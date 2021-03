Tip pro obyvatele Chrudimi: Hřiště jsou otevřená

KDE: v Chrudimi

Dětská hřiště v Chrudimi jsou zatím otevřená. Město si uvědomuje, že pohyb venku na čerstvém vzduchu a na sluníčku je důležitý a prospěšný. Prosí ale občany o používání zdravého rozumu. Pokud je na hřišti více osob, zvažte, zda není lepší se mu vyhnout a vyhledat jiné. Samozřejmostí by mělo být dodržování základních opatření, jako je zakrytí horních cest dýchacích chirurgickými rouškami nebo ideálně respirátory, dodržování dostatečných rozestupů a dezinfekci rukou. Dodržování opatření bude město namátkově kontrolovat a při případném soustavném porušování zváží další kroky.

Pohádková šifra

KDY: kdykoliv během víkendu

KDE: sociální sítě Městské knihovny Chrudim



Vzhledem k epidemické situaci nemůže Městská knihovna Chrudim pořádat tradiční akce k Březnu měsíci čtenářů. Pro čtenáře však připravila aspoň „Pohádkovou šifru“. Zúčastnit se můžou dospělí, děti i celé rodiny. Každé úterý a čtvrtek knihovna zveřejní na svém facebooku jeden díl pohádkové mapy. Ve středu a v pátek přidá nápovědu v podobě ukázky z pohádky. Své tipy můžete zasílat messengerem do neděle. Vždy v pondělí proběhne dílčí vyhodnocení výsledků předchozího týdne. Na konci měsíce pak proběhne celkové vyhodnocení a výherce obdrží diplom a cenu. Ze všech účastníků soutěže vylosuje knihovna jednoho luštitele, který získá roční členství v knihovně zdarma.

Žítkovské bohyně na Dramoxu

KDY: kdykoliv

KDE: www.dramox.cz

ZA KOLIK: měsíčně od 299 Kč

Inscenace Žítkovské bohyně Východočeského divadla Pardubice se zařadila do seznamu nabízených divadelních titulů na webu Dramoxu (www.dramox.cz). Příběh Dory Idesové vás zavede do moravské Kopanice, do obce Žítková, kde se hlavní hrdinka narodila, vyrostla a kde má kořeny. Zde rozplétá osudy žen svého rodu, který sahá až do 17. století k procesům s čarodějnicemi a končí v současnosti. Dora se jejich umění věštění, léčení a zaříkávání – tzv. bohování – nenaučila, ale rozhodla se o něm napsat vědeckou práci. Pátrání po pravdě o bohyních se pak prolíná se strhujícím osobním příběhem a hledáním vlastní identity. V hlavních rolích diváci uvidí Petru Janečkovou a Jindru Janouškovou, jako host se představí členka Divadla na Vinohradech Antonie Talacková. Jde o dramatizaci úspěšného románu Žítkovské bohyně spisovatelky Kateřiny Tučkové. „Když jsem Žítkovské bohyně poprvé četla, bylo mi úzko ze systému, který ničí výjimečné jedince. Současně s tím se ale přede mnou rozprostírala v knize úchvatně popsaná krajina Moravských Kopanic. Několik dní jsem Žítkovské bohyně nemohla pustit z hlavy,“ vzpomíná režisérka inscenace Kateřina Dušková.

Museum virtualis

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma

Výtvarnou soutěž a řadu dalších aktivit na doma připravilo Východočeské muzeum Pardubice na svém webu pod stránkou Museum virtualis. V sekci Pro děti lákají hravá puzzle se zámeckými a muzejními motivy, dospělí si zase užijí poznávací kvízy na téma Pernštejnů, rybníkářství na Pardubicku či moderní architektury v Pardubicích. Nechybí tu ani virtuální prohlídka zámku a několik webových výstav. Nejnovější virtuální výstavou je Telegrafia – babička Tesly. Návštěvníky zavede do období první republiky do jedné z továren, které jsou s Pardubicemi neodmyslitelně spjaté.

Tip pro zdraví

Léčivá kopřiva vám prospěje

Začátkem jara rozkvétají nejen první drobné květiny, ale začínají se zelenat i léčivé byliny. Jednou z nich je například kopřiva dvoudomá, která v sobě skrývá mimořádnou léčivou sílu. V Bylinkovém receptáři od Dionýze Dugase se píše, že chvála kopřiv nemá konce a bylinkáři ji řadí mezi nejlepší rostlinné léky. Nejcennější je její vliv na krvetvorbu. Podporuje tvorbu červených krvinek, dodává železo, zlepšuje krevní obraz, čistí krev, což se projeví v celém organismu, ale hlavně dobře působí při kožních vyrážkách, akné a bolestech kloubů. Kopřivový čaj je močopudný, proto je určený revmatikům a lidem, kteří trpí nemocemi ledvin. Zlepšuje peristaltiku střev a podporuje tvorbu mateřského mléka. Zevně je kopřiva osvědčeným lékem na vlasy, šlehání natí zlepšuje prokrvení různých částí těla a odstraňuje revmatické bolesti. Čerstvé mladé výhonky, které jsou nejúčinnější, můžete trhat od jara do podzimu.

Nevinnosti světa s Danem Bártou

KDY: kdykoliv

KDE: web stanice Český rozhlas Vltava

Stanice Český rozhlas Vltava uvádí první povídkový podcast Nevinnosti světa. V něm hudebník Dan Bárta, známý například ze skupiny J.A.R. nebo jazzového projektu Illustratosphere, vypráví o svých netradičních zážitcích z cest po zemích, jako je Venezuela, Kostarika, Mosambik nebo Jižní Indie. „Jde o setkávání s lidmi na částečně služebních cestách, kdy jsem jezdil za vážkami. Anebo jsou to úplně staré zážitky, když jsem cestoval s báglem jako backpacker,“ popisuje Dan Bárta obsah pořadu. V pěti dílech o třiceti minutách se tak posluchači mohou dozvědět nejen o zážitcích z focení vážek, ale také o záchraně rozšklebené rány chlapce v Jižní Americe nebo o tom, jak Bártovi po konzumaci neznámého indického nápoje údajně téměř explodovala páteř. Nechybí ani příběh o náhodném sestavení potenciálního chlapeckého fotbalového mužstva. Poetické a patřičně sebeironické zápisky Bárta načetl ve studiu Českého rozhlasu Vltava v režii Aleše Vrzáka a dramaturgii Kláry Fleyberkové. Podcast hudebně obohatil Dan Bárta s Filipem Jelínkem. Všechny díly, hromadně publikované ve čtvrtek 18. února, jsou nyní dostupné na webu stanice Vltava, v aplikaci mujRozhlas a na dalších podcastových platformách.

Milujete komiksy?

KDY: kdykoliv

KDE: internetové obchody

ZA KOLIK: od 1279 Kč

Fanoušci komiksů a filmů od Marvelu si přijdou na své. Vydavatel Fantasy Flight Games totiž připravil karetní hru Marvel Champions, ve které budete s oblíbenými hrdiny bojovat proti podlým padouchům. V češtině hru vydává Blackfire. Každý hráč si na začátku zvolí jednoho hrdinu, za kterého hraje. Všichni bojují proti společnému nepříteli a vzájemně si pomáhají. Vyhrávají tedy buď všichni, nebo nikdo. V základním balení hry najdete tyto hrdiny a padouchy: Black Panther, Iron Man, Captain Marvel, Spider-Man, She-Hulk / Rhino, Klaw a Ultron. Pokud se vám vše podaří, padouch je poražen, svět zachráněn a hru vyhráváte. Hru lze koupit v e-shopech od 1 279 korun.

Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice

KDY: sobota a neděle

KDE: frekvence 104,7 FM

Z programu ČRo Pardubice pro vás vybíráme. Sobota 6. března: 10.04 Hobby magazín. Proč se kmeny stromů natírají bílou barvou, pozitivní motivace psa pomocí klikrtréninku a vytápění domu správně a levně. 13.04 Výlety. Průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. 15.35 Naše nej… Unikátní místa Pardubického kraje.

Neděle 7. března: 9.04 Zálety Aleny Zárybnické. Host restaurátorka Dana Macounová. 11.04 Východočeské výlety. Putování po zapomenutých továrnách Orlických hor. Výroba litých mlýnků Porkert ve Skuhrově, dřevěných karosérií v Olešnici, textilky, sklárny. Dnes živí Orlické hory hlavně turistika a kvasinská automobilka. Na počátku 20. století ale byla situace jiná a regionu působila řada schopných podnikatelů v řadě oborů. Často začínali od píky a vypracovali se ve významné průmyslníky, ale také osobnosti veřejného života a donátory, kteří se zasloužili o rozvoj měst a obcí. 18.04 Na nedělní vlně z Pardubic. I když je to letos přesně 600 od vypálení Opatovického kláštera husity a na jeho místě v Opatovicích nad Labem už nenajdeme téměř nic, jeho sláva a legendy lákají dodnes. Třeba pověsti o pokladu, který dodnes nikdo nenašel, nebo příběhy o vampýrech v kronice jednoho z tamních opatů.