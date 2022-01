V neděli 9. ledna od 16 hodin v pardubickém kostele sv. Bartoloměje vystoupí na Tříkrálovém koncertu chrámový sbor a orchestr pod vedením profesora Jiřího Kuchválka. Koncert bude Oblastní charita Pardubice přenášet živě na svém YouTube kanálu, aby tak sváteční atmosféru zprostředkovala i lidem, kteří se do kostela z různých důvodů nedostanou.

Tříkrálová sbírka potrvá do 16. ledna na území celé České republiky. Oblastní charita Pardubice ji letos organizuje v bezmála osmdesáti obcích na Pardubicku. Pokud se nebudete moci s koledníky potkat, podpořit záměry Tříkrálové sbírky můžete i prostřednictvím sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích, jejichž seznam najdete na webových stránkách pardubické charity, nebo můžete přispět do online koledy na sbírkovém účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955020 (Oblastní charita Pardubice).

Ptačí hodinka

KDY: od 7. do 9. ledna

KDE: kdekoliv



Od 7. ledna se můžete zapojit do sčítání ptáků, které organizuje Česká společnost ornitologická. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Zapojit se můžete kdykoliv od 7. do 9. ledna. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích. Další podrobnosti a sčítací formulář najdete na webu ptacihodinka.birdlife.cz.

Otužilci na Labi

KDY: 8. ledna

KDE: Pardubice

V Pardubicích se v sobotu uskuteční 50. ročník tradiční otužilecké akce. Otužilci se sejdou na Labi u sídliště Závodu míru, hlavní program začne ve 13:15 hodin. Časový harmonogram: 11:00 – 13:00 prezence účastníků v ZŠ Závodu míru, 13:15 nástup v prostoru cíle u Labe, 13:30 start na 100 m, 13:40 start na 250 m, 13:45 start na 500 m, 13:55 start na 750 m.

Autokino v Pardubicích

KDY: 7. a 8. ledna

KDE: závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Na dostihovém závodišti v Pardubicích opět funguje autokino. V pátek od 18 hodin můžete zhlédnout český film Prvok, Šampón, Tečka a Karel - příběh čtyř kamarádů byl natočen podle předlohy Patrika Hartla. V sobotu 8. ledna bude od 18 hodin promítnut animovaný film Croodsovi: Nový věk (USA).

Chrudimsko

Zimní prohlídkový okruh

KDY: v lednu vždy ve čtvrtek, v pátek a v sobotu

KDE: Zámek, Slatiňany

ZA KOLIK: základní vstupné 130 Kč

Návštěvníci se mohou i v lednu vydat na zimní prohlídky vybraných státních památek. Na seznam památek s celoročním provozem vloni v listopadu přibyl také zámek ve Slatiňanech. Zimní prohlídková trasa vás zavede do obnovených interiérů v přízemí a také do zámecké kuchyně. Dozvíte se více o životě Františka Josefa z Auerspergu a jeho sourozenců v bouřlivém období konce monarchie a vzniku republiky. Zámek se pro návštěvníky v roce 2022 opět otevřel 6. ledna. V lednu ho můžete navštívit vždy ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Prohlídky začínají v 10:00, 13:00, 15:00 hodin (v sobotu také v 11:30). Základní vstupné činí 130 korun.

Retro hračky a Otisky života

KDY: do 23. ledna

KDE: Městské muzeum Skuteč

Výstava Retro hračky v Městském muzeu ve Skutči vás přenese do dětství, a to prostřednictvím hraček zejména z druhé poloviny 20. století. Druhá aktuální výstava nese název Otisky života a prezentuje díla akademického malíře a skutečského rodáka, Jaroslava Kopeckého. Obě výstavy jsou přístupné do 23. ledna 2022. Jsou otevřené denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Jůheláci se loučí

KDY: do 9. ledna

KDE: Muzeum loutkářských kultur, Chrudim

Jen do 9. ledna (včetně) máte možnost potěšit se v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi s oblíbenými Jůheláky. Výstava Hele, v muzeu je Jů a Hele! v neděli končí. Poté bude muzeum od 10. do 30. ledna 2022 z provozních důvodů zavřeno. Expozici Magický svět loutek a aktuální výstavu Spejblova ceSTOvka tak budete moci navštívit opět až v únoru. Muzeum je do 9. ledna otevřené denně od 8.30 do 17 hodin.

Humor nejen vánoční

KDY: do 30. ledna

KDE: Městské muzeum Hlinsko



Výstava Humor nejen vánoční je připravena v budově hlineckého muzea až do 30. ledna. Je zde vystaven rozsáhlý soubor kresleného humoru výtvarníka a karikaturisty Jiřího Vaňka (* 1939), který se narodil v Hlinsku, kde dodnes žije a tvoří. V letech 1954 – 58 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Od dob studií inklinuje ke kreslenému humoru, kde si vystačí s vtipnou jednoduchou kresbou, ale věnuje se také malbě obrazů ve snově – poetickém duchu. Je členem Unie výtvarných umělců a do svých řad Jiřího Vaňka přijala Česká unie karikaturistů, s níž se zúčastnil desítek výstav doma i v zahraničí. Nad jeho univerzálním humorem se tak mohli zasmát diváci v Itálii, Kanadě, Bulharsku, Belgii i v Japonsku. Otevřeno je vždy od úterý do pátku mezi 9. a 12. a 13. a 16. hodinou. V sobotu a neděli pak pouze odpoledne od 13 do 16 hodin.

Svitavsko

Tříkrálový průvod

KDY: 9. ledna

KDE: Svitavy



V neděli v 16.30 hodin vypukne vítání králů na náměstí Míru u stromečku ve Svitavách. Následuje putování za hvězdou do Červeného kostela sv. Josefa a program pod heslem "Napřimte se a zdvihněte hlavy".

Lidový nábytek na Litomyšlsku

KDY: do 16. ledna

KDE: Regionální muzeum v Litomyšli



Výstava představuje lidový nábytek užívaný na Litomyšlsku od 18. do poloviny 19. století, jeho vývoj i specifika jeho malířské výzdoby, která jej odlišuje od produkce v jiných regionech. Na výstavě je prezentována vzácná a nebývale početná kolekce lidového nábytku ze sbírek litomyšlského muzea. Otevírací doba muzea: Út - Pá 9 - 12, 13 - 17; So - Ne 9 - 17.

Orlicko



Svět andělů a víl

KDY: do 15. ledna

KDE: Vysoké Mýto

Městská knihovna ve Vysokém Mýtě hostí výstavu s názvem Andělé Vlasty Dvořákové. Amatérská výtvarnice Vlasta Dvořáková se narodila v Chrudimi a své dětství strávila na Chrudimsku ve vesnici Bylany. Nyní pracuje ve Vysokém Mýtě jako pánská kadeřnice. O svém životním koníčku sama říká: „K malování jsem měla blízko už od mala a vždy jsem měla po ruce pastelky a skicák. Ráda bych vás prostřednictvím této výstavy provedla světem andělek, andělů a víl, které mám moc ráda. Obzvláště v této technické době je krásné se vrátit do dětství a popustit uzdu fantazii dětského světa".

Večerní výšlap na sněžnicích do oblak

KDY: 7. ledna

KDE: Horský resort Dolní Morava



Dopřejte si v pátek neobvyklou večerní procházku. Nazujte sněžnice, čelovky a vyrazte s průvodcem vstříc mrazem pokryté Stezce v oblacích. Cesta na vrchol Stezky v oblacích a zpět je dlouhá cca 7,5 km s převýšením 375 m. Zájemci se musí předem zaregistrovat v Půjčovně Marcelka. Více informací na www.dolnimorava.cz.