Mladé divadelní studio Laik, působící při Východočeském divadle Pardubice, uvede o víkendu další svou novinku. Po listopadové premiéře pohádky O ztraceném Večerníčkovi přicházejí starší členové souboru s premiérou muzikálu Showtime. Uskuteční dr v sobotu v Městském divadle. Showtime diváky zavede mezi děti z dětského domova, které se dozvědí, že by se jejich domov měl zavřít, protože město již nemá peníze na jeho provoz. Začíná tedy boj za jediný domov, který znají. Rozhodnou se, že se nevzdají a že uspořádají velkou show, na které ukážou, co v nich je. „Téma dětí bez domova je samo o sobě velmi silné. Snažíme se bourat některé stereotypy a předsudky, které vůči těmto dětem ve společnosti převládají. Chceme ukázat, že nikdo z těchto dětí za svůj smutný osud nemůže a že to neznamená, že by ho nechtěly změnit a žít jinak,“ řekla autorka scénáře a dramaturgyně souboru Kristýna Plešková. Pardubičtí začínající herci už několikrát prokázali, že jim ani tak těžká disciplína, jako je muzikál, není cizí. V minulosti již uvedli dva muzikály – Výtečníky Pavla Dostála a Richarda Pogody a Výlet Willyho Russella. Showtime je první autorský muzikál studia Laik.

Vánočníček

V neděli 19. prosince v 17 hodin začne neformální pořad Vánočníček - setkání herců s diváky plné vyprávění, vzpomínání a koled. Pořad je uváděn současně v Městském divadle v Pardubicích (vstupné 50 Kč) a také na Facebooku.

Betlémské světlo na Zámečku

KDY: 19. prosince

KDE: Památník Zámeček, Pardubice



Na zlatou neděli si Památník Zámeček v Pardubicích připravil jedno vánoční naladění. Skautští kurýři tam přinesou Betlémské světlo a připraveno je také zpívání s komorním sborem ZUŠ Pardubice, Havlíčkova. Vše začne v 15:15 hodin před pomníkem Památníku Zámeček a celá akce proběhne venku. Na místě se lidé budou moct zahřát nejen zpěvem, ale také horkými vánočními nápoji. Ředitel památníku Viktor Janák dodává: „Jsme rádi, že se můžeme připojit k myšlence šíření předvánočního pokoje a míru. Věříme, že lidé v této nelehké době přijdou na jiné myšlenky a budou odcházet s klidným hřejivým pocitem domů.“

Bulharští Češi

KDY: do 31. prosince

KDE: Turistické informační centrum, Pardubice

Do 31. prosince je v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární výstava „Bulharští Češi“. Bohatý textový a fotografický materiál představí české osobnosti, jež přispěly k rozvoji samostatného bulharského státu po roce 1878. Konec 19. století v Bulharsku představoval výzvu pro budování nových institucí, hospodářskou modernizaci a duchovní rozvoj společnosti. Do veřejného života se zapojili podnikaví a pokrokoví čeští specialisté (řemeslníci, polygrafové, pivovarníci, stavebníci) a intelektuálové (učitelé, inženýři, architekti, historici, umělci). A se kterými osobnostmi se návštěvníci setkají? Výstava představí například českého grafika Josefa Pittera, který se podílel na tvorbě návrhů pro cenné papíry, violoncellistu a skladatele Václava Cibulku nebo archeologa Václava Dobruského – prvního ředitele Národního archeologického muzea v Sofii, či architekta Josefa Schnittera, autora mnoha projektů zejména v Plovdivu.

Peníze si do hrobu nevezmeš a Rytířské sály

KDY: denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

KDE: Zámek Pardubice



Výpravy do podzemí vždy slibují chvíle vzrušení, napjatého očekávání a překvapivých objevů. Hluboké sklepení pardubického zámku zve dospělé i dětské návštěvníky na výpravu do světa peněz, pokladů a podivuhodných příběhů. Tento týden tam Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo novou numismatickou expozici s názvem Peníze si do hrobu nevezmeš. V nové expozici se návštěvníci dozví, jak se svatý Václav zapsal do dějin českých mincí a proč už neplatíme zlatem. Spolu s českým stříbrným tolarem se vydají na dalekou pouť za Atlantik a nahlédnou do tajů medailérského umění. Ti šikovnější si mohou zkusit vlastnoručně vyrazit svou minci podle tisíc let starého českého denáru knížete Boleslava II. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné do stálých expozic muzea: plné 150/ snížené 75 Kč.

Po dvouletém uzavření muzeum tento týden znovu zpřístupnilo prohlídky rytířských sálů a kaple Tří králů. Vydejte se za příběhem unikátních monumentálních maleb ze 30. let 16. století. Prohlídky vychází ze zámecké pokladny každou celou hodinu (první v 10 a poslední v 17 hodin). Vstupné činí 90 Kč.

Perníkový advent

KDY: do 23. prosince

KDE: Pardubice

V Pardubicích pokračuje Advent s vůní perníku. V zapojených cukrárnách a kavárnách můžete ochutnávat perníkové speciality. V nabídce nechybí žitný perník, perníkový cheesecake, rumové perníčky a mnoho dalších perníkových dezertů, z nápojů pak káva a horká čokoláda s perníkovým kořením nebo likérem. Na webu adventsvuniperniku.cz jsou označeny všechny zapojené pardubické kavárny. Poznáte je i podle označení „Advent s vůní perníku“ vylepeného na vstupních dveřích.

Bruslení na závodišti

KDY: podle harmonogramu na www.zavodistepardubice.cz

KDE: Dostihové závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: dospělí 50 Kč

Ledová plocha na dostihovém závodišti v Pardubicích slouží bruslařům od pondělí do neděle od dopoledních až po večerních hodin. Stejně jako v předchozích letech jsou stanoveny pevné časové bloky, v nichž jsou speciálně vyhrazeny i termíny pro bruslení rodičů s malými dětmi. V sobotu například od 10:15 do 11:15 a od 16:15 do 17:15. Otevírací doba samozřejmě může být upravena podle aktuálních meteorologických podmínek, proto je dobré sledovat webové stránky závodiště www.zavodistepardubice.cz. Vstupné pro děti do 10 let je 20 Kč, stejně jako pro seniory starší 60 let. Děti od 10 let a dospělí za jeden časový blok zaplatí 50 Kč. Vzhledem k nutnosti reagovat na aktuální protiepidemická nařízení je prodej vstupenek možný pouze online.

Chrudimsko

Vánoce se zvířátky

KDY: 18. a 19. prosince

KDE: Bor u Skutče

Záchranná stanice Pasíčka pořádá tuto sobotu a neděli akci Vánoce se zvířátky. Můžete tak letos naposledy a zcela výjimečně navštívit expozici handicapovaných zvířat umístěných ve stanici. Mimo to můžete pod vánoční stromeček nadělit zvířatům dárky v podobě krmiva či jiného materiálu, který stanice využívá při péči o své svěřence. Seznam potřebných věcí naleznete na stránkách stanice pasicka.cz. Přispět je možné i finančně. Stanice se těší na návštěvníky 18. a 19. prosince vždy od deseti do šestnácti hodin.

Bruslení v Třemošnici

KDY: každý den

KDE: Sportovní areál Třemošnice



V Třemošnici ve sportovním areálu si můžete zabruslit na umělém kluzišti o rozměrech 24 x 12 m. Na místě nabízí i profesionální ostření bruslí. Provozní doba umělého kluziště: pondělí až pátek od 8 do 14:30 je vyhrazeno pro MŠ, ZŠ A SOŠ a SOU; od 15 do 19 hodin je otevřeno pro veřejnost. Sobota a neděle od 10 do 18 hodin otevřeno pro veřejnost.

Běh do vrchu

KDY: 18. prosince

KDE: Třemošnice



V Třemošnici pořádají v sobotu Vánoční běh. Sportovní nadšenci si mohou protáhnout těla při 11. ročníku běhu do vrchu na trase: Křížovka-Běstvina-Kubíkovy Duby-Županda Pěticestí-hřeben Železných hor. Délka 4,1 km, 240 m převýšení, start ve 13:00 hodin, sraz u hostince Na Křížovce.

Ukradené Vánoce

KDY: 19. prosince

KDE: Muzeum loutkářských kultur Chrudim



Jaké by to bylo mít Vánoce po celý rok? Co by se stalo, kdybychom naopak Vánoce neměli? Co když tady někde někdo je, kdo nám je chce vzít? Všechna kouzla budou marná, ale možná to nejsilnější kouzlo, kouzlo Vánoc, dokáže vše napravit. Předvánoční loutkovou pohádku v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi připravili Tomáš Běhal a Tomáš Podrazil z divadla Toy Machine a zahrají ji v neděli 19. prosince od 15 hodin.

Zimní prohlídková trasa

KDY: 16. až 19. prosince

KDE: Zámek Slatiňany

ZA KOLIK: Dospělý 120 Kč

Zimní prohlídková trasa na zámku ve Slatiňanech v adventní době. Copak asi letos našly zámecké děti pod stromečkem? Nová zimní trasa vás zavede do přízemí východního křídla (saletek, spojovací chodba, salon, ložnice ve věži, hostinská ložnice, koupelna, šatna, dva předpokoje, jídelna) a suterénu zámku, kde se dochovalo unikátní zázemí v podobě zámecké kuchyně a umývárny nádobí. Dozvíte se více o životě Františka Josefa z Auerspergu a jeho sourozenců v bouřlivém období konce monarchie a vzniku republiky. Zámek je otevřen 16. až 19. prosince (9.45 – 15.00) a v roce 2021 naposledy 21. a 22. prosince. Vstupenky můžete zakoupit online.

Svitavsko

Betlémské světlo

KDY: 19. prosince

KDE: Moravská Třebová



Moravskotřebovští skauti a skautky srdečně zvou na předání Betlémského světla veřejnosti v neděli 19. prosince. Symbol pokoje a míru zažehnutý v Betlémě budou rozdávat od 14 do 18 hodin u muzea. Vánoční plamínek si také tradičně můžete odnést přímo ke štědrovečernímu stolu od betléma v areálu stolařství pana Fiebicha (vedle kláštera bratří Františkánů), kde jej skauti budou předávat na Štědrý den v 17 hodin. Nezapomeňte si lampičku nebo svíčku.

Vzpomínka na Václava Havla

KDY: 18. prosince

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Moravská Třebová

18. prosince 2021 uplyne 10 let od úmrtí Václava Havla. Autora divadelních her, disidenta a prvního polistopadového prezidenta si připomenou v Moravské Třebové na náměstí T. G. Masaryka od 17:30 hodin. Pro veřejnost bude připraven doprovodný program, zapálenou svíčku lze ponechat přímo u morového sloupu. K příležitosti desátého výročí úmrtí Václava Havla bude pro veřejnost od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena také mše svatá.

Zpívání na schodech

KDY: 19. prosince

KDE: Polička



Tradiční Zpívání na schodech se uskuteční v neděli od 17 hodin v Poličce. Zpívat se bude před evangelickým kostelem (na nábřeží Svobody). Přijďte si poslechnout vánoční písně v podání členů Evangelického sboru Polička.

Lidový nábytek a vánoční zvyky

KDY: 19. prosince

KDE: Regionální muzeum Litomyšl

Regionální muzeum Litomyšl zve v neděli od 14 hodin na komentovanou prohlídku výstavy o litomyšlském lidovém nábytku. Součástí odpoledne bude také vánoční tvoření a zkoušení lidových zvyků v ateliéru muzea.

Vánoční prohlídky

KDY: 18. a 19. prosince

KDE: Zámek, Moravská Třebová

ZA KOLIK: dospělý 120 Kč, rodinné vstupné 280 Kč



O víkendu 18. a 19. prosince jsou na zámku připraveny speciální vánoční prohlídky expozice Poklady Moravské Třebové s bohatou vánoční výzdobou interiérů, výkladem obohaceným o zvyky našich předků a vysvětlením jejich významu. Vychází se v každou celou hodinu, tedy ve 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 hodin.

Tipy pro lyžaře

Zimní sezóna na Dolní Moravě je zahájena

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava

Svahy na Dolní Moravě zasypal sníh. První lyžaři už brázdí sjezdovky. Projeďte si 10 kilometrů dlouhých upravovaných sjezdovek. Díky zasněžovacím zařízením není o sníh na tratích nouze. Děti mají k dispozici speciální lyžařskou školičku nebo Mamutíkův klubík, který funguje jako zábavná lyžařská přípravka pro nejmenší. Specialitou letošní zimy je večerní lyžování, a to na sjezdovce Kamila. Až si budete chtít od lyžování na chvíli odpočinout, můžete se vydat na Stezku v oblacích.

Na deštenské Martě se lyžuje

KDY: v těchto dnech

KDE: Deštné v Orlických horách

Ve středu 15. prosince zahájilo provoz Skicentrum v Deštném v Orlických horách, zatím na modré sjezdovce Marta. Půjčovna a servis jsou otevřeny od 8 do 16 hodin. Lyžařská škola začne fungovat o víkendu. Už několik dní se lyžuje na Šerlišském Mlýnu, v Říčkách a v Olešnici v Orlických horách. Od 25. prosince plánuje otevřít Ski centrum Zdobnice. Pokud podmínky dovolí, už o den později se můžete vypravit na lyže do Černé Vody a od 27. prosince do Bartošovic v Orlických horách. Nadále se upravují i běžecké tratě, o nadcházejícím víkendu už by mělo být zprovozněno osvětlení ve Ski aréně v Orlickém Záhoří.