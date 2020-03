VII. Benefiční ples v Hlinsku

KDY: 7. března od 19 hodin

KDE: Multifunkční centrum Hlinsko

ZA KOLIK: 690 Kč

Přijďte si užít ples, díky kterému se v okamžiku přenesete v čase do dob, kdy plesy byly vrcholnou společenskou událostí, přehlídkou noblesy a elegance. Těšit se můžete na vybrané nápoje, gastronomické delikatesy, zábavu a tanec až do rána. Večerem vás provede moderátor a po celou dobu vás bude bavit program se známými českými umělci.

Dětský karneval v Luži

KDY: 7. března od 14 hodin

KDE: Sokolovna Luže

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si s dětmi užít spoustu zábavy v sobotu odpoledne do sokolovny v Luži. Nezapomeňte své ratolesti obléknout do hravých kostýmů.

Zaplavte si v chrudimském bazénu

KDY: 8. března od 8 do 21 hodin

KDE: Krytý bazén Chrudim

ZA KOLIK: dle tarifu a stráveného času v bazénu



Přijďte si zaplavat do krytého bazénu v Chrudimi. Velký plavecký bazén je otevřený celý den od 8 do 21 hodin, dětský bazén od 14 do 21 hodin.

Chrudimské kino promítá Příliš osobní známost

KDY: 8. března od 19:30 hodin

KDE: Městské kino Chrudim

ZA KOLIK: 110 Kč



Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když potkává okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchýně Evy, která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky, je jejich společné soužití téměř idylické. Do jejich životů však zasáhne nečekaná krize. Hrají: E. Balzerová, T. Dyková, P. Hřebíčková… Režie: M. Ferencová

Výstava krasohledů v Chrudimi

KDY: 7. a 8. března od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Chrudim

ZA KOLIK: plné vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 6 let zdarma



Snad každý z nás měl alespoň jednou v ruce krasohled/kaleidoskop – kukátko, které nám většinou tak učarovalo, že jsme chtěli zjistit, co se vevnitř skrývá. Spousta dětí ho rozebrala, aby zjistila, kdo tam ty krásné obrázky vyrábí. A co zjistily? Na to se přijďte podívat na výstavu, kde neuvidíte jen krasohledy/kaleidoskopy, ale i teleidoskopy, pocházející ze sbírky Silvie Vackové a také přímo od domácích výrobců krasohledů.