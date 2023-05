Máme pro vás pravidelnou dávku víkendových tipů. Kam vyrazit za zábavou v Pardubickém kraji?

Majáles Pardubice. Oslava hudby, zábavy a jara začne v pátek v poledne. | Foto: Luboš Jeníček

CHRUDIMSKO

Vinný košt & festival chutí v Chrudimi

Kdy: sobota 13. května od 11.00

Kde: Resselovo Náměstí, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První Vinný košt & festival chutí v Chrudimi se uskuteční v sobotu 13.5.2023. Resselovo náměstí se poprvé promění na místo, kde se uskuteční degustační festival. Gastronomie snoubící se s vínem a hudební program po celý den.

Hrnčířská sobota

Kdy: sobota 13. května od 9.00

Kde: Muzeum v přírodě Vysočina, Veselý Kopec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V sobotu 13. května je pro návštěvníky Veselého Kopce připraveno setkání s hrnčíři a keramiky a to díky programu s názvem Hrnčířská sobota. Program návštěvníkům přinese možnost dozvědět se podrobnosti o hrnčířství a výrobě keramiky. Informace jim podají pozvaní hrnčíři a keramici, kteří budou nejen své výrobky prodávat, ale dle možností i předvádět část výroby. Například návštěvníci uvidí točení výrobků na hrnčířském kruhu, modelování, zdobení a malování. Odvážlivci si budou moci leccos sami vyzkoušet. Výtvarné dílničky budou určeny především dětským návštěvníkům.

PARDUBICKO

Hradubický běh

Kdy: sobota 13. května od 10.00 hodin (start)

Kde: Pardubice

Za kolik: startovné na místě 300 Kč, předem 200 Kč

Proč přijít: Jde o přátelský běžecký závod mezi městy Pardubice a Hradec Králové. Netradičnost závodu spočívá v tom, že má dva starty (každý v jednom z měst) a cíl jeden společný na půlce cesty, a to v Čeperce. Trať má 10 kilometrů z každé strany. Běží se za každého počasí. V Pardubicích se startuje v sobotu v 10 hodin z Poděbradské ulice. Registrace od 9 hodin.

Majáles Pardubice

Kdy: pátek 12. a sobota 13. května

Kde: Pardubice

Za kolik: vstupenka na místě 850 Kč (jeden den), 1250 Kč (oba dny)

Proč přijít: Majáles Pardubice začne v pátek ve 12 hodin na louce u koupaliště Cihelna. Čekají vás dva dny zábavy na třech pódiích. V pátek vystoupí například Mirai, Leoš Mareš, UDG. V sobotu začne program v 10 hodin, hvězdami dne budou Anna K., David Koller, Chinaski a Wohnout.

Festival pěveckých sborů

Kdy: sobota 13. května

Kde: Pardubice

Za kolik: vstupné dobrovolné, děti zdarma

Proč přijít: V Husově sboru Pardubice se v sobotu od 17 hodin koná Festival pěveckých sborů. Hudebním večerem provede Aleš Mokren. Účinkuje pět pěveckých sborů.

Kdo se bojí Beatles

Kdy: sobota 13. května od 18.00 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: od 270 Kč, pro seniory za 190 Kč

Proč přijít: Východočeské divadlo uvede v sobotu od 18 hodin láskyplnou grotesku o frustracích středního věku s nápěvy liverpoolských hitů. Emil je vojenský historik, přestože nebyl na vojně. Místo angličtiny studoval ruštinu a němčinu, takže nikdy nepovýšil. Jeho nadřízená je „nehorázná bestie“ Diana. Napsal rozsáhlé Dějiny rakousko-uherské armádní hudby, které nikdy nevyšly tiskem. Jeho nejdražší Felix, pták loskuták, zná historii, hovoří latinsky a zpívá Beatles, ale nedočká se televizní show. Manželka Milka je melancholická a denně luxuje.

ORLICKO

Strojní oustecká sobota 2023

Kdy: sobota 13. května od 9.30

Kde: Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čtvrtý ročník festivalu historické techniky Strojní oustecká sobota 2023 nabídne nejen historické motorové a elektrické lokomobily v chodu, ale také historické hasičské stříkačky. Motory přes ploché řemeny roztočí i několik historických strojů. Po celý den bude dětem k dispozici v muzejním stanu herna a budou zde probíhat soutěže a hry o drobné ceny. Průběžně budou startovány motorové lokomobily, a to i na přání návštěvníků.

Hurvínkova cesta do Tramtárie

Kdy: neděle 14. května od 16.00

Kde: Kulturní centrum Lanškroun

Za kolik: 280 korun v předprodeji

Proč přijít: Kdo by neznal loutkovou dvojici Spejbl a Hurvínek, kteří baví děti i dospělé již po několik generací na celém světě. Do Lanškrouna přiveze Divadlo Spejbla a Hurvínka hru Hurvínkova cesta do Tramtárie.

SVITAVSKO

Legiovlak ve Svitavách

Kdy: od úterý 9. května do neděle 14. května

Kde: Nádraží Svitavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nádraží Svitavy je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Svitavách přístupný zdarma od úterý 9. až do neděle 14. května. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Srdečná neděle - tetování pro dobrou věc

Kdy: pátek 12. května od 18.00

Kde: Smetanovo náměstí 28, Litomyšl

Za kolik: 2000 korun

Proč přijít: Uvažovali jste někdy o tetování? Uděláte si výlet do Litomyšle? Pomáháte rádi? Pokud je alespoň jedna odpověď ano, tak využijte jedinečnou příležitost v podobě Srdečné neděle, kdy tetováním můžete pomáhat rodinám po ztrátě miminka.