cestopisná přednáška skauta a cestovatele Jaroslava Šlosárka s názvem: Klondike – Kanada.

Dne 16. srpna 1896 vypukla na Klondiku v Kanadě „zlatá horečka“. Asi 100 000 lidí z různých koutů světa se vydalo na sever Kanady zkusit své štěstí. Po jejich stopách na Yukon se podíváme v obrazové prezentaci, kterou pro vás připravil Jaroslav Šlosárek. Zlatá horečka na Klondiku byla migrace velkého množství lidí do pusté oblasti Klondike u dnešního města Dawson City v kanadském teritoriu Yukon v letech 1896 a 1899. Poté, co zprávy o objevu v následujícím roce dorazily do měst Seattle a San Francisco, vyvolaly masový přesun lidí toužících zbohatnout. Některým se to skutečně podařilo, ale naprostá většina zůstala chudá. Zlatá horečka na Klondiku byla jednou z největších masových migrací za nalezišti zlata v dějinách a jako taková byla zvěčněna na fotografiích, v knihách i filmech – a my se tam také podíváme.

Plovárna Slatiňany zahájila sezonu

KDY: od 12. června

KDE: Slatiňany

Otvírací doba koupaliště bude vždy upřesněna dle počasí na stránkách Města Slatiňany. V pracovní dny od 15:00 do 19:30 hodin a o víkendu od 09:00 do 19:30 hodin. Od 1. července do 31. srpna denně od 09:00 do 19:30 hodin.V případě nepříznivého počasí zavřeno.

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.

Rozhledna na hradě Lichnice

V torzu hradního věže na Lichnici se nachází 13 metrů vysoká rozhledna, z toho osm a půl metru je přímo ve hradním střepu. Zatímco předchozí rozhledna byla dřevěná, základem nové je ocelová konstrukce a točité dřevěné schodiště a zábradlí. Kovové části jsou matné, aby věž neodrážela paprsky slunce. Za pěkného počasí se odtud dá dohlédnout až 140 km daleko na vrchy Říp, Milešovku či Sněžku, hrad Bezděz, ale i města Kolín a Kutnou Horu.