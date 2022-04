Východočeské divadlo Pardubice hostí od 22. dubna do 4. května odložený 22. ročník Grand Festivalu smíchu. Detailní program téměř čtrnácti dnů s komediemi najdete zde. O víkendu 23. a 24. dubna uvede pardubické divadlo také premiéry komedie Mimo záznam. Nekorektní černou komedii Mimo záznam pro pardubický soubor napsal Petr Abraham. Za tímto pseudonymem se skrývá kmenový režisér divadla Petr Novotný, jenž svůj text z prostředí vysoké politiky také sám inscenoval. V hlavních rolích diváci uvidí Petru Janečkovou, Ladislava Špinera a Jindru Janouškovou. Sobotní premiéru doprovodí ve foyer vernisáž výstavy obrazů výtvarnice Venduly Henclové. Představení Mimo záznam začíná v sobotu i v neděli v 19 hodin.

Zelené obrazy a RAW

KDY: do 24. dubna

KDE: Pardubice



V Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích brzy skončí dvě výstavy. Do neděle máme možnost zhlédnout Zelené obrazy Zdeňka Daňka, který je známý především jako mistrný plenérista a krajinář. Taktéž v neděli skončí výstava Jakuba Lipavského (nar. 1976), Petra Stibrala (nar. 1977) a Matěje Lipavského (nar. 1985) s názvem RAW. Ta prezentuje různé přístupy - přírodní instalaci videa Petra Stibrala, malířský archiv Matěje Lipavského, sochařské objekty Jakuba Lipavského, nebo také práci se samotným místem všech tří autorů. Východočeská galerie (Dům U Jonáše) má o víkendech otevřeno od 10 do 18 hodin.

Nížina Radka Kalhouse

KDY: do 25. dubna

KDE: Pardubice

Galerie pod širým nebem vznikla v parkánovém příkopu pardubického zámku před sedmi lety jako volně přístupný výstavní prostor Východočeského muzea. Od té doby každý rok nabízí pokaždé jiný výběr pozoruhodných fotografií ještě pozoruhodnějších autorů. Poslední rok patřil pardubickému fotografovi Radkovi Kalhousovi a jeho souboru Nížina. Výstava, která je v parkánové galerii volně přístupná, v pondělí 25. dubna skončí. Nenechte si ujít působivé fotografie krajiny na předměstích Pardubic, ale i otevřené krajiny Polabské nížiny.

Rudolfův pohár

KDY: do 24. dubna

KDE: Kladruby nad Labem



Národní hřebčín Kladruby nad Labem zve na mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár. Téměř sedmdesát startujících ze sedmi zemí světa porovná své síly ve dnech 21. až 24. dubna. Ve čtvrtek čeká startující kategorii dvojspřeží pony, dvojspřeží 2* a jednospřeží drezurní zkouška. V pátek absolvují drezuru kategorie dvojspřeží 3* a čtyřspřeží. Vozatajský maraton je na programu v sobotu 23. dubna. Sedm maratonových překážek a více jak dvanáct kilometrů dlouhá trať čekají na soutěžící v sobotní divácky nejvíce atraktivní disciplíně. Rudolfův pohár bude zakončen v neděli překážkovou jízdou spřežení, následovat bude vyhlášení výsledků. Začátky soutěží jsou vždy od 10 hodin. Detailní program naleznete zde

Chrudimsko

Starci na chmelu

KDY: 24. dubna

KDE: Skuteč



Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč, který se koná od 20. března do 15. května, po krátké velikonoční přestávce opět nabízí zajímavý program. Do hlavního sálu ve Skutči dorazí v neděli 24. dubna Moravské divadlo Olomouc a s ním tolik známé a oblíbené hity muzikálu Starci na chmelu. Činoherní soubor nastudoval představení v režii Petra Novotného, který stojí i za slavnými muzikálovými inscenacemi Jesus Christ Superstar a Evita. Začátek v 16 hodin, vstupné 450 Kč.

Tip na pátek: Koncert pro Ukrajinu

KDY: 22. dubna

KDE: Chrudim

V pátek od 16 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi koná Koncert pro Ukrajinu. Vystoupí houslista Matěj Polášek, violoncellista Vojtěch Nejedlý, klavíristka Kateřina Košťálová a zpěvačka Elizabeth Kozáková. Zazní díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a ukrajinské písně.

Půlstoletí s vámi

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Veselý Kopec



Muzeum v přírodě Vysočina slaví v letošním roce 50 let od svého založení. Pro návštěvníky je připravena bohatá sezóna. Od 15. dubna je na Veselém Kopci otevřena výstava k padesáti letům muzea nazvaná Půlstoletí s vámi a pokračuje i výstava Masopustní obchůzky z Hlinecka. Obě výstavy se nacházejí ve statku z Mokré Lhoty. Veselý Kopec má v dubnu otevřeno od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. V roubenkách v nedalekém Hlinsku do 1. května pokračuje výstava Velikonoce na Betlémě.

Tip na výlet: Karlštejn u Svratky

KDY: kdykoliv

KDE: Svratouch

Lovecký zámeček Karlštejn se nachází nedaleko Svratky, na území obce Svratouch. Jméno Karlštejn je odvozené od blízké skupiny skal, které lesníci v minulosti nazývali Kahlstein, tedy německy holý kámen. Zámeček byl postavený v 18. století, nejprve zde však stála kaple sv. Jiljí, patrona lesů. Zámek byl původně lovecký a obklopovala ho jelení obora. Zámeček, který byl nedávno zrekonstruován, vám může být povědomý, natáčel se zde seriál Četnické humoresky či film Temno. Jen kousek (pár set metrů) od Karlštejna leží již zmíněná zajímavá skupina skal, dnes zvaná Zkamenělý zámek.

Svitavsko

Oslava jara na statku

KDY: 23. dubna

KDE: Trstěnice U Litomyšle

Spolek archaických nadšenců a Mikšíkův statek zvou v sobotu na Oslavu jara do Trstěnice u Litomyšle. Program bude rozdělen do dvou částí. První část se bude konat od 15 do 16 hodin a bude věnována tradičnímu způsobu vítání jara ve vsi a především dětem a jednoduchým dětským hrám, při kterých zazní jednoduchá říkadla a písničky. Děti si budou moci s rodiči i něco drobného vyrobit. Vystoupí hudební uskupení Ženy zpěvné ze Svitav. Vstupné na tuto část je dobrovolné. Druhá část akce začíná v 17 hodin a jedná se o koncert slovenské kapely Roc’hann hrající bretoňskou hudbu. Tam činí vstupné 100 Kč.

Dvě cesty Adama Kašpara a Epidemie a pandemie

KDY: do 29. května

KDE: Svitavy



Městské muzeum a galerie Svitavy otevřelo dvě nové výstavy. Vystavuje zde malíř Adam Kašpar, který vyrůstal na Svitavsku a je jedním z nejvýraznějších mladých talentů současné malířské scény. Adam Kašpar je absolventem Ateliéru malířství profesora Martina Mainera na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho výtvarné začátky ovlivňovalo vedení svitavských učitelů výtvarné tvorby, a to Pavla Fialy a Stáni Plívové. Druhá výstava nese název Epidemie a pandemie. Mapuje, jakým způsobem ovlivňovala lidskou civilizaci onemocnění počínaje morem a konče covidem-19. O víkendech je muzeum otevřeno od 9 do 17 hodin.