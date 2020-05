KDY: Do 10. června 2020

KDE: Židovský dvojdomek Heřmanův Městec

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Městská organizace SPOKUL HM vás zve na výstavu maleb a pyrografií s názvem „Kopie starých mistrů", která představí tvorbu amatérského umělce Václava Vlčka z Heřmanova Městce. Výstava se koná v Galerii Dvojdomek v Heřmanově Městci a je otevřena vždy ve středu od 14 do 17 hodin a o víkendu v době od 10 do 12 a do 14 do 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.