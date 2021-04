Velikonoční stezka po proudu řeky

KDY: od 2. dubna

KDE: v Chrudimi

Ještě nevíte, co budete dělat o velikonočním víkendu? Od 2. dubna vyrazte na zábavnou velikonoční stezku pro malé i velké s Domem dětí a mládeže Chrudim. Cílem hry je najít zajíčka a zjistit jeho jméno. Čeká vás celkem 8 stanovišť umístěných u mostů podél Chrudimky. Začátek stezky naleznete v ulici Vrchlického (vedle obchodu Benjamínek - Dětský svět). Více na webu DDM Chrudim.

Naše Velikonoce

KDY: do 3. dubna



Do 3. dubna se můžete zapojit do velikonoční soutěže, kterou pro své členy i nečleny připravil Sokol Slatiňany. Nakresli kraslici, vajíčko, upleť pomlázku či košík, namaluj výkres o začínajícím jaru, nebo slož básničku. Výtvor vyfotografuj a pošli na: https://cloud.formanislatinany.cz/s/KHw2fFGNpwCPEDL. Do textu nezapomeň napsat své jméno a věk. Všechny výtvory budou hodnoceny a ty nejlepší Sokol odmění. Ze zaslaných fotografií bude vyvořena nástěnku ve slatiňanské sokolovně a tam bude vidět po celý rok. Sokol Slatiňany přeje všem hezké Velikonoce!

Velikonoce na Betlémě

KDY: do 6. dubna

KDE: Betlém Hlinsko

Pracovníci Muzea v přírodě Vysočina vymysleli výstavu pro venkovní prostor na Betlémě v Hlinsku. Pokud sem půjdete na procházku, můžete od 26. března do 6. dubna nahlížet do oken roubenek, v nichž budou umístěny různé předměty provázející Velikonoce. Včetně tradičního pečiva a krátkých textů přibližujících významné okamžiky jarních svátků. Na sociálních sítích – facebooku a instagramu – Muzeum v přírodě Vysočina přináší zájemcům spoustu zajímavostí nejen o Velikonocích, ale o jarních svátcích vůbec. Dokonce zde naleznete krátká názorná videa, podle nichž se můžete naučit tvarovat pečivo jidáše tak, jak to dělaly naše prababičky anebo zkusit ozdobit kraslice tradičním způsobem. Na webových stránkách si pak každý týden až do 26. dubna přečtete zajímavosti o tom, jak lidé v minulosti vítali příchod jara.

Neztrácejte hlavu

KDY: do 6. dubna

KDE: Břetislavova ulice, Chrudim

V přízemí badatelského centra č. p. 62 v Břetislavově ulici v Chrudimi připravili Muzeum loutkářských kultur výstavu s příznačným názvem Neztrácejte hlavu!, v níž náhodní i cílení kolemjdoucí mohou obdivovat hlavičky různých druhů loutek z muzejní sbírky od loutkářů a řezbářů, jako byli Jiří Trnka, Josef Strašek nebo Harro Siegel. Oproti běžným výstavám má výhodu v neomezené otevírací době, takže je možné ji obdivovat i večer, a to do 6. 4. 2021.

Četba za časů korony

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcd.cz



Herci Východočeského divadla Pardubice se znovu pustili do načítání povídek z knih českých autorů. Na jaře točili audionahrávky především z literatury pro děti, teď vybírají z knih pro dospělé. Herci začali autorem Ladislavem Pecháčkem, natočili povídky s kriminalistickými zápletkami ze souboru nazvaného Hořká čokoláda. Dalším spisovatelem, který dal pardubickým kumštýřům svolení k použití svého díla, je Jiří Kratochvil. Ze souboru Strach nad městem, který zatím čeká na vydání, je připraveno šest povídek. Třetí knihou, na jejímž poslechu herci pracují, je novela Ivana Binara Den, kdy slétly vlaštovky. Nahrávky najdete na webu divadla www.vcd.cz v rubrice Repertoár, poslechnout si je lze i na facebooku divadla.

500 let renesance

KDY: kdykoliv

KDE: www.vilem500.cz



V dubnu si připomínáme 500 let od úmrtí šlechtice Viléma z Pernštejna. I díky jeho rodu má Pardubický kraj mnoho renesančních památek. Na webových stránkách vilem500.cz najdete aktuální informace k projektu 500 let renesance ve východních Čechách, ale také různé dobové dokumenty. Uvidíte i kalendář akcí na letošní rok, který je aktualizován podle toho, co situace právě dovoluje. V květnu bude zahájena soutěž Naplň Vilémovu truhlu.