Senior festival s Josefem Zímou

KDY: 25. a 26. června

KDE: Chrast u Chrudimi

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V pátek a v sobotu se v Chrasti u Chrudimi uskuteční druhý ročník Senior festivalu. Společenskou a kulturní akci pořádá spolek Hurá na výlet. Návštěvníci se mohou těšit na skvělou zábavu, stánky s tradičním sortimentem, historická vozidla i bohatý hudební program. V pátek se o zábavu postarají revivalové kapely ABBA World či Prague Queen. V sobotu pak například country kapela Klondike, dechový orchestr Podkověnka a další. Všechny fanoušky české dechovky v sobotu potěší také legendární Josef Zíma. Vstupné na akci je dobrovolné. Senior festival začíná v pátek v 19 hodin a v sobotu již v 10 hodin v zámeckém areálu. Více na www.huranavylet.cz.

Humor Jana Lušovského

KDY: od 25. června denně kromě pondělí

KDE: Regionální muzeum Chrudim



Chrudimský kreslíř, humorista, ilustrátor Jan H. Lušovský slaví sedmdesátiny. K příležitosti významného životního jubilea se rozhodl uspořádat ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi výstavu své tvorby. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek, pro veřejnost se otevře 25. června a potrvá do konce letních prázdnin.

Vycházka podél náhonu

KDY: 26. června od 14 hodin

KDE: Chrudim, sraz u divadla

V sobotu pořádá spolek Altus komentovanou vycházku podél revitalizovaného náhonu až do parku Střelnice v Chrudimi. Jejím cílem je představit zajímavé druhy živočichů i rostlin, které se do města vrátily díky revitalizaci. Zoolog Jiří Rejl se zaměří především na živočichy vázané na tekoucí vodu, jako jsou například vážky, ale i ryby a některé druhy ptáků. Pokusí se nalézt i pobytová znamení, která by dokázala výskyt vydry ve městě. Představí různé pracovní metody, které zoologové používají při průzkumech. Jeho výklad doplní botanička Naděžda Gutzerová o zajímavosti z říše rostlin. Vycházka je vhodná i pro hendikepované osoby a osoby s omezenou pohyblivostí. Koná se za každého počasí, takže deštníky raději s sebou. Sraz je ve 14 hodin u divadla. Vzhledem k dobré epidemiologické situaci není nutná rezervace místa.

Na stojáka

KDY: 26. června od 20 hodin

KDE: Košumberk - Luže

ZA KOLIK: 230 Kč



Hrad Košumberk v sobotu hostí představení Na Stojáka live! Vystoupí Arnošt Frauenberg, Iva Pazderková a Karel Hynek. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centrum v Luži za cenu 230 Kč.

Muzejní podvečer

KDY: 26. června

KDE: Muzeum dýmek Proseč

Muzeum dýmek Proseč zve v sobotu na Muzejní podvečer s bohatým programem. Těšit se můžete na komentované prohlídky či zakuřování dýmek. Akce začne v 17 hodin a skončí ve 21 hodin. Muzeum dýmek se nachází na náměstí Dr. Tošovského v Proseči, jedná se o jedinečnou sbírku dýmek vyráběných na území Prosečska, doplněnou o vzácné kousky dýmek z celého světa. Proseč byla v minulostosti centrem dýmkařství v Čechách, za první republiky se zde nacházelo až 16 výroben dýmek, dodnes zde sídlí jediná průmyslová továrna na výrobu dýmek v ČR.

Krajinou ticha

KDY: od 26. června

KDE: zámek Nasavrky



Reprezentativní prostory renesančního zámku v Nasavrkách budou během letošních prázdnin hostit výstavu fotografií slatiňanského rodáka Libora Blažka. Kolekce působivých fotografií zachycuje přírodní motivy nejen z Železných hor, které měl autor rád. Výjimečného charismatického fotografa, atleta, ovocnáře, včelaře, zahradníka, ochránce přírody a stromolezce znal v Nasavrkách a Slatiňanech snad každý. Jeho arboristická profese se mu stala před třemi lety osudnou. Výstavu a vydání stejnojmenné knihy připravilo několik jeho blízkých přátel s podporou měst Slatiňany, Nasavrky a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vernisáž spojená s křtem knihy, která kromě fotografií obsahuje i několik textů-vzpomínek na autora, proběhne v sobotu od 17 hodin. Na vernisáži zahraje kapela Crazy saxophones.

Hrané prohlídky

KDY: 26. a 27. června

KDE: zámek Slatiňany

ZA KOLIK: 200/160 Kč



O víkendu se na zámku ve Slatiňanech konají hrané divadelní prohlídky. Návštěvníci se cítí jako hosté, poznají nejen Vilemínu a Franze Josefa z Auerspergu, ale také jejich pět dětí, komornou, učitelku baletu a francouzskou vychovatelku Saillet. O návštěvníky se bude během prohlídky „starat“ celkem 16 účinkujících. Malé slečny si budou moci zatancovat na lekci baletu s mladými princeznami a chlapci si zase mohou vyzkoušet své logické myšlení s princi v zámecké učebně. V přízemí pak budou návštěvníci svědky příprav na rodinnou oslavu stříbrné svatby rodičů. Franz Josef a Vilemína z Auerspergu měli dle dostupných materiálů a korespondence krásný vztah. Vstupné: základní 200 Kč, snížené 160 Kč. Děti do šesti let zdarma.

Tipy od sousedů

Premiéra Noci na Karlštejně

KDY: 26. a 27. července

KDE: Kunětická hora u Pardubic

Poslední novinkou stávající sezóny Východočeského divadla Pardubice bude legendární muzikálová komedie Noc na Karlštejně, kterou režisér Petr Novotný nastudoval v amfiteátru na vyhlídce Kunětické hory. Slavnostní premiéry se zde uskuteční o víkendu 26. a 27. června od 20.30 hodin, v magickém prostoru pod středověkým hradem se bude hrát i v červenci a srpnu. Od září se inscenace přestěhuje na prkna Městského divadla v Pardubicích. Divadelní evergreen o tom, že láska je silnější než příkaz krále, se na Kunětickou horu navrací po dvaceti letech. Řada nejen pardubických diváků si jistě ještě vzpomíná na zdejší verzi s Radoslavem Brzobohatým v roli Karla IV., která tehdy lámala rekordy v návštěvnosti. Na její úspěch se pokusí navázat nové zpracování slavného muzikálu tentokrát s Petrem Štěpánkem coby Otcem vlasti a Martinou Sikorovou jako jeho ženou Eliškou. V dalších rolích se objeví Eliška a Josef Láskovi, Dagmar Novotná, Petr Borovec, Tomáš Lněnička či Petr Dohnal. Chybět samozřejmě nebudou nestárnoucí hity Karla Svobody a Jiřího Štaidla jako Lásko má, já stůňu, Do věží, Hoja hoj, Když mám tekutou révu a další.

Dostihový mítink

KDY: 25. a 26. června

KDE: dostihové závodiště, Pardubice

Pardubické závodiště hostí dvoudenní mítink s rozmanitým programem. Vše začne v pátek rovinovými dostihy a dostihy přes proutěné překážky a vyvrcholí v sobotu klasickou steeplechase a druhou kvalifikací na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. V pátek startuje první dostih v 16:30 hodin, část mítinku bude živě přenášet program ČT Sport. Sobota nabídne ještě napínavější program. V osmičce dostihů se vyjímá především klasická steeplechase Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který byl založen v roce 1994 po vzoru dostihů na britských ostrovech. Následovat bude druhá ze čtyř kvalifikací na 131. Velkou pardubickou. První z dostihů startuje už ve 12 hodin. Na závodiště se vrací také pony liga. Diváci uvidí tři dostihy poníků.

Čechomor: 33 let na scéně

KDY: 26. června od 19 hodin

KDE: Automatické mlýny, Pardubice

Při příležitosti výročí 33 let na hudební scéně se uskuteční v Automatických mlýnech v Pardubicích koncert skupiny Čechomor. Zazní písně z nového alba Radosti životě i starší neméně oblíbené hity. Letošní koncerty navazují na loňské, velmi úspěšné akustické turné. I na tomto koncertě bude možné podpořit organizaci Pomocné tlapky, která vychovává asistenční psy, bez jejichž pomoci by se mnoho osob s postižením v běžném životě neobešlo. Vstupenka stojí 590 Kč.