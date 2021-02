Masopustní čas

KDY: do 16. února

KDE: Muzeum v přírodě Vysočina (facebook a instagram)

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční program Masopust na Veselém Kopci u Hlinska se v sobotu 30. ledna konat nebude, ale místo zrušeného programu představí Muzeum v přírodě Vysočina masopustní obchůzky alespoň virtuálně. Na facebooku Muzea v přírodě Vysočina se již nyní zaměřují na všechny lokality Hlinecka, v nichž se tato tradice udržuje v původní podobě. Na instagramu pak bude muzeum od 29. ledna postupně představovat podobu a funkci masek z Vortové u Hlinska, protože právě obyvatelé této vesnice měli letos obchůzku na Veselém Kopci předvádět. Obě virtuální komunikace budou trvat do 16. února, kdy letos skončí masopustní období.

Babička Tesly ožila na webu muzea

KDY: kdykoliv

KDE: Východočeské muzeum Pardubice (www.vcm.cz)

ZA KOLIK: zdarma

Východočeské muzeum otevřelo virtuální výstavu Telegrafia – babička Tesly. Návštěvníky zavede do období první republiky do jedné z továren, které jsou s Pardubicemi nedomyslitelně spjaté. Telegrafia, pozdější Tesla, v uplynulém století dávala obživu mnoha obyvatelům Pardubic a okolí. Ve sbírce muzea opatrují množství radiopřijímačů, telefonů a dalších přístrojů, které byly vyrobené v továrně, která vznikla v Pardubičkách v sousedství nemocnice rok po zrodu republiky. Její nejstarší historii dokumentují i fotografie. Telegrafia, celým názvem správně „Telegrafia, československá továrna na telefony a telegrafy a.s.“ byla založena z podnětu tehdejšího Ministerstva pošt a telegrafů dne 18. října 1919. Výroba, zaměřená na vývoj a produkci slaboproudých elektrických přístrojů, byla od počátku považována za strategicky důležitou pro zájem republiky. Výstava je přístupná na stránce tinyurl.com/telegrafia.

Všichni žijem v blázinci

KDE: internetová knihkupectví

ZA KOLIK: cca 260 Kč

Kniha Všichni žijem v blázinci. Psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák se v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Témata jednotlivých rozhovorů nejsou povzbudivá, ale Radkin Honzák se bere s nadhledem a lehkou ironií. Vtipně komentuje fenomény dnešní doby. Kniha Všichni žijem v blázinci, která má 216 stran, je k dostání v internetových e-shopech a zaplatíte za ni 267 korun.

Naše nej a Východočeské výlety

KDY: 30. a 31. ledna

KDE: Český rozhlas Pardubice

Z víkendového programu Českého rozhlasu Pardubice vybíráme: Sobota 30. 1. - 15.35 Naše nej. Jediné zdravotnické muzeum v našem kraji najdeme v Hamzově léčebně v Luži - Košumberku. Vypráví nejen o založení léčebny, ale také kvalitě a způsobu péče o pacienty v průběhu desítek let. Neděle 31. ledna – 11.04 Východočeské výlety. Zámeček poštmistra Krause, stará reálka nebo rodný dům básníka Nerudovy družiny. To jsou místa v Pardubicích, kolem kterých třeba chodíme denně a nevíme, jak zajímavou mají historii. V rámci procházky městem zapátrame také po tom, co zbylo z pivovaru a slavné Veselky. Český rozhlas Pardubice si naladíte pro Pardubice na frekvenci 101,0 FM/104,7 FM, pro Svitavy 102,4 FM, pro Chrudim 104,7 FM.

Rozhledna Jahůdka

KDY: kdykoliv

KDE: Luže (okres Chrudim)

Rozhlednu pojmenovanou Jahůdka nalezneme nedaleko městečka Luže (zhruba 18 kilometrů od Chrudimi). Rozhledna stojí na okraji pole kousek od silnice mezi obcemi Radim a Dobrkov. Od silnice k ní dojdeme buď přes pole, případně se vypravíme po stezce podél lesa. Za příznivého počasí nabízí výhled na Orlické hory a město Luže. Na vrchol se dá vylézt po dobře upevněných žebřících. Dřevěná rozhledna je dvanáct metrů vysoká a je složena ze tří nad sebou umístěných vyhlídkových plošin. Je volně přístupná.

Na běžky do Orlických hor

KDY: za příznivých sněhových podmínek

KDE: Deštné v Orlických horách

Výborná trasa pro příznivce bílé stopy vede z Deštné v Orlických horách přes Luisino údolí, Velkou Deštnou na Masarykovu chatu a zpět do Deštné přes Šerlišský mlýn. Až se opět lanovky rozjedou, je skvělé si vyjet lanovkou z Deštné na Studený vrch.