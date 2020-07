Loutkářská Chrudim

KDY: do 6. července

KDE: Chrudim

Letošní festival Loutkářská Chrudim nabízí do pondělí 6. července loutková představení pro malé i velké diváky, semináře, dílny pro veřejnost a koncerty. V Divadle Karla Pippicha bude až do pondělí výstava Trojhlas aneb loutková animace třikrát jinak. V sobotu a v neděli se budou promítat tří animované studentské filmy s loutkovou tématikou v kinosálu Muzea barokních soch. V pátek se návštěvníci mohou těšit na hudební projekt Malý princ v hlavní roli s hercem Janem Cinou, který se uskuteční v 17 hodin v Divadle Karla Pippicha. V klubovně stejného divadla bude zároveň probíhat výtvarně zvuková inscenace Prefaby (pátek - 15, 16 a 18:30, sobota – 14, 16, 17 a 18 hodin, neděle – 14, 16 a 17 hodin, v pondělí každou hodinu od 13 do 16 hodin). V sobotu se na Scéně MED uskuteční zpracování bajky Král tchoř K. J. Erbena s názvem Erben 1862, v prostorech Letního kina bude ve 13 a 15 hodin pohádkový kabaret Kočkování. V neděli se bude na Scéně MED v 10, 14 a 16 hodin hrát veselý příběh O zvířátkách. V neděli bude od 14 hodin okolo Divadla Karla Pippicha probíhat Divadelní pouť, kde se budou moci malí i velcí návštěvníci zúčastnit loutkové dílny. Mimo to bude každý den festivalu přístupná Kreativní dílna pro děti a jejich rodiče za Divadlem Karla Pippicha. Každý večer zakončí festival hudební představení. V pátek bude mít v 19:30 koncert oblíbený zpěvák Pokáč, v sobotu v 19 hodin vystoupí Martyho banda, v neděli ve stejný čas Balage Band a poslední den festivalu se předvede pražská skupina ABBACZ. Vstupné na všechny koncerty činí 50 korun, prodej bude zahájen vždy hodinu před začátkem koncertu.

Poděkování hasičům

KDY: pátek od 20 hodin

KDE: Jezbořice



Poděkování všem hasičským sborům, které byly nápomocny při záplavách v červnu 2020. Koncert GreenOnyon proběhne ve venkovním areálu jezbořické plovárny, začátek ve dvace hodin.

Bojanovské muzicírování

KDY: 3. července od 20:00

KDE: kostel Bojanov



Již tento pátek vystoupí komorní soubory orchestru SAKO a Jana Trojanová.

Ve chvílích volna (před a po koncertě) můžete navštívit výstavu obrazů Ludmily Sadílkové, které budou umístěny ve farním sále.

Léto na Příhrádku

KDY: po celé prázdniny

KDE: Příhrádek

ZA KOLIK: zdarma

V pátek startuje na pardubickém Příhrádku letní kulturní revue. Program je určen pro všechny, kdo zůstávají přes léto ve městě a chtějí příjemně strávit volný čas. Představí se řada profesionálních i amatérských umělců. Akce je určena široké veřejnosti, vstupné je zdarma. V pátek 3. července bude na Příhrádku odehráno monograma Koba Edvarda Radzinského o přátelství a zradě. Začátek ve 20 hodin. Účinkuje Vladimír Gottwald. Ve středu 8. července se lidé mohou těšit od 17:30 na Kulturní park Pardubice, který v 19:30 vystřídá folková skupina Jinotaj.

Pardubické letní kino

KDY: po celé prázdniny

KDE: u Wonkova mostu v Pardubicích

ZA KOLIK: zdarma

Celé léto se promítá na pravém břehu Labe v Pardubicích (u Wonkova mostu), vstup je zdarma. Začátek ve 21.30 hodin. Filmy jsou pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, nebo retrospektivy významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. 3- července promítá kino českou komedii Poslední aristokratka, 4. července psychologické drama Joker a v 5. července akční snímek Anna.

Festival Na víno!

KDY: 3. a 4. července

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: v pátek zdarma, v sobotu 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě

V pátek a v sobotu se v Automatických mlýnech v Pardubicích uskuteční první ročník festivalu Na víno!. V ikonickém areálu od architekta Josefa Gočára se budou ochutnávat desítky vzorků výborných vín od 22 menších i větších vinařství. Program bude zahájen v pátek v 18 hodin Magickým letním večerem s vínem, hudbou a filmem (promítá se film Dobrý ročník). Vstup na páteční program je zdarma. V sobotu v 11 hodin se už festival rozjede naplno. Více než 22 vinařství svými stánky obsadí celé mlýny. Zahrají kapely Jetbeat CZ, Big S, John Hayllor a Marien s Víťou Troníčkem. Vstupenek je k dispozici omezené množství, je možné je koupit předem na www.na-vino.cz.

Dostihy na závodišti

KDY: sobota 4. července

KDE: Pardubické závodiště

ZA KOLIK: základní vstupné online předprodej 120, na místě 150, děti do 10 let zdarma

I přes změny v letošní termínové listině způsobené koronavirovou pandemií zůstává zachován čtyřdílný seriál kvalifikací na říjnovou 130. Velkou pardubickou. Všechny čtyři mítinky se uskuteční během prázdnin, první z nich bude pardubické závodiště hostit už tuto sobotu. Letos poprvé budou součástí mítinku také dostihy v rámci seriálu Pony liga. První z dostihů odstartuje ve 13 hodin. Vstupenky na sobotní mítink lze už nyní koupit online na webových stránkách závodiště.

Trhy ve Vlčí Habřině

KDY: neděle 5. července

KDE: Vlčí Habřina



Český svaz chovatelů pořádá v neděli 5. července 2020 od 7 do 11 hodin a dále každou první neděli v měsíci v chovatelském areálu ve Vlčí Habřině prodejní trhy drobného zvířectva, zeleniny, květin a jiného zboží. Současně se koná motoristická burza. Vstupné a parkování zdarma.

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Téměř zapomenutá zřícenina hradu Oheb, s nádherným výhledem a kolmým srázem do Sečské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen v 11. století, ve 12. a 13. století byl držitel klášter Benediktů z Vilémova. V roce 1455 se stívají pány hradu Trčkové z Lípy za jejichž vlády hrad zpustl. Z hradu se zachovaly zbytky zdiva hradeb, polozasypaný příkop, část vstupní brány, dvě půlkruhové dělové bašty a jedna menší bašta s neobvyklým půdorysem.

Betlém Hlinsko

Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jednou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina, jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji. Jde o soubor roubených a zděných domků, které si tu v první polovině 18. století postavili drobní městští řemeslníci.

Zámek Slatiňany

Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? Přijeďte do Slatiňan a užijte si den plný poznání, zábavy a odpočinku.