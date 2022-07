Sedmnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se po startu na hradě Točník znovu v plné síle představí v pátek a sobotu 22. a 23. července na Kunětické hoře u Pardubic. Páteční program na Kunětické hoře nabídne koncerty Mirai, Mig 21, či vystoupení Tomáše Kluse a Anny K. V sobotu se mohou návštěvníci hradní tour těšit na kapely Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Visací zámek a další interprety a skupiny. V ceně sobotního lístku na festival je vždy vstup na hrad zdarma. V pátek se areál na pastvinách pod hradem Kunětická hora otevře ve tři hodiny odpoledne a zahraje kapela Realita a Pokáč. V sedm hodin večer vypukne oblíbené a tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Karneval je na festivalu Hrady CZ již tradicí, vítězové budou letos moci získat například volné vstupenky na další ročník festivalu a další zajímavé ceny. V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál pod hradem dále rozezní Vypsaná Fixa, Xindl X či Trautenberk. Sobotní program dále nabídne koncerty kapel UDG nebo Botox. Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Kunětická hora. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 800 korun, na sobotu 900 korun, permanentku na oba dny pak za 1450 korun. Na místě bude vstupné stát 890 korun na pátek, 990 korun na sobotu a permanentka 1600 korun.

Letní kino

KDY: po celé prázdniny

KDE: Pardubice



Na louce u Wonkova mostu v Pardubicích promítá celé prázdniny letní kino. Vstup je zdarma. Filmové večery začínají ve 21.30 hodin. Filmy jsou vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii. Pro zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, nebo retrospektivy významných tuzemských režisérů. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí. V pátek 22. července je na programu film Okupace. V sobotu diváky čeká filmová adaptace povídky Harukiho Murakamiho. Atmosférický snímek Drive my car je plný tajemství, hledání lidského porozumění a smíření. V neděli 24. července se promítá titul The Matrix Resurrections. Další program najdete na adrese www.letni-kino.cz.

Křídel šum

KDY: do 2. října

KDE: Pardubice

Výstava s názvem Křídel šum je od tohoto týdne otevřena v předbraní Zelené brány v Pardubicích. Představí v zahraničí oceňovaného fotografa Jiřího Hřebíčka. Vidět můžete fotografie ptáků vytvořené speciální technikou, s pomocí které se do výsledných obrazů přenáší pohyb a rozostřené kontury a téměř snové scény dávají fotografiím nádech impresionismu. Během letních prázdnin je Zelená brána otevřena denně od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí, který je od Zelené brány vzdálen jen pár desítek metrů, jsou do 31. července k vidění práce talentovaných žáků výtvarného oboru ZUŠ Pardubice – Polabiny. Tématem letošní výstavy je moře. Nejsou to však jen různé podoby moří a oceánů, které naleznete na obrazech, drobných plastikách a výrobcích z vlny, práce vyobrazují také všechny další atributy, které k životu v moři a jeho blízkosti náleží.

Chrudimsko

Divadlo i kejklíři na Košumberku

KDY: 23. a 24. července

KDE: Luže - Košumberk



Jako v nebi, tak i na zemi je název divadelní komedie, kterou můžete vidět v sobotu 23. července od osmi večer na hradě Košumberk. Hraje Divadelní spolek J. N. Štěpánka Chrudim. Akce je součástí festivalu Košumberské léto. Vstupné 100 Kč. V neděli od 15 hodin pak na Košumberku vystoupí kejklíři z DS Chůdadlo, na programu bude i pohádka Brémští cirkusanti. Vstupné 100 Kč, rodinné 200 Kč.

Pokoření rekordu s utopenci

KDY: 23. července

KDE: Žlebské Chvalovice



Kutílkova palírna a pivovar v Žlebských Chvalovicích pořádá v sobotu 23. července pokus o zápis do knihy rekordů. Cílem je naplnit největší láhev s utopenci na světě. Do skleněné lahve o objemu 360 litrů se organizátoři pokusí naskládat více než 2265 utopenců (minulý rekord). Ochutnávka utopenců pak proběhne po uležení 20. srpna. Hlady však neumřete ani tuto sobotu. Budou speciality na grilu, hovězí, krkovice, kolena či buřty na pivu. Otevřeno od 10 do 20 hodin.

Čwachták fest

KDY: 23. července

KDE: Třemošnice



Jubilejní 10. ročník multižánrového festivalu Čwachták fest slibuje dobrou hudbu v podání kapel Prago Union, Zakázaný ovoce, Sto zvířat, Fast Food Orchestr, Dukla vozovna, Žádnej stres a další. Uskuteční se v Třemošnici v areálu koupaliště 23. července. Začátek je ve 12.30 hodin.

Country den v Mrákotíně

KDY: 23. července

KDE: Mrákotín

V sobotu 23. července se koná Country den v Mrákotíně. Na místním hřišti je připravené odpoledne a večer plný zábavy, program začne ve 14 hodin. Zahraje country kapela Makadam Road, vystoupí taneční soubor, na místě bude elektrický rodeo býk, k vidění bude práce s lasem a bičem. Představí se exotické zoo ze Štítu, umělecký kovář Jan Findejs, bude i malování na obličej. Večer se koná country bál a noční ohňová show Gaja Yrikis. Vstupné je dobrovolné.

Svitavsko

Pohodelský Minifest 2022

KDY: 23. července

KDE: Litomyšl

V areálu za kulturním domem na Pohodlí v Litomyšli se v sobotu 23. července odehraje od 16 hodin Pohodelský Minifest 2022. Své umění předvedou formace Mother´s Angels, Unotrio, WxP či Horká krev.

Colour Meeting

KDY: 22. a 23. července

KDE: Polička



Hudba z nejrůznějších koutů světa, akrobaté, divadlo pro malé i velké, dílny i nepřenositelná atmosféra festivalového areálu přímo u středověkých hradeb. Devatenáctý ročník multižánrového festivalu Colour Meeting přivítá ve dnech 22. a 23. července v Poličce hvězdu současné londýnské jazzové scény Sarathyho Korwara, kanadského post-rockera Alexe Henryho Fostera, Anetu Langerovou s kapelou, řecké Thrax Punks, polské Kosy, slovenskou scénu představí Terrible 2s, Edúv Syn nebo Zabiť Františka, vystoupí také Irena & Vojtěch Havlovi, Ventolin, Arleta, Frankie & The Deadbeats, Cotatcha Orchestra, Anna Vaverková a mnoho dalších.

Časopisy pro děti a mládež

KDY: do 18. září

KDE: Litomyšl

Na výstavě Časopisy pro děti a mládež od počátků po rozpad Československa v Regionálním muzeu v Litomyšli jsou k vidění nejen časopisy dnešních rodičů, ale i prarodičů. Přijďte si zavzpomínat a ukázat potomkům, co jste četli.

Rodná světnička skladatele Martinů

KDY: o prázdninách denně

KDE: Polička

Při návštěvě Poličky si nenechte ujít ojedinělou památku, rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba. Který jiný významný hudební skladatel se narodil a žil se svojí rodinou ve výšce 36 metrů? Navíc vám odměnou po vystoupání 192 schodů do věže bude nejen prohlídka zajímavé světničky, ale i nádherný výhled na Poličku a okolí. „Původní gotický kostel sv. Jakuba vyhořel za velkého požáru v červenci roku 1845. Poškození kostela bylo natolik velké, že musel být posléze stržen a na jeho místě byl v letech 1853-1865 postaven novogotický kostel. V novém chrámu bylo pamatováno na bydlení pověžného, který v případě ohně vyhlašoval poplach. Do této funkce nastoupil v roce 1889 Ferdinand Martinů, kterému se roku 1890 narodil syn Bohuslav. Rodina Martinů žila v tomto unikátním, romantickém, i když pro život trochu nepraktické místě, v malé věžní světničce, až do Bohušových 11 let,“ uvedl historik David Junek. V době letních prázdniny je světnička na věži poličského kostela přístupná denně, v pondělí až v sobotu v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin, o nedělích odpoledne.

Dny práva útrpného na Svojanově

KDY: 21. až 24. července

KDE: Svojanov u Poličky

Pro milovníky středověku jsou na hradě Svojanov u Poličky připravené od 21. do 24. července dny práva útrpného. Zpestření prohlídek na okruhu B bude v rukou členů letohradského spolku Honorata. Výletníci se v hradní mučírně potkají s mistrem katem, jeho pohůnky, provinilci a samozřejmě také s některým z pánů nebo soudcem.Na vlastní oči uvidí, jak se ve středověku a raném novověku při soudních procesech zcela legálně užívalo právo útrpné, tedy mučení. Milovníci historie nepřijdou po dobu těchto akcí ani o komentované prohlídky celého empírového paláce. Podívat se budou moci rovněž do středověkých sklepení a do domu zbrojnošů. Přístupné jsou stále i hradební ochozy, hláska a gotická zahrada. Hrad má otevřeno denně od 9 do 18 hodin.

Orlicko

FreshDance fest

KDY: 21. až 24. července

KDE: Lanškroun



Od čtvrtka do neděle bude město Lanškroun plné tance, hudby, cirkusu a divadla. Druhý ročník multižánrového festivalu FreshDance fest přinese spoustu tanečních vystoupení, koncertů, nového cirkusu, výtvarných a pohybových dílen pro děti na různých místech ve městě. Například Lenku Vagnerovou & Company, Cirkus trochu jinak, Samba show s Veronikou Lálovou, tanečnici Elišku Brtnickou, večerní tančírny, dětské pohybové hry či street food. Kompletní festivalový program zde

Osudová místa hlavního velitele a Klobouk dělá dámu

KDY: do 25. září

KDE: Ústí nad Orlicí

Výstavu k 50. výročí úmrtí armádního generála Ludvíka Krejčího, úspěšného legionářského velitele, budovatele moderní československé armády a hlavního velitele v době mobilizace v roce 1938 můžete zhlédnout v Městském muzeu Ústí nad Orlicí. V muzeu na vás čeká také výstava Klobouk dělá dámu. Zahrnuje nejen pokrývky hlavy, ale i dámské oděvní doplňky z doby mezi světovými válkami. Obě výstavy jsou otevřeny do 25. září 2022.

Dialogy s Krylem

KDY: 23. července

KDE: Ústí nad Orlicí



Známé i zapomenuté písně, básně a citáty známého písničkáře Karla Kryla zazní v podání Davida Uličníka, člena úspěšného vokálního seskupení 4Tet, v sobotu 23. července od 20 hodin v pořadu Dialogy s Krylem. Akce se uskuteční v půlkruhu před Divadelním klubem v Ústí nad Orlicí. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do vnitřních prostor klubu.

Železný muž

KDY: 23. července

KDE: Kunvald



Sokol Kunvald zve na 21. ročník závodu Kunvaldský železný muž. Koná se v sobotu 23. července. Sraz a přihlášky závodníků jsou možné u sokolovny od 8.45 do 9.45 hodin. Závod bude zahájen v 10 hodin u koupaliště, cíl bude na hřišti před sokolovnou. A co na účastníky této akce čeká? 500 metrů plavání, 25 kilometrů jízdy na kole a 4000 metrů běhu.