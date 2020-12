Za Vánocemi minulých generací se vydejte na stránky muzea

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma

Virtuální výlet do světa vánočních svátků minulých generací připravilo Východočeské muzeum Pardubice. Do webové výstavy nazvané Vánoční pozdrav z Pardubic zahrnulo předměty, pohlednice a fotografie spojené se slavením Vánoc, které uchovává ve svých sbírkách. K vidění je na webu www.vcm.cz. Potěšit se návštěvníci mohou předměty denní potřeby, fotografiemi, pohlednicemi či ozdobami. Prohlédnou si klasické betlémy, formy na pečení vánočky a dalšího vánočního pečiva, sváteční nádobí nebo ozdoby. Leckoho možná překvapí ukázky svátečního papírového nádobí nebo dánské talíře s vánočními motivy. K zimnímu období pak bezesporu patří také zimní sporty, od sáňkování, až po modernější aktivity, jako je bruslení a hraní hokeje.

Betlém v Chrudimi

KDY: do 6. ledna

KDE: Chrudim

ZA KOLIK: zdarma



K adventnímu času v Chrudimi již neodmyslitelně patří ručně vyřezávaný dřevěný betlém Pavla Tapušíka, který sice není chrudimský rodák, ale již pár let zde žije a má město zmapované. A tak po pár měsících od prvních úvah o betlému došlo k realizaci a najednou mu pod rukama začaly vyrůstat domky s dílnami i řemeslníky, obyvatelé městečka, chrudimský kostel či Mydlářovský dům. Poprvé jej vystavoval v roce 2017, od té doby přibyly známé chrudimské osobnosti spojené s pověstmi města. Tapušíkův Betlém své místo vždy najde v mázhausu Staré radnice na Resselově náměstí (čp. 1) a nejinak tomu bude i letos - prohlédnout si jej můžete od 29. listopadu 2020 do 6. ledna 2021 vždy od 7 do 19 hodin.

Ústecká kulturní scéna ožije zásluhou absolventa umprumky

KDY: od 4. prosince

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



V orlickoústecké Malé scéně začne tento pátek výstava Dítě z plastu, kterou má na svědomí úspěšný absolvent místní umprumky. Martin Kolář je druhým rokem studentem ateliéru kresby Akademie výtvarných umění v Praze a ve svém rodné městě se prezentoval již několikrát. Poslední výstavu v klubu Popráč dosud veřejnost vidět nemohla, nyní by ale zmírnění omezení mělo uspořádání akce umožnit. „A to včetně vernisáže v pátek od 17 hodin, samozřejmě za přítomnosti omezeného počtu osob a dodržení všech hygienických opatření,“ říká Lenka Janyšová ze spolku Malá scéna. Jak dále dodává, ti, kteří se nedostanou přímo na páteční vernisáž, příležitost určitě mít budou. „A to v rámci dalších plánovaných akcí a také během běžného provozu zdejšího baru,“ upřesňuje ředitelka spolku Lenka Janyšová.

Malou vánoční výstavu zahajuje muzeum v Žamberku

KDY: do 26. prosince

KDE: Žamberk

ZA KOLIK: 40 nebo 20 korun



Městské muzeum Žamberk vás zve na malou vánoční výstavu zaměřenou na vánoční zvyky a tradice, která se bude konat od 3. do 26. prosince. Vstupné 40 korun, snížené 20 korun.

Po Chrudimi na křídlech ptáků

KDY:

KDE:

ZA KOLIK:



V chrudimském DDM chystají pro děti procházky Chrudimí. Po dvou úspěšných (Po stopách chrudimských strašidel a Cesta po chrudimských sportovišť) je připravena v pořadí již třetí nazvaná Po Chrudimi na křídlech ptáků. Na trase dlouhé 3,7 km vás čeká 12 stanovišť – začátek a konec je u Informačního centra na Resselově náměstí, cesta vede na Ptačí ostrovy v parku Na Střelnici a zpět do centra. Potřebujete mobil se čtečkou QR kódů, cesta tam je značená červeně, cesta zpět fialově. Podrobnější mapa bude vždy u každého úseku cesty. QR kód = žluté kolečko. Odměna za vyluštěné slovo vás čeká v DDM. Bližší info na https://ddm-chrudim.cz/akce

Městské muzeum se znovu otevírá

KDY: od 6. prosince

KDE: Svitavy

ZA KOLIK: různé vstupné



V minulých letech byla druhá adventní neděle ve Svitavách spojena s návštěvou městského muzea, kde se konala tradiční akce s příznačným názvem Advent v muzeu. V letošním roce se již zdálo, že druhá vlna epidemie covid-19 tuto tradici přeruší. Rozhodnutí vlády ČR však situaci změnilo a muzeum se 6. prosince přeci jen svým návštěvníkům bude moci otevřít, i když pouze v omezeném režimu. Připravena je výstava Nad svitavským betlémem vychází hvězda, která představuje zejména zrekonstruovanou část Velkého svitavského mechanického betlému. Restaurátoři na něm pracovali celý letošní rok a v posledních listopadových dnech sestavil betlemář Kamil Andres v přízemí muzea jeho první třetinu v délce téměř šesti metrů. V pohybu bude betlém prezentován každou celou a každou půl hodinu. Se znovuotevřením muzea bude také zpřístupněna výstava Výtvarné ohlédnutí, která byla prodloužena do 17. ledna 2021. Výstavu připravilo muzeum ve spolupráci se Základní uměleckou školou Svitavy k 75. výročí existence této školy. Uvidíte na ní díla bývalých i současných pedagogů a jejich žáků, kteří jsou se svitavskou ZUŠ spojeni. Druhou adventní neděli bývali návštěvnicí svitavského městského muzea rovněž zvyklí na tradiční vánoční hnízda. O tuto oblíbenou specialitu nepřijdou ani v letošním roce, její prodej byl však z hygienických důvodů přesunut z muzea do Floriánky, která se nachází v horní části náměstí Míru vedle kašny. Při procházce na svitavské náměstí se zastavte také u muzejního dřevěného betlému, který vyřezává František Malý. V letošním roce ho opět rozšířil o nové postavy, tentokrát přibyly figury ponocného a ovečky. A procházku lze prodloužit k městskému muzeu, kde se v jeho oknech můžete inspirovat ukázkou tradiční adventní výzdoby. Muzeum společně s SVČ Tramtáryje také pokračuje v realizaci adventní hry Putování za betlémským světlem, v rámci které jsou nabízeny každodenní aktivity pro zpestření adventního času. Některé z nich vás zavedou do přírody v okolí Svitav, jiné Vás zase seznámí s tradičními českými i zahraničními vánočními zvyky.

Zapojte se do soutěže Adventní Žamberk

KDY: do 31. prosince

KDE: Žamberk

ZA KOLIK: Zdarma



Město Žamberk vyhlašuje novou fotovýzvu na téma Adventní Žamberk. Všímejte si adventní výzdoby kolem vás a zachyťte ji na svých fotografiích. Všechny snímky budou zveřejněny na webu města (www.zamberk.cz – Žamberk na fotografiích), na Facebooku a vystaveny ve foyer Divišova divadla. Své fotografie společně s kontaktními údaji a krátkým komentářem posílejte na adresu kultura@zamberk.eu, a to nejpozději do 31. prosince. Podmínky soutěže najdete na webových stránkách města Žamberka. Ty nejlepší snímky budou odměněny zajímavými cenami.