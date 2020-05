Kino Chrudim

KDY: sobota 16. 5. a neděle 17. 5.

KDE: Kino Chrudim

Po nucené koronavirové pauze začalo 15. května opět fungovat chrudimské kino. V sobotu se mohou diváci těšit na českou komedii Chlap na střídačku a v neděli na rodinný film Zapomenutý princ. Představení začínají v 19 hodin.

Ultrafialové retro a Hnízdo pro duši

KDY: Pondělí až neděle: 8.30–17 hodin

KDE: Muzeum loutkářských kultur



Lidé teď mohou navštívit jen část Muzea loutkářských kultur. Do 21. června bude otevřeno v omezeném rozsahu. Otevřeny jsou sezonní výstavy Ultrafialové retro a Hnízdo pro duši. Návštěvníci budou také moci užívat slunečného počasí na terasách a bude otevřen i obchod. Herny z hygienických důvodů otevřeny nejsou. Do 21. června je upraveno vstupné, základní bude za 50 Kč a snížené za 30 Kč.

Kořeny, krasohledy a psí duše

KDY: Úterý až neděle: 9 - 12 a 12.30 až 17 hodin

KDE: Regionální muzeum v Chrudimi



Chrudimské muzeum nabízí výstavu Kořeny aneb život pod zemí, která zaujme i malé děti, dále jsou k vidění krasohledy ze sbírek Silvie Vackové a českých výrobců a výstava Psí duše léčí o canisterapii a jejím vývoji v Čechách. Na návštěvníky čekají také stálé expozice Mozaika z dějin regionu a plakáty Alfonse Muchy.

Vyrazte do přírody

KDE: jižní Hornojelensko



Hluboké lesy v okolí Horního Jelení ve východním cípu pardubického okresu lákají jak k projížďkám na kole, tak jejich pěší variantě – procházkám. Vyrazíme z hornojelenského náměstí po souběhu turistických stezek a u hřbitova se dáme po zelené vlevo. V lese mineme rybník Pětinoha, jenž je i s přilehlými mokřady chráněn jako přírodní památka, roste zde třeba vrbina kytkokvětá. Kolem rybníka Mencák a přes hluboké hvozdy, kde jedno z míst nese poetický název U Tří zmrzlých, se dostaneme až na rozcestí Nad Hlubokou, kde odbočíme na modrou značku. Ta nás dovede do Dobříkova, kde stojí unikát: celodřevěný kostel Všech svatých, převezený sem za první republiky ze vsi Cholmovec na Podkarpatské Rusi. Pro české země netypický svatostánek dnes užívá Církev československá husitská. Za přestěhováním stál významný československý politik Václav Klofáč, jehož letní sídlo stojí opodál. Teď jsme již viděli všechny dobříkovské povšímnutihodnosti, vydáme se tedy na cestu zpět: žlutá turistická značka nás dovede přes les s názvem U Tří pánů (už ne zmrzlých!) zpět do Horního Jelení. Během tohoto výletu půjdeme takřka stále v lese: zdejší lesy jsou pozůstatkem bývalého pohraničního hvozdu, který se táhl až k hranicím české země.