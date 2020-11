Víra v umění – umění ve víře

KDY: 2. 10. - 31. 1.

KDE: web Regionálního muzea Chrudim

Ačkoli se v současné době do muzeí nepodíváte, můžete si prohlédnout některé výstavy Regionálního muzea v Chrudimi online. Jednou z nich je právě výstava Víra v umění – umění ve víře, výtvarná kultura Chrudimska ve středověku. Výstava je věnována středověkému výtvarnému umění regionu Chrudimska a jeho okolí. V období 14. století patřila Chrudim k nejvýznamnějším královským městům a v 15. století po husitských válkách se stala také důležitým centrem utrakvistické víry ve východních Čechách. Vzácné oltářní obrazy z kostelů i muzejních sbírek, středověké sochy a uměleckořemeslné práce jsou představeny nejen v kontextu náboženského vyznání, ale i jako artefakty dokládající vysokou úroveň výtvarné kultury regionu.

Strádovské peklo

KDY: kdykoliv

KDE: na Chrudimsku



Vyražte na romantickou procházku do přírody a navštivte přírodní rezervaci Strádovské peklo, která se nachází se poblíž obce Licibořice v okrese Chrudim. Důvodem ochrany této oblasti je komplex přirozených suťových lesů s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Strádovské peklo je součástí Slavické obory, která dodnes slouží k chovu jelenů a muflonů. Rezervaci tvoří kaňonovité údolí řeky Chrudimky, asi 1,5 kilometru dlouhý žleb v rulových skalách s přirozenými lesy a bohatou faunou a flórou.

Zřícenina hradu nad soutokem

KDY: kdykoliv

KDE: Brandýs nad Orlicí



Zřícenina Brandýského hradu se rozkládá na zalesněném ostrohu nad soutokem Tiché Orlice a Dolenského potoka. Hrad pochází z první poloviny 13. století. Kolem roku 1300 patřil Oldřichu z Brandýsa a roku 1421 byl dobyt a pobořen husitským vojskem. Od roku 1505 patřil Pernštejnům. Hrad měl čtyři části: předmostí, předhradí, přední a zadní hrad a byl obehnán třemi příkopy. Snahu o zachování hradu pro další generace si dal za cíl Spolek pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí. V roce 2013 spolek zahájil první záchranné práce na zdivu. Oprava jihovýchodního torza zdiva paláce z roku 2013 byla nominována na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v roce 2014. V letech 2014 a 2015 proběhla oprava severní a západní části obvodové zdi paláce s přilehlým parkánem.

Noc divadel

KDY: 21. listopadu

KDE: online platformy



Osmý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu 21. 11. 2020, letos s podtitulem Divadlo a udr-život-elnost. Divadla se se svými diváky propojí pomocí online platforem a i přes veškerá omezení se do tohoto ročníku přihlásilo již 58 divadel ze 17 měst. Součástí letošního ročníku bude virtuální telemost a během osmi hodinového programu složeného ze živých vstupů i předtočených záznamů se propojí celkem 24 divadel. Program začíná ve 13 hodin a bude končit ve 21 hodin. Diváci se mohou těšit na rozhovory s umělci, virtuální prohlídky výstav, návštěvy divadelních zkoušek, ale například i pohádku pro děti. Do tohoto ročníku se zapojilo například Divadlo Bez zábradlí, Divadlo Bolka Polívky, Moravské divadlo Olomouc a mnoho dalších. Institut umění – Divadelní ústav (IDU) se zapojil do mezinárodního projektu European Theatre Night a uspořádat v České republice první ročník Noci divadel v roce 2013. Cílem projektu je české veřejnosti nabídnout srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné kulturní obory – například Noc literatury či Muzejní noc. Projekt se snaží zviditelnit nejen jednotlivé divadelní scény i české divadlo jako takové v povědomí diváků, ale může vést i k zapojení v evropském projektu a být tak příslibem zajímavé spolupráce do budoucna.

Bastlfest - Festival kutilství pro celou rodinu

KDY: 21. listopadu

KDE: na webu online



Na letošní ročník festivalu se budete mít možnost podívat online v sobotu 21. listopadu. Bastlfest tak již po páté, i když letos pouze v online podobě, propojuje tradici českého kutění a bastlířství s novými trendy a technologiemi. Vysílat se budou dvě online hodiny a to od 14 a 16 hodin. Pro mladší diváky je nachystaná celá řada návodů na domácí kutění. Některé domácí vychytávky a výrobky si diváci vyzkouší zároveň s lektory VIDA. Dospělí zase ocení rozhovory s nejrůznějšími kutily. Nebudou chybět papíroví modeláři, pletací dílna, radioamatéři, výrobci vitráží nebo lidé pracující s moderními technologiemi či 3D tiskárnami.