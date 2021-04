O nejhezčí velikonoční vajíčko

KDY: do 26. března nebo do 1. dubna

Ještě do 26. března můžete přinést do kanceláře Chrudimské besedy od 8 do 13 hodin vlastnoručně vytvořenou kraslici. Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko probíhá v dospělé a dětské kategorii a bude od 29. března do 9. dubna pokračovat výstavou ve vestibulu Muzea. Bude možné hlasovat přímo na výstavě, nebo na facebooku Chrudimské besedy. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 12. dubna.

Pokud budete tvořit až o víkendu a do Chrudimské besedy to už nestihnete, můžete své výtvory vyfotit a poslat nám. Snímky přijímáme do 1. dubna na e-mailu regina.hellova@ denik.cz, ve webové anketě na Velký pátek pak budete moci hlasovat o nejkrásnější či nejzajímavější kraslici. Pochlubte se a inspirujte ostatní čtenáře!

Hodina Země

KDY: od 26. do 28. 3.

KDE: Chrudimsko



I letos město Chrudim podpoří Hodinu Země, mezinárodní akci, jejímž cílem je upozornit na změnu klimatu. Od pátečního večera do nedělního večera (26. – 28. 3.) budou symbolicky vypnuta osvětlení morového sloupu Proměnění Páně a kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Pokud se rozhodnete i vy podpořit tuto myšlenku, na webu iniciativy najdete další informace.

Ukliďme přírodu

KDY: do 25. dubna

KDE: Chrudim a okolí



Slunečné počasí posledních dnů láká k vycházkám do přírody. Tam však na nás čeká nemilé překvapení v podobě nepořádku po loňské a bohužel i letošní „koronaturistické“ sezoně. Pojďme s tím společně něco udělat. Termín letošního úklidu přírody je stanoven v rozmezí od 27. 3. do 25. 4. Město Chrudim pro své obyvatele zajistí pytle, rukavice. Pokud se rozhodnete připojit i v době složitějších omezení, ozvěte se na telefon 731 663 692. Prosíme vás pouze o dodržení aktuálně platných opatření souvisejících s epidemickou situací.

Výstava Levely

KDY: do 5. května

KDE: Díra výstavní, Chrudim



Můžete se zajít podívat na novou výstavu nazvanou Levely v Díře výstavní, jejíž autorkou je Petra Mrňová. S ohledem na pandemickou situaci se zahajující vernisáž neuskutečnila. Je ale super, že Díra výstavní na Resselově náměstí v Chrudimi (pasáž Žralok) je nonstop otevřená a přístupná. Zastavit se můžete až do 5. května.

Muzeum v přírodě Vysočina

KDY: do 6. dubna

KDE: Betlém Hlinsko + sociální sítě



Pracovníci Muzea v přírodě Vysočina vymysleli aktivity nejen pro muzejní sociální sítě a webové stránky, ale i pro venkovní prostor na Betlémě v Hlinsku. Pokud sem půjdete na procházku, můžete od 26. března do 6. dubna nahlížet do oken roubenek, v nichž budou umístěny různé předměty provázející Velikonoce. Včetně tradičního pečiva a krátkých textů přibližujících významné okamžiky jarních svátků. Na sociálních sítích – facebooku a instagramu – Muzeum v přírodě Vysočina přináší zájemcům spoustu zajímavostí nejen o Velikonocích, ale o jarních svátcích vůbec. Dokonce zde naleznete krátká názorná videa, podle nichž se můžete naučit tvarovat pečivo jidáše tak, jak to dělaly naše prababičky anebo zkusit ozdobit kraslice tradičním způsobem. Na webových stránkách si pak každý týden až do 26. dubna přečtete zajímavosti o tom, jak lidé v minulosti vítali příchod jara.

Neztrácejte hlavu

KDY: do 6. dubna

KDE: Břetislavova ulice, Chrudim

V přízemí badatelského centra č. p. 62 v Břetislavově ulici v Chrudimi připravili Muzeum loutkářských kultur výstavu s příznačným názvem Neztrácejte hlavu!, v níž náhodní i cílení kolemjdoucí mohou obdivovat hlavičky různých druhů loutek z muzejní sbírky od loutkářů a řezbářů, jako byli Jiří Trnka, Josef Strašek nebo Harro Siegel. Oproti běžným výstavám má výhodu v neomezené otevírací době, takže je možné ji obdivovat i večer, a to až do 6. 4. 2021.