Poznávací stezka Karla Řepy

KDY: kdykoliv

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Florbalový oddíl HAGA Pardubice se rozhodl vytvořit naučné stezky propojené s významnými budovami města. Můžete si vyzkoušet volnočasovou aktivitu zaměřenou na pohyb a poznávání architektury historické i současné. První stezka už je aktivní, zbylé budou následovat v nejbližších týdnech. Navíc se lze zapojit i do soutěže, která bude probíhat do konce dubna. V pondělí 18. ledna byla zveřejněna Poznávací stezka Karla Řepy. V následujících týdnech budou publikovány další dvě stezky, které zájemce zavedou do rušného centra Pardubic i jeho okrajů a do klidné přírodní části kolem řek Labe a Chrudimky. Z jednotlivých zastávek stezky zjistíte kromě jiného informace k vytvoření textu tajenky. Tři vylosovaní soutěžící se správnou tajenkou budou oceněni na konci každého měsíce. Soutěž bude probíhat do 30. dubna 2021. Více informací naleznete na webu www.hagapardubice.cz. Nicméně cílem je zejména pohyb a poznávání Pardubic s jejich významnou architekturou.

Nové tipy jak se zabavit

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma

Městské muzeum a galerie Polička připravilo různé návody na tematické aktivity i informace a zajímavosti z historie. Těšit se můžete mimo jiné na slovník dnes již zapomenutých slov, vývoj českého jazyka, husitskou posilovnu i husitský sněhový pětiboj, historii místních spolků, vývoj posilování a inspiraci na otužování i domácí cvičení. Pro ty menší jsou připraveny návody na výrobu loutek i celé divadelní scény, ti starší si mohou dle návodu zkusit napsat vlastní divadelní hru. Pro zvídavé hlavičky je připraveno několik návodů na chemicko-fyzikální pokusy u vás doma a různé tematické kvízy. Zapojit se může celá rodina. Podrobný popis aktivit, soubory ke stažení, šablony, odkazy a fotografie na www.cbmpolicka.cz. Ústředním tématem bude mimo jiné i letošní výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky, o kterém se více dozvíte na interaktivní výstavě Žižka před branami plánované na květen. Muzeum vzkazuje: Do boje – spolu to zvládneme!

Dny otevřených dveří Univerzity Pardubice

KDY: od 21. ledna

KDE: www.upce.cz

ZA KOLIK: zdarma

Informace o studiu na 7 fakultách Univerzity Pardubice letos získají budoucí studenti pouze online. Pandemická situace sice nedovoluje vysoké škole pozvat zájemce nebo jejich rodiče na kontaktní Dny otevřených dveří, přesto si každý může pustit živě nebo ze záznamu vysílání univerzity i jednotlivých fakult. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, pozve online do svých prostor 22. ledna od 10 do 15 hodin. Fakulta filozofická nabízí už nyní záznam živého přenosu z prvního Dne otevřených dveří, který lze sledovat v sobotu 23. ledna od 10 hodin. Další informace na ff.upce.cz. Dopravní fakulta Jana Pernera chystá online Den otevřených dveří 27. ledna od 16 hodin. Další informace na stránkách dfjp.upce.cz. Fakulta chemicko-technologická nabídne poprvé informace ve virtuálním prostředí ve středu 27. ledna od 10.30 h a to pod heslem „Připoj se a studuj s námi“. Druhý den otevřených dveří se uskuteční 10. února. Více informací na stránkách fcht.upce.cz. Fakulta elektrotechniky a informatiky se zájemcům otevře 5. února od 10 hodin.

Poznejte Chrastecko

KDY: kdykoliv

KDE: z Chrasti do Vrbatova Kostelce

Naučná stezka Chrastecka vede ze stanice Českých drah (ČD) v Chrasti u Chrudimi do stanice ČD Vrbatův Kostelec. Stezka vás zavede do Chrasti, pak půjdete kolem Horeckého rybníka údolím řeky Žejbro do Podskaly. Stezka končí ve Vrbatově Kostelci. Potkáte 13 zastavení, která vás seznámí se zdejší historií, architekturou, geologií, flórou a faunou. První zastavení najdete v Chrasti na náměstí před městským úřadem. Celá stezka měří přibližně dvanáct kilometrů. Průvodce stezkou i s přehlednou mapkou si můžete stáhnout z internetových stránek města Chrast (www.mestochrast.cz).

Dolní Morava

KDY: o víkendech

KDE: Dolní Morava

Prohlédněte si zasněžené kouty Dolní Moravy ze Stezky v oblacích, která se v zimě obléká do bílého mrazivého kabátku. Ke Stezce se jednoduše dostanete lanovkou. A jak potom dolů? Můžete se projít a obdivovat zmrzlou horskou krásu nebo to vzít rychle třeba na bobech, což baví malé i velké návštěvníky. Projet se však můžete též Mamutí horskou dráhou, která momentálně funguje o víkendu. Užijte si také bobovou dráhu U Slona. Lanová dráha Sněžník (pouze pro pěší): denně 10.00 – 16.00, Stezka v oblacích: denně 10.00 – 15.30. Ceny a další informace na www.dolnimorava.cz.

Hrajeme spolu za Pardubice

KDY: 22. ledna

KDE: TVcom.cz

Unikátní projekt BK JIP Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice Hrajeme spolu za Pardubice se v pátek 22. ledna odehraje virtuálně. Respektive bez diváků. A to kvůli nepříznivé situaci s koronavirovou epidemií. Také se nekoná jako v předcházejících šesti ročnících v enteria areně, nýbrž v Sukově síni Domu hudby a ve sportovní hale Dašická. Na koncert pardubické filharmonie pod dirigentskou taktovkou Debashishe Chaudhuriho a se sólistkou Ester Pavlů naváže ligové utkání BK JIP Pardubice a BK Opava. Celá akce bude k vidění na na portálu TVcom.cz. Zahájí v 16.30. Po skončení koncertu bude plynule pokračovat basketbalovým zápasem, jehož začátek bude přibližně v 17.45 hodin.