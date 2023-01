Tento týden se otevřela na pardubickém zámku unikátní výstava Dynamo 100 k oslavě sta let pardubického hokejového klubu. Můžete se těšit na připomenutí historie klubu, zlatých momentů, klíčových postav. Nechybí ani audiovizuální prvky – vyzkoušíte si, jaké to je stát během zápasu na střídačce a zažijete zápasové emoce očima hráčů a trenérů. Součástí výstavy je kolekce 37 medailí, z toho 10 olympijských včetně zlatých naganských od brankáře Dominika Haška i trenéra Vladimíra Martince. Takovýto počet cenných kovů pohromadě ještě nebyl v Čechách k vidění. Dále se můžete těšit na prsteny pro vítěze Stanley Cupu nebo Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL. „Pardubičtí hráči v NHL posbírali tolik trofejí jako hráči žádného jiného týmu. Stejně tak máme legendy z dob, kdy se do NHL bohužel nemohlo. Útok Martinec-Novák-Šťastný. Návštěvníci uvidí, s jakými hokejkami stříleli góly a budou to moci porovnat s tou, která letos dala 5000. gól Pardubic v samostatné české extralize,“ uvedl kurátor výstavy Petr Dufek. Nejnovějšími exponáty bude bronzová medaile Matěje Blümela z loňského mistrovství světa ve Finsku a také čerstvá stříbrná „placka“ Radima Rulíka, kterou získal na přelomu roku jako trenér české reprezentace do dvaceti let. Výstava potrvá do 1. října. Základní vstupné činí 250 korun, snížené 150 korun (žáci, studenti, senioři). Rodinné vstupné vyjde na 500 korun. Otevřeno je denně kromě pondělí.

Grafiky jako poezie

KDY: 22. ledna

KDE: Polička



Potřebujete dodat energii na cestu k vzdálenému jaru? V Městském muzeu v Poličce si můžete připomenout, jak voní slunečný den, potěšit se krajinou prozářenou barvami, zasnít se u mlžných scenérií, jež přímo hladí po duši, a to díky grafikám Ivo Křena. Městské muzeum a galerie Polička otevře v neděli 22. ledna v 16 hodin výstavu tohoto jedinečného pardubického autora s rodinnými vazbami na Poličku. „Rodiče Ivo Křena pocházeli z Poličky, do domu na ulici E. Beneše jezdil Ivo Křen na prázdniny a později na chalupu,“ vysvětlil kurátor výstavy David Junek. Křenovy úchvatné linoryty září barvami, zajímavými tvary a strukturami. Pro návštěvníky bude připraven také tvořivý program.

Tip na pátek: Bod zlomu zlomí člověka

KDY: 20. ledna

KDE: Holice

V pátek se v Kulturním domě v Holicích odehraje repríza představení o holickém rodákovi, cestovateli Dr. Emilu Holubovi v podání místních ochotníků. Scénář inscenace Bod zlomu zlomí člověka vznikl na základě dostupné literatury, autentických deníků Emila Holuba a dochované korespondence mezi Emilem a jeho otcem Františkem. Životopisný příběh je plný obrazů a mísí se v něm hudba evropská i etnická africká. Režie se ujal Kryštof Šimek. Představení v podání Divadelního souboru mladých Kulturního domu Holice začne 20. ledna v 19.30 hodin.

Lidé odvedle

KDY: do 19. března

KDE: Litomyšl



Interaktivní výstava Lidé odvedle návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život hendikepovaných. Navštívit ji můžete v Regionálním muzeu v Litomyšli. Podtitul výstavy „Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“ zcela přesně vystihuje formu, kterou je výstava prezentována. Návštěvníci jsou zábavnou formou pozváni na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci. Výstava potrvá do 19. března.

Dřevěné hračky

KDY: v těchto dnech

KDE: Hlinsko

Výstavu dřevěných hraček ze sbírky sběratele Františka Kyncla si můžete prohlédnout v sále Městského muzea v Hlinsku. K vidění jsou různé stavebnice, automobily, plachetnice, figurky vojáčků , loutky, skládačky, dětské domečky s nábytkem, zvířátka, vláčky a mnoho dalších hraček. Na své si přijdou nejen děti, ale i dospělí, kteří se vzpomínkou vrátí do doby dětství. Pro děti budou připravena různá překvapení. Od úterý do pátku je otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 16 a v sobotu a v neděli od 13 do 16 hodin.

Bejvávalo dobře

KDY: do 19. února

KDE: Vysoké Mýto



Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě pořádá v prostorách Šemberova domu výstavu Bejvávalo dobře. Není to tak dávno, kdy se většina obyvatelstva živila fyzickou prací a v mnoha oblastech byla odkázána na svoje manuální schopnosti. Moderní doba nás sice zbavila dřiny, ale také nám vzala zručnost a schopnost si vyrobit celou řadu věcí svépomoci bez složitých strojů a elektrické energie. Zvídavý návštěvník se dozví, jak a čím se dříve mlátilo obilí nebo čím se naklepala kosa, zkusí si výrobu peroutek (mašlovaček), naučí se uplést vánočku nebo třeba opravit prasklou nádobu drátováním. Dále nahlédne do oblasti ručního zpracování lnu, výroby tkaniny, jejího barvení a údržby v podobě praní a bělení. Expozice je přístupná do 19. února.

Tajemství vějířů

KDY: do 26. února

KDE: Chrudim

Vějíře sloužily od nepaměti při rozdmýchávání ohně, odstraňování plev od zrna, odhánění hmyzu nebo k ochlazení a ochraně před sluncem. První zmínky o vějířích pocházejí z Babylónie, Sýrie, Indie a starověkého Egypta. Zlatá éra vějířů nastává v 18. století, masivně rozšířeny byly ve společenském styku ve století devatenáctém. Výstava Regionálního muzea v Chrudimi Tajemství vějířů představuje vývoj a různé typy evropských vějířů z období od konce 18. století do poloviny 20. století. K zajímavým exponátům patří například vějíř se zobrazením korunovace císaře Leopolda II., s portréty Marie Terezie a Františka Lotrinského, ale i dekorativní plesové vějíře z různých materiálů, vystavené spolu s předměty související s plesovou sezónou. Výstava potrvá do 26. února.

Kdy jste je viděli naposledy?

KDY: do 3. září

KDE: Pardubice



S dětmi se můžete vypravit do Východočeského muzea na pardubickém zámku na výstavu s názvem Kdy jste je viděli naposledy? Sobě i dětem připomenete živočichy a rostliny, které jste dříve běžně vídali a které mizí z očí. Odhalíte známé i překvapivé důvody postupujících změn v naší přírodě. Děti budou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů.

Pekařova žena

KDY: 22. ledna

KDE: Pardubice

V neděli můžete ve Východočeském divadle v Pardubicích navštívit muzikál Pekařova žena. Děj muzikálu inspirovaného stejnojmenným filmem francouzského režiséra Marcela Pagnola se odehrává v polovině 30. let, kdy Evropu doslova zaplavil francouzský moderní šanson. Můžete se těšit na velká muzikálová čísla à la Broadway. Začátek představení je v 17 hodin.

O princezně, která ráčkovala

KDY: 21. ledna

KDE: Heřmanův Městec



Divadelní spolek Agáta zve v sobotu od 15 hodin do kina v Heřmanově Městci na pohádku O princezně, která ráčkovala. Vstupné je 150 Kč.

Reprezentační ples

KDY: 21. ledna

KDE: Chrudim

Chrudimská beseda pořádá reprezentační ples královského věnného města Chrudim. Koná se v sobotu od 20 hodin v Muzeu. Večerem provází Miluše Bittnerová, hraje Big Band Chrudim, připravena je královská tombola.