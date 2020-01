Den otevřených dveří na OA Chrudim

KDY: 25. ledna od 9:30 do 15:30 hodin

KDE: Obchodní akademie Chrudim

ZA KOLIK: zdarma

Přemýšlíte, na jakou střední školu se přihlásíte? Přijďte se podívat, jak to vypadá na Obchodce v Chrudimi. Prohlédnete si učebny a dozvíte se všechny důležité informace. Otevřená bude i studentská kavárna.

Maškarní průvod ve Svratouchu

KDY: 25. ledna od 8:30 hodin

KDE: Svratouch

ZA KOLIK: zdarma



Sraz účastníků průvodu v maskách bude v 8:30 hodin v Sokolovně ve Svratouchu. V 10 hodin půjde průvod od horní čekárny. O hudbu v průvodu se postará kapela Malinovka. Po skončení akce bude v Sokolovně vyhlášena soutěž o nejlepší masky v průvodu v kategorii dospělých a dětí.

Veřejné bruslení v Chrudimi

KDY: 25. a 26 ledna

KDE: Zimní stadion Chrudim

ZA KOLIK: plné vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč



Když nejsou zamrzlé rybníky, musí postačit umělá ledová plocha. Přijďte si zabruslit na stadion v sobotu od 14 do 16 hodin, v neděli od 13:30 do 15 hodin.

Chrudimské kino promítá Velké přání

KDY: 26. ledna od 15 hodin

KDE: Městské kino Chrudim

ZA KOLIK: 120 Kč



V mexickém městečku Santa Clara žije šestnáctiletá Salma, která nikdy nepotkala svoje biologické rodiče. Vždycky jen ode všech slyšela, že ji opustili. Salma se celý svůj život snaží najít jakékoliv informace ohledně identity rodičů, což se jí stále nedaří… Až do doby, než najde zvláštní knihu plnou příběhů z historie města Santa Clara. Díky knize se Salma vydává za dobrodružstvím, ke kterému se připojují i její udatní přátelé Jorge a Pedro. Najde Salma všechny indicie odkazující k rodinné minulosti, aby se konečně mohla setkat se svými rodiči a splnit si tak svoje velké přání? Zjistíte to v neděli v chrudimském kině.

Naši furianti v Kameničkách

KDY: 24. a 25. ledna

KDE: Sokolovna Kameničky

ZA KOLIK: 100 Kč



V pátek od 19 hodin, v sobotu od 18 hodin můžete zhlédnout veselohru Ladislava Stroupežnického v podání divadelního spolku Mučidla Kameničky v režii Lenky Adámkové.

Výstava železničních modelů

KDY: od 24. do 26. ledna, od 9 do 17 hodin

KDE: Divadlo Karla Pippicha

ZA KOLIK: zdarma



Ve výstavní síni a v divadelní kavárně se uskuteční výstava železničních modelů. Uvidíte různá kolejiště a modely vagonků. Akce se koná každý sudý rok. Letos se bude opakovat ještě ve dnech od 31. ledna do 2. února.