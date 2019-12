Kino v Hlinsku promítá film Šťastný nový rok

KDY: 28. prosince od 19 hodin

KDE: Multifunkční centrum Hlinsko

ZA KOLIK: 140 Kč

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Hrají: T. Pauhofová, Z. Norisová, J. Prachař, J. Bartoška a další. Režie:J. Kroner.

Pod stromeček jedině punk v Třemošnici

KDY: 28. prosince od 19:30 hodin

KDE: Kulturní dům Třemošnice

ZA KOLIK: 150 Kč



Na již tradiční akci Pod stromeček jedině punk vystoupí kapely Žádnej stres, Volant, Kulturní zřízenost a Bez šance. Koncert se koná na podporu malé Nelinky.

Silvestrovský vejšlap

KDY: 29. prosince od 13:30 hodin

KDE: Náměstí, Nasavrky

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se na Silvestrovský vejšlap do okolí Nasavrk. Sraz bude ve 13:30 hodin na náměstí v Nasavrkách.

Rok 1989 v Chrudimi

KDY: 28. a 29. prosince od 9 do 12 a 12:30 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Chrudim

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, děti do 6 let zdarma



Ještě posledních pár dní máte na zhlédnutí výstavy, která ukazuje sametovou revoluci v Chrudimi. Výstava končí 5. ledna 2020.

Naši furianti v Kameničkách

KDY: 28. a 29. prosince vždy od 18 hodin

KDE: Sokolovna, Kameničky

ZA KOLIK: 100 Kč



Přijďte si užít divadelní odpoledne. V sobotu i neděli vás čeká veselohra Ladislava Stroupežnického v podání divadelního spolku Mučidla Kameničky v režii Lenky Adámkové. Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na Obecním úřadě Kameničky.