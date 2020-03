Lotrando a Zubejda v Heřmanově Městci

KDY: 29. února od 16 hodin

KDE: Sokolovna, Jiráskova 533, 53803 Heřmanův Městec

ZA KOLIK: 120 Kč

Muzikálová pohádka podle filmové předlohy režiséra Karla Smyczka a scénáristy Zdeňka Svěráka se představí v Heřmanově Městci. Pohádka plná radosti, lásky i chytrého humoru, ve které najde své štěstí příliš slušný lupič Lotrando až v daleké Solimánii. Tamní „nemocnou“ princeznu neokouzlí jen jeho svěží pohled na svět, ale i chleba s tvarohem. Předprodej vstupenek na pokladně kina, v Turistickém informačním centru Heřmanův Městec nebo on-line na www.spokul.cz.

Masopust ve Skutči-Zbožnově

KDY: 29. února

KDE: Skuteč-Zbožnov

ZA KOLIK: zdarma



Skutečský Zbožnov oživí v sobotu masopustní veselí. Přijďte si užít obyčeje, které se k této tradici váží.

Dortosraz v Nasavrkách

KDY: 29. února od 10 do 13 hodin

KDE: Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, Nasavrky

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu se uskuteční prodejní výstava a workshop plný sladkých dobrot. Těšit se můžete na setkání cukrářek, výstavu dortů a možnost nákupu cukrářských potřeb, surovin a výrobků.

Kouzelnická show ve Slatiňanech

KDY: 29. února od 15 hodin

KDE: Společenský dům Slatiňany

ZA KOLIK: zdarma



Kouzelník David Kopecký přijede potěšit vaše děti i vás svým magickým vystoupením. Vstup je zdarma.

Veřejné plavání v Chrudimi

KDY: 1. března od 8 do 21 hodin

KDE: Krytý bazén Chrudim

ZA KOLIK: od 28 Kč (podle stráveného času a zvoleného tarifu)



Zaplavte si v chrudimském krytém bazénu! Velký plavecký bazén bude otevřený od 8 do 21 hodin, dětský bazén od 14 do 21 hodin.

Tvořivé loutkové divadlo Potrhlá Andula

KDY: 29. února a 1. března od 17 hodin

KDE: Na Hájovně u čaje, Miřetice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Podívejte se do světa čar a kouzel. Do Černého hrádku starého čaroděje, kterého z jeho staletého nicnedělání a soužení vytrhne potrhlá Andula Vohnoutovic. Děvče bujné, veselé a hlavně odvážné a pracovité. Jak se těm dvěma společně povede? Přijďte to zjistit! Nebude chybět zapojení dětí do děje, netradiční tvořivá dílna a něco na zoubek k čaji a kávě.