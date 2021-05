Veselý Kopec v sobotu zahájí sezonu

KDY: od 8. května

KDE: Veselý Kopec (na Hlinecku)

V sobotu se návštěvníkům otevírá areál Veselý Kopec, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. Vzhledem k nařízeným vládním opatřením sice nejsou možné skupinové prohlídky s průvodcem, ale areál a roubenky mohou lidé navštěvovat individuálně. Zájemcům přítomní průvodci poskytnou konkrétní informace u objektů. Domky památkové rezervace Betlém v Hlinsku zůstávají dále zavřené, protože tady nelze splnit přijatá opatření ministerstva zdravotnictví. Areál Veselého Kopce je otevřen návštěvníkům denně od 9.00 do 17.00 hodin, mimo pondělí. Rodinné vstupné (2 dospělí + až 4 děti do 15 let) 240 Kč, vstup dospělý 120 Kč.

Cyklomapa Chrudimsko

KDY: do 16. května

KDE: síň v Divadle K. Pippicha v Chrudimi

Základní umělecká škola Chrudim a Základní umělecká škola Slatiňany zvou na výstavu Cyklomapa Chrudimsko, malovaná dětmi pro děti. Nové malované mapy, na jejichž výrobě se žáci obou škol podíleli, jsou určeny především pro plánování cyklovýletů s dětmi. V přední mapové části naleznete vyznačené cyklostezky chrudimského regionu včetně zajímavostí, které stojí za návštěvu. Výstava ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi potrvá do neděle 16. května. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek od 14 do 17. Vstupné dobrovolné.

Od pramene Doubravy do Ronova

KDY: 8. května

KDE: start v Radostíně



Skauti z Ronova zvou na cyklistický výlet. V sobotu 8. května se vypraví od pramene Doubravy do Ronova nad Doubravou. Sraz účastníků je v 10 hodin v Radostíně na návsi u rybníka. Trasa vede převážně po lesních a polních cestách a měří asi 50 kilometrů. Pořadatelé upozorňují: Minimální náročnost. Jedeme na výlet, ne závodit.

Rosické trhy

KDY: 8. května

KDE: Rosice na Chrudimsku



Tržnice v Rosicích se otevře v sobotu 8. května, a to v sedm hodin ráno. Návštěvníci si mohou zakoupit sadbu, stromky, květiny, ovoce, zeleninu, pekařské výrobky i výrobky z masa.

Regionální muzeum Chrudim

KDY: denně 9 - 12 a 12:30 - 17 (mimo pondělí)

KDE: Chrudim



Po více než čtyřech měsících se za přísných hygienických podmínek otvírají muzea a galerie. Návštěvníky přivítá i Regionální muzeum v Chrudimi. Kromě stálých expozic můžete vidět výstavu František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan, a to až do 23. 5. Zároveň pokračuje plakátová výstava Muzeum v ulicích. Zvídaví chodci mohou na výlepových plochách nalézt cyklus deseti plakátů, na nichž kurátoři chrudimského muzea představují nejzajímavější a nejvzácnější exponáty sbírek. Součástí je i doprovodná soutěž. Soutěžící mají za úkol nalézt minimálně osm předmětů z deseti, napsat jejich seznam a spolu s kratičkým příspěvkem, v němž popíší své zážitky z putování po Chrudimi a hledání plakátů či povídání o exponátu, který je nejvíc zaujal, zaslat na knihovnik@muzeumcr.cz do 31. května. Pět nejzajímavějších příspěvků bude odměněno dárkovým balíčkem a celoroční volnou vstupenkou do Regionálního muzea v Chrudimi.

Spejblova ceSTOvka

KDY: denně 8.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi



Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi zve na expozici Magický svět loutek, interaktivní výstavu Spejblova ceSTOvka a stihnete ještě navštívit i výstavu Ultrafialové retro, která končí v květnu. Otevřeno je od pondělí do neděle od 8.30 do 17 hodin.

Tip na výlet: Hrad Svojanov

KDY: kromě pondělí od 9 do 17 hodin

KDE: u Poličky

Hrad Svojanov u Poličky otevřel tento týden své brány návštěvníkům, otevřeno je denně kromě pondělí. Připraven je speciální okruh, který vyhovuje všem aktuálním opatřením. Je připraven okruh B, gotická sklepení hradu a dům zbrojnošů. Tyto prostory budou v rámci provizorního provozu zpřístupněné volně bez průvodce, návštěvníci si je budou moci procházet sami. V každé části se z připravených materiálů dozvědí, kde se nacházejí, co si mohou prohlédnout. Kromě toho bude součástí speciální prohlídkové trasy B rovněž venkovní areál hradu, tedy gotická zahrada, nádvoří, hradby i výstup na vyhlídku na vrcholu břitové věže. Dospělí 250 Kč, děti 165 Kč.

Tip na výlet: Poličské hradby

KDY: od 8. května

KDE: Polička

Pokud zvažujete kam o víkendu, správnou volbou jsou bezpochyby poličské hradby, které patří k nejlépe dochovaným památkám opevňovacího systému středověkého města nejen v rámci České republiky, ale i ve střední Evropě. V roce 1958 byly zapsány na seznam kulturních památek. Hradební zeď má úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, je až 8 m vysoká, zpevněná 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Hradby jsou dodnes zachovány a v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města. Prohlídka se koná pod širým nebem a v současné době je ideálním způsobem jak se chránit, ale zároveň „něco podniknout“. Vstupenky je možné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů. V květnu se můžete podívat na okruh Na Bídě, a to od úterý do neděle, zpravidla v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin. Dospělí 60 Kč,

děti, studenti, důchodci 30 Kč.