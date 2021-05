Arnoštem do Kunětic

KDY: od 22. května

KDE: loď kotví na nábřeží Václava Havla v Pardubicích

ZA KOLIK: rodinná jízdenka do Kunětic 450 Kč



V sobotu zahajuje restaurační a výletní loď Arnošt z Pardubic pravidelné plavby podle letního jízdního řádu. Zahájení sezony je (z důvodu opatření v souvislosti s covid-19) o více než měsíc posunuté. Dopravní podnik se chystá během prázdnin doplnit program plaveb o cestu lodí z Pardubic do Přelouče. Plavba bude kombinovaná s jízdou historickým autobusem Škoda RTO. V sobotu 22. 5. můžete navštívit tyto plavby: 11:00 až 14:00/Kunětice; 15:30 až 18:30/Kunětice. V neděli 23. 5.: 11:00 až 14:00/Kunětice; 16:00 až 18:00/Brozany. V pondělí 24. 5.: 15:30 až 17:00/Brozany. Více na www.lod.cz. Plavbu je nutné si předem rezervovat. Loď pojme cca 75 pasažérů.

Pernštejnské ženy a Evropa

KDY: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

KDE: Zámek Pardubice

Ve středu Východočeské muzeum otevřelo v nově zrekonstruovaných renesančních sálech Zámku Pardubice výstavu Pernštejnské ženy a Evropa. Poslední generace Pernštejnů, rodu neodmyslitelně spjatého s pardubickým zámkem, byla evropským rodem s příbuzenstvem rozesetým od Pyrenejí přes Itálii až po Prahu. Díky těmto vazbám se Pernštejnský palác v Praze stal významným centrem, odkud do českého prostoru pronikaly kulturní vlivy románského Středomoří. Šlo přitom nejen o takzvanou vysokou kulturu, tedy literaturu, hudbu či výtvarné umění, ale i o záležitosti každodenního života, jako je gastronomie anebo móda. Součástí výstavy jsou ukázky historických oděvů z 16. století a interaktivní část pro děti. Výstava potrvá do 12. října. Muzeum je otevřené denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Zahradami zámku

KDY: o víkendech od 9 do 17 hodin

KDE: Nové Hrady

Obec Nové Hrady leží na křižovatce silnic vedoucích z Vysokého Mýta do Proseče a z Luže na Litomyšl. V obci se nachází rokokový zámek z 18. století, přezdívaný České Versailles. Zámek je obklopen rozsáhlými pozemky, na kterých současní majitelé založili a stále ještě zakládají rozmanité typy zahrad. Naleznete zde francouzskou zahradu, jezírko s pergolou, bílou zahradu, rozárium, italskou zahradu, parkánovou zahradu, zelené divadlo, zeleninovou zahradu, labyrint nebo anglický park s křížovou cestou. Během května je areál otevřen pouze o víkendech od 9 do 17 hodin. Všechny vnitřní provozy zůstávají v souladu s nařízeními vlády zatím uzavřeny.

Zámek Slatiňany

KDY: v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin

KDE: Slatiňany

ZA KOLIK: 30 Kč/osoba

V zámecké zahradě ve Slatiňanech rozkvétají stovky keřů rododendronů a azalek. Nenechte si ujít procházku rozkvetlou zahradou, zrelaxujte se na krásných historických lavičkách, nových lehátkách, vydejte se na cestu zahradou a vyzkoušejte si své zeměpisné znalosti při hře „Pozdravy z cest“. Na historických pohlednicích adresovaných princezně Charlottě poznáte nejen různá evropská místa, ale seznámíte se s členy knížecí rodiny, doplníte slepou mapu a vyluštit si můžete i křížovku. Zahrada Státního zámku Slatiňany je otevřena od úterý do pátku od 12 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. Zámek je na základě vládních opatření v současnosti pro veřejnost uzavřen.

Veselý Kopec

KDY: úterý až neděle 9 až 17 hodin

KDE: Chrudimsko

ZA KOLIK: rodinné vstupné 240 Kč



Téměř tři desítky staveb přibližují každodenní život drobných rolníků od první poloviny 19. století do poloviny 20. století. Vzhledem k nařízeným vládním opatřením sice nejsou možné skupinové prohlídky s průvodcem, ale areál a roubenky budete moci navštěvovat individuálně. Pokud budete mít zájem, tak přítomní průvodci vám poskytnou konkrétní informace u objektů. Parkoviště je od areálu vzdálené cca 250 metrů. Na Veselém Kopci si můžete až do konce letošní návštěvnické sezony prohlédnout výstavu věnovanou jevům tradiční lidové kultury v Pardubickém kraji. Nezapomeňte se při návštěvě Veselého Kopce zastavit ve statku z Mokré Lhoty a výstavu si prohlédnout.

Pro milovníky aut

KDY: denně 9 až 17 hodin

KDE: Vysoké Mýto (náměstí Přemysla Otakara II.)

ZA KOLIK: základní vstupné 100 Kč

Muzeum českého karosářství představuje věhlasnou českou tradici výroby automobilových karoserií. Ve Vysokém Mýtě je špičkový automobilový design spojen s rodinnou firmou Carrosserie Sodomka, která se ve 30. letech proslavila výrobou elegantních karoserií pro nejrůznější světové a československé značky.

Rychmburk poprvé

KDY: úterý - neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Předhradí

Poprvé se veřejnosti otevře o víkendu hrad Rychmburk v Předhradí na Chrudimsku. Pro návštěvníky je připravena dětská herna a v 3. podlaží severního křídla pilotní výstavní expozice o historii panství Rychmburk. Hradním výtahem je dostupná i imobilním lidem. Pro výletníky je připraveno také stylové občerstvení s venkovním posezením na nádvoří s názvem Hradní spižírna a také upravené sociální zázemí. Parkovací místa pro návštěvníky hradu jsou nyní vymezena na parkovišti u kostela, na nádvoří hradu jsou přichystány stojany pro cyklisty. Kočárky a batohy či menší zavazadla mohou návštěvníci zanechat pod dohledem v prostorách recepce hradu. Hrad Rychmburk byl postaven patrně začátkem 13. století a mezi jeho významnými majiteli byli páni z Pardubic (z této rodiny pocházel i Arnošt z Pardubic), Berkové, Kinští a Thurn-Taxisové. Nebyl trvale obýván, šlechta ho využívala příležitostně, například během honů.