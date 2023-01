V ABC Klubu v Pardubicích se v sobotu od 8 do 14 hodin koná výstava motýlů, brouků a ostatních skupin hmyzu. Jde o mezinárodní setkání sběratelů a chovatelů, bude možný nákup, prodej, výměna, nabízena bude odborná literatura a entomologické potřeby.

Louskáček na ledě

KDY: 14. ledna

KDE: Pardubice

Poetickou pohádku Louskáček napsal Ernst Theodor Hoffmann už před 202 lety a těžko spočítat, kolika baletních, divadelních i televizních zpracování se dočkala. V neděli 15. ledna ovšem přijede do pardubické Enteria areny ve zcela novém provedení, s nákladnými kostýmy i propracovanou scénografií jako ledová show Pravý Louskáček. Pořadatelé slibují pohádkový, fascinující a tajemný příběh, který si zachovává motivy slavné klasické adaptace. Od prvních okamžiků se diváci ponoří do atmosféry magie, kouzel a zázraků. Je to balet na ledě, akční krasobruslařská, akrobatická a taneční show v podání cirkusových umělců, herců a krasobruslařů. Představení začíná ve 14 hodin.

Pět překážek

KDY: 13. ledna/15. ledna

KDE: Pardubice

Pardubické Divadlo Exil, které patří k nejznámějším amatérským souborům v republice, se vrací k úspěšnému workshopu pro veřejnost. Se zájemci o herectví nebo režii během jediného víkendu nazkouší krátké inscenace, které se zahrají veřejně před publikem. Pro ty, které divadlo nadchne, nabízí dlouhodobou spolupráci. Dá se během víkendu udělat divadelní představení? Máte chuť vyzkoušet si divadlo na vlastní kůži? Chcete být hercem? Režisérem? Těmito otázkami zve Exil do projektu Pět překážek. V pátek 13. ledna se v 18 hodin sejdou v sále pod Machoňovou pasáží účastníci. Pod vedením herce Petra Kubíka budou mít za úkol během víkendu nazkoušet divadelní představení, které má splňovat pět společných kritérií překážek. V neděli 15. ledna od 19 hodin pak jednotlivé skupiny předstoupí před veřejnost a zahrají své mini inscenace. S diváky poté debatují o celém procesu. Představení Pět překážek je zároveň premiérou i derniérou.

Pernštejnská rezidence

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubice



V novém prohlídkovém okruhu Východočeské muzeum strhujícím a neotřelým způsobem oživilo příběh pardubického šlechtického sídla, jehož hlavní dějství je rámováno lety 1491 a 1560, kdy ve městě působili páni z Pernštejna. Tři generace jednoho z nejvlivnějších rodů evropské aristokracie renesanční éry začaly svá dominia systematicky rozšiřovat z Moravy na východ Čech zásluhou a prozíravostí Viléma z Pernštejna, který do Pardubic přenesl rodovou rezidenci. Tím také započala velkorysá přestavba tamního hradu a města na reprezentativní sídlo udávající tón v soudobé architektuře. V pěti tematických částech a v autentických kulisách dochované architektury a výmalby provede návštěvníky historicky nejhodnotnějšími částmi národní kulturní památky Zámek Pardubice, a to i do míst, která byla doposud nepřístupná. Součástí prezentace zámku jsou i mohutné valy a hradby, které v sobě uzavíraly i mimořádně rozsáhlé zbrojní sklady, které umožňovaly rychle vyzbrojit vojsko zemské hotovosti. Manipulaci s tehdejšími chladnými i palnými zbraněmi si návštěvník může v expozici pernštejnské zbrojnice přímo vyzkoušet. Dospělí mají vstup za 220 Kč, děti a senioři platí polovic.

140 let ochotníků

KDY: do 31. ledna

KDE: Třemošnice

Výstava s názvem 140 let Divadelního ochotnického souboru Třemošnice je k vidění v Městské galerii Třemošnice. Přijďte se dozvědět, co vše se za těch 140 let činnosti stalo.

Za světlem a Elektrárna končí

KDY: do 15. ledna

KDE: Skuteč



Do neděle 15. ledna máte poslední možnost navštívit v Městském muzeu Skuteč výstavy Za betlémským světlem a Elektrárna. Na první z nich uvidíte betlémy zhotovené z různých materiálů, v různých koutech východních Čech a v různých historických obdobích. Druhá, jak lze poznat již z názvu, je věnována elektrárně, která ve Skutči zahájila provoz v roce 1912. Jeden z nejmodernějších provozů si tehdy nechalo postavit město. Výstava představuje i dobové elektrospotřebiče. Muzeum je otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Pohádkový les

KDY: do 31. ledna

KDE: Moravská Třebová

Zimní les s pohádkami můžete navštívit do 31. ledna v Moravské Třebové. Poznáte pohádky podle indicií, které potkáte během cesty pekelským údolím ke studánce? Akci připravil Dům dětí a mládeže Moravská Třebová. Stačí si z jeho webu ddm-mt.cz stáhnout herní kartičku, doplnit ji a splnit úkoly. Drobnou odměnu za vyplněnou kartičku je možné si vyzvednout během ledna v DDM.

Tip na výlet: Na procházku do Slatiňan

KDE: Slatiňany



Na poklidnou procházku vás zveme do městečka Slatiňany. Doporučujeme zaparkovat na parkovišti u turistického informačního centra nebo na parkovišti u hřebčína. Nejprve projdete zámeckým parkem a poté budete pokračovat naučnou stezkou ke Kočičímu hrádku. Miniatura hradu se postará o zábavu malých návštěvníků a rodiče si můžou v klidu vychutnat v přístřešku čaj z termosky. Cestou půjdete okolo Švýcárny a ohrad, kde lze spatřit starokladrubské vraníky. Délka cca 4,5 kilometru.

Výstava mapuje život i dílo Jaroslava Foglara

KDY: do konce února

KDE: Žamberk

Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi (1907-1999). Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.