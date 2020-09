Pochod a cyklovýlet po Železných horách

KDY: 5. září

KDE: start Třemošnice

ZA KOLIK: 30 Kč

Cykloturistický oddíl ŽSK Třemošnice zve na pěší trasy: 6,5 kilometrů, 12 kilometrů, 18 kilometrů nebo na cyklotrasu 30 kilometrů. Prezence na náměstí u cukrárny od 8 do 10 hodin, cíl u cukrárny do 14:30 hodin, startovné je třicet korun.

17. Košumberský dětský den

KDY: 6. září

KDE: Košumberk - Luže

ZA KOLIK: 30 Kč



17. Košumberský dětský den se uskuteční v neděli na nádvoří hradu Košumberk na Chrudimsku. Program začne ve 13.30 hodin. Zahájí ho sám Jan Ámos se svým ochráncem Karlem starším ze Žerotína. Děti potom budou moci procházet různá stanoviště, kde se dozvědí zajímavé informace ze života Jana Ámose a s postavami budou plnit úkoly. Setkají se i s Komenského synem Danielem, který byl jeho písařem, dále je bude čekat zeť Petr Figulus, Albrecht z Valdštejna, manželka Marie Dorota Komenská, malíř Rembrandt – přítel Komenského, švédská královna a další. Dětský den bude také obohacen o putovní výstavu o Janu Ámosu Komenském – Jak chtěl změnit svět (k výročí 350 let úmrtí J. A. Komenského). V 16.30 začne divadelní představení dětí ze ZUŠ Luže. Vstupné 30 korun. Výtěžek bude věnován humanitární organizaci ADRA na nemocnici v keňském Itibu.

Koně v akci

KDY: sobota 5. září

KDE: dostihové závodiště v Pardubicích

ZA KOLIK: základní vstupné 120 Kč (předprodej), 150 Kč na místě

Na dostihovém závodišti v Pardubicích se v sobotu koná mezinárodní výstava Koně v akci. Zároveň zde město Pardubice – Evropské město koní 2020 – organizuje Evropský den koní. Budou k vidění koně různých plemen a dovedností, zazní hudba z celého světa, bude se tančit, zpívat i sportovat. Program na dostihovém závodišti startuje v 9 ráno, kdy začnou soutěže, otevře se jarmark, výstava i Evropské městečko, a skončí večer koncertem Deep Purple Revival. 8:00 hod. otevření areálu, 9:00 hod. zahájení chovatelských přehlídek, otevření řemeslného jarmarku a dětských stanovišť, otevření Evropského městečka, otevření výstavy „Letem dostihovým světem“, 11:00 hod. workshop flamenco, 13:30 hod. zahájení programu před hlavní tribunou s tradičními ukázkami koní, 18:30 hod. koncert Deep Purple Revival.

100 let skautů v Holicích

KDY: 5. zaří

KDE: Holice

ZA KOLIK: zdarma

Skautské středisko Holice zve všechny občany na oslavy 100 let skautingu v Holicích, které se uskuteční 5. 9. 2020 od 13:30 do 23:00 v prostoru u kulturního domu a ZUŠ Karla Malicha v Holicích. Těšit se můžete na písničkáře Michala Horáka, improdivadlo Paleťáci, skautskou dechovku, kapely The Backway nebo Vůně borovic, ale také na bohatý doprovodný program, například 5D kino, únikovou hra Rakša (nutno předem přihlásit na holice@skaut.cz), vysoké a nízké lanové překážky, lukostřelbu, boj na kládě a mnoho dalšího. Občerstvení zajištěno. Pořadem provází moderátor Karel Král. Vstup zdarma. Z nařízení Vlády ČR je počet účastníků akce omezen, proto neváhejte a dorazte co nejdříve.

Choltický deštník

KDY: 5. září

KDE: Choltice - zámek

ZA KOLIK: Vstupné pro dospělé činí 100 Kč, děti od 5 do 15 let zaplatí 40 Kč

Na zámku v Cholticích se v sobotu uskuteční 8. ročník benefičního festivalu Choltický deštník. Od 13 hodin vystoupí: Budoár staré dámy, Good season (šansony), Zlatohoráci (kahancové tance), Šutr band (country) a Trilodivadlo. V programu Převážně nevážně společně vystoupí písničkářka Jana Rychterová a sexuolog Radim Uzel. V doprovodném programu si mohou zejména děti užít soutěže a kvízy s Kmenem Trilobit. Připravena je také jízda na koních, výstava obrazů a prohlídky zámku a kaple. Vstupné pro dospělé činí 100 Kč, děti od 5 do 15 let zaplatí 40 Kč. Výtěžek bude použit na činnost choltického Centra denních služeb Další cesta, které pomáhá dospělým osobám s postižením hodnotně žít.