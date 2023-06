Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám pravidelnou várku redakčních tipů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Chrudimsko

Rytíři na Lichnici

Kdy: sobota 3. června od 11.00

Kde: Lichnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program - 11:00 Šermířské vystoupení, 13:30 Dobové tance, 14:00 Turnaj, 16:00 Dobové tance. Dále vás čeká ukázka zbraní a zbrojí, lukostřelba, hod sekerou a jiné.

7. ročník tradičního chrudimského rýžování

Kdy: sobota 3. června od 9.00

Kde: Náhon za divadlem Karla Pippicha v Chrudimi

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční chrudimské rýžování za divadlem Karla Pippicha v městském náhonu. Součástí akce je šperkařská dílna, takže vyrýžované poklady si budete moci odnést domů jako šperk. Zajištěno bude i občerstvení a naše pivo IRON.

Pardubicko

Archivy východních Čech, historie a současnost

Kdy: od pátku do neděle od 14.00 do 18.00 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V budově Státního okresního archivu Pardubice na Bělobranském náměstí je k vidění výstava nazvaná Archivy východních Čech, historie a současnost. Návštěvníci uvidí ukázky nejvzácnějších archiválií z depozitářů dvou oblastních oddělení a devíti okresních archivů včetně pergamenových privilegií, rukopisů, církevních matrik, pečetních typářů, historických map a plánů, nechybí ani archiválie spojené se slavnými osobnostmi regionu. Výstava je zdarma přístupná do 18. června, vždy od pátku do neděle od 14 do 18 hodin.

Pietní akt k 81. výročí heydrichiády

Kdy: sobota 3. června

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Památník Zámeček Pardubice zve na pietní akt k 81. výročí heydrichiády na Pardubicku, který se

uskuteční 3. června od 13:00 hodin. Program pietního aktu zahrnuje kladení věnců a květinových darů, proslovy hostů a

vystoupení houslového dua LuciaZuza. Po ukončení oficiální části Vojtěch Kyncl představí svoji novou publikaci Děs dýchl do tváře, ve které se věnuje heydrichiádě a obětem popraveným na Zámečku. Poté budete mít možnost prohlédnout si expozici Památníku Zámeček.

První životy vyhasly 3. června. Popravené připomene pietní akt

Noc na Karlštejně

Kdy: pátek 2. a sobota 3. června od 20.30 hodin

Kde: Kunětická hora u Pardubic

Za kolik: od 420 Kč

Proč přijít: Letošní série plenérových představení na Kunětické hoře u Pardubic začíná. Do magického prostoru pod hradem vrací nestárnoucí hudební komedie podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně, kterou zde před dvěma lety inscenoval režisér Petr Novotný. Hlavní role v divadelním evergreenu o tom, že láska je silnější než příkaz krále, ztvárňují hostující Petr Štěpánek a domácí Martina Sikorová. Známé hity z pera Karla Svobody a Jiřího Štaidla jako Lásko má, já stůňu, Do věží, Hoja hoj, Když mám tekutou révu a další se na Kunětické hoře rozezní pouze pětkrát, a to 1., 2. a 3. června a 8. a 9. června od 20.30 hodin.

Herci se vrací na Kunětickou horu. Ve čtvrtek poprvé zazní Lásko má, já stůňu

Festival jídla

Kdy: sobota 3. června od 10.00 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Foodtruckový festival míří opět do centra Pardubic, v sobotu od 10 do 18 hodin ho můžete navštívit v ulici U Stadionu. Přijďte ochutnat jídla ze všech koutů světa na čtyřech kolech. Těšit se můžete na různorodou kuchyni a na degustační porce. Kromě burgerů bude v nabídce italská, asijská, francouzská kuchyně a mnoho dalšího. Děti se vyřádí v dětském koutku.

Orlicko

JamRock 2023

Kdy: od čtvrtka 1. června do soboty 3. června

Kde: Letohrad

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: Jubilejní 15. ročník JamRocku proběhne 1. - 3.6. 2023 na krásné louce u řeky v Letohradu! Je připraven opravdu silný lineup. Například Nazareth, Mirai, Ewa Farna další.

Spanilá jízda historických policejních vozidel

Kdy: sobota 3. června od 8.00

Kde: Králíky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spanilá jízda historických policejních vozidel k 32. výročí vzniku POLICIE České republiky.

Svitavsko

5. šachový turnaj u stolků

Kdy: sobota 3. května od 9.00

Kde: Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Švýcarský systém, tempo 10+0, startovné dobrovolné, celodenní událost.

Víkendovka dogdancingu Svitavy

Kdy: od pátku 2. června do neděle 4. června

Kde: ZKO Cihelna Svitavy

Za kolik: 1400 korun (divák)

Proč přijít: Víkendový seminář dogdancingu s Vandou Gregorovou.