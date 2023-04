Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám naše pravidelné redakční tipy.

Zámek Slatiňany zve v neděli na kastelánskou prohlídku. | Foto: Lukáš Zeman

PARDUBICKO

Sbohem a Příhrádek

Kdy: od 12. do 16. dubna

Kde: Příhrádek, Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Galerie města Pardubic (GAMPA) pořádá tento týden oslavu konců i začátků. Po jedenácti letech na Příhrádku se GAMPA loučí se svým výstavním útočištěm v blízkosti pardubického zámku. Od září již galerii najdete v areálu rekonstruovaných Automatických mlýnů v sousedství Gočárovy galerie. V rámci loučení můžete na Příhrádku navštívit několik akcí, z programu vybíráme: V pátek od 16 hodin se koná kolektivní věštění pardubické budoucnosti, tarotovým čtením provází Hana Kokšalová, jedna z participujících umělkyň programové vrstvy Můžem vám pomoct? V neděli od 15 hodin můžete navštívit tvořivou dílnu (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospělé, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama. Můžete se těšit na večírek v kostýmech.

Kocourkovské vandrování

Kdy: 15. dubna od 7.00 hodin

Kde: Přelouč

Za kolik: startovné 30 Kč

Proč přijít: V sobotu se koná 5. ročník turistického pochodu Kocourkovské vandrování. Start a cíl všech tras je letos v Přelouči. Všechny trasy vedou do lesů k rybníkům severně od Přelouče, delší trasy ještě do oblasti přírodní památky Meandry Struhy. Účastníci se sejdou v Přelouči, v klubovně turistického a vodáckého oddílu na loděnici v Hlávkově ulici. Startuje se od 7 do 10.30 hodin. Trasy jsou dlouhé od 12 do 31 kilometrů. Na startu obdrží každý účastník podrobný popis trasy. Po projití danými kontrolami na trase obdrží pamětní list, v cíli bude také k dispozici razítko pochodu. Pochod se koná za každého počasí.

Dobrovolníci vyčistí Červeňák. Úklid usnadní sečení luk i obnovu mokřadů

Cyklopaťák 2023

Kdy: 15. dubna od 9.00 hodin

Kde: Lázně Bohdaneč

Proč přijít: V sobotu se v Lázních Bohdanči uskuteční 23. ročník otevírání cykloturistické sezóny Cyklopaťák. Registrace účastníků je od 9.00 do 10.00 před radnicí. Akce je vhodná pro všechny cyklisty. Každý zaregistrovaný účastník obdrží trasu se stanovišti, kde se sbírají razítka a občerstvení na cestu. Startovné je zdarma.

Sedmnáctý ročník Vinařského půlmaratonu je za dveřmi

Jarní cena Pardubického závodiště

Kdy: 16. dubna od 13.00 hodin

Kde: Dostihové závodiště, Pardubice

Za kolik: základní vstupné (dospělý) 150 Kč, zlevněné vstupné (děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři 60+) 80 Kč, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: Pardubické dostihové závodiště své brány otevírá o několik týdnů dříve než v minulosti. Sezónu zahájí mítink se šesticí dostihů a vrcholem v podobě Jarní ceny Pardubického závodiště, a to v neděli 16. dubna. Start prvního dostihu je plánován už v 11.15 hodin, brány závodiště se otevřou v 10 hodin.

ORLICKO

Farmářské trhy 2023

Kdy: sobota 15. dubna od 9.00

Kde: Mírové Náměstí, Ústí Nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Farmářské a řemeslné trhy na Mírovém náměstí. Trhy zajišťuje nový provozovatel (Moravské trhy z.s.) a nově se budou konat vždy v sobotu od 9 do 13 hodin. Jedinou výjimkou bude květen, kdy se trhy budou konat ve středu.

Nordic Walking

Kdy: neděle 16. dubna od 10.00

Kde: Lanškrounské rybníky, Lanškroun

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V neděli 16. dubna proběhne v malebné krajině Lanškrounských rybníků základní lekce chůze s holemi. Cílem akce je přilákat nové zájemce o tento mladý sport. Zároveň jsou ale vítáni ti, kteří již své zkušenosti mají a chtějí se seznámit s lidmi z Lanškrouna a okolí se stejným zájmem.

CHRUDIMSKO

Železná stovka 2023

Kdy: od pátku 14. dubna od 20.00 do soboty 15. dubna

Kde: Vápenný Podol

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čeká vás skvělá atmosféra super party lidí, co rádi chodí ale i těch, co chtějí poprvé okusit své vlastní limity. V průběhu celého pochodu budete mít možnost se při zastávkách občerstvit, zabít únavu kávou i hlad jídlem a na konci na každého, kdo ujde celou trasu, bude čekat odměna ve formě skvělých steaků od místního řezníka.

Kastelánské prohlídky zámku Slatiňany

Kdy: neděle 16. dubna od 11.10

Kde: Státní zámek, Slatiňany

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku aneb Od renesance do 21. století. Podíváte se do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké ledárny a kotelny, do anglického dvorku se zachovalými renesančními sgrafity z konce 16. století. Navštívíte pracovnu architekta Schmoranze, prohlédnete si půdu hlavní zámecké budovy s 250 let starým krovem, pokoj komorníka ve věži, čistírnu oděvů, šatnu s posuvnými prosklenými dveřmi, velkou knížecí koupelnu. Na závěr se projdete po obnoveném padesátimetrovém balkonu.

SVITAVSKO

Litomyšlský korbel 2023

Kdy: sobota 15. dubna od 10.00

Kde: Restaurace Veselka, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soutěž domácích vařičů piva. Soutěž Litomyšlský korbel 2023 - VIII. ročník, která se koná v minipivovaru Veselka Litomyšl pod patronací Cechu domácích pivovarníků z.s., ve spolupráci se Sdružením přátel piva.

Jazzpot Svitavy 2023 - (nejen) jazzový festival

Kdy: od pátku 14. dubna soboty 15.. dubna

Kde: Fabrika, Svitavy

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: 14. a 15. dubna proběhne v sále kulturního centra Fabrika a v klubu Tyjátr ve Svitavách první ročník jazzového festivalu Jazzpot. V rámci programu máte možnost vidět opravdu špičkové muzikanty, jejichž jména jsou známá i za hranicemi naší republiky.