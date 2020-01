Dětský karneval ve Skutči

KDY: 18. ledna od 13 do 16 hodin

KDE: Kulturní klub Skuteč

ZA KOLIK: dospělí 30 Kč, děti zdarma

Udělejte dětem veselejší sobotu a přijďte na karneval. Užijete si spoustu zábavy, hudby, tance, soutěží a her. Připravený bude také fotoateliér, baby koutek pro nejmenší nebo malování na obličej. Zahraje kapela Žako a představí se skupina GORYSBand.

Myslivecký ples ve Ctětíně

KDY: 18. ledna od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Tatran, Ctětín

ZA KOLIK: 100 Kč



Přijďte si užít tradiční ctětínský myslivecký ples. K tanci bude hrát kapela Wječná žízeň. Těšit se můžete také na tombolu a zvěřinové speciality.

Kurz olejomalby v Hlinsku

KDY: 18. ledna od 8:30 do 15 hodin

KDE: Centrum Jana XXIII., Hlinsko

ZA KOLIK: 1700 Kč



Tématem kurzu olejomalby bude krajina a příroda. Vše vás naučí lektorka Jitka Zvolánková. Veškeré vybavení včetně pláten, barev a štětců je v zahrnuto v ceně. S sebou si vezměte jenom svačinu a pohodlné oblečení. Své výtvory si odnesete domů. Rezervace provádějte na telefonu 720 534 696.

Chrudimské kino promítá film Richard Jewell

KDY: 19. ledna od 19:30 hodin

KDE: Městské kino Chrudim

ZA KOLIK: 130 Kč



Tři dny od premiéry můžete zhlédnout film s názvem Richard Jewell i v Chrudimi. Clint Eastwood obohatil svou režijní filmografii o další film podle skutečné události. Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně oslavovaného hrdiny se však později, kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý. Odstartovaná mediální kampaň pak pomalu ničí hrdinství jednoho muže v očích národa a to spolu s vysilujícím vyšetřováním ze strany FBI činí z jeho doposud poklidného života doslova peklo na zemi.

Veřejné plavání v Chrudimi

KDY: 19. ledna od 8 do 21 hodin

KDE: Krytý bazén Chrudim

ZA KOLIK: od 28 Kč (dle stráveného času a tarifu)



Přijďte si zaplavat, zrelaxovat se v parní komoře nebo si užít zábavu na tobogánu. Velký bazén je otevření od 8 do 21 hodin, dětský bazén od 14 do 21 hodin. Vstupné se odvíjí od stráveného času a tarifu. Dospělí zaplatí 38 Kč za půl hodiny, 48 Kč za hodinu, 65 Kč za hodinu a půl a 75 Kč za dvě hodiny. Důchodci, ZTP a děti do 15 let mají vstupné vždy o 10 Kč levnější.

Navštivte skutečské muzeum

KDY: 19. ledna od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Skuteč

ZA KOLIK: od 30 Kč (dle zvolené expozice)



V muzeu ve Skutči můžete navštívit expozici obuvnictví a kamenictví, pamětní síň Václava Jana Tomáška nebo památník hudebního skladatele Vítězslava Nováka.