Pomoc uprchlíkům v Ústí nad Orlicí a okolí

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Místní TJ Sokol se zapojil do krajské sbírky, která potrvá do 4. března. Nasbíraný materiál následně hasiči a sokolové odvezou do distribučního centra v Pardubicích, odkud bude pomoc distribuována potřebným.

Do republikové sbírky se zapojil i Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí sídlící v Kopeckého ulici. Sbírka preferuje zdravotnický materiál a potřeby osobní hygieny, a to až do 6. března.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí má okamžitě k dispozici několik volných bytů, další nabídky evidují na telefonu 739 383 598, 734 769 713. Dále charita nabízí poradenství, pomoc, případně doprovod s vyřízením víza, sociálních dávek, poradenství s pracovním povolením. Telefony: občanská poradna 731 402 324, okamžitá zdravotní pomoc: 739 383 597, materiální, potravinová pomoc: 739 383 598, 734 769 713. Ústí připravilo jednoduchý on-line formulář, ve kterém můžete nabídnout pomoc nebo svou službu: https://www.ustinadorlici.cz/cs/informujou/6204-ukrajina.

Vysoké Mýto vytvořilo sběrné místo pro Ukrajinu

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto



Město Vysoké Mýto zřídilo v koordinaci s Pardubickým krajem sběrné místo humanitární pomoci pro Ukrajinu v přízemí městského úřadu v ulici Jiráskova 179. Otevřeno je každé pondělí a středu 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 a v sobotu 9.00 – 11.00 hodin. V současné době jsou na Ukrajině potřeba především spací pytle, karimatky, matrace, přikrývky, teplé zimní oblečení, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a konzervy i volně prodejná léčiva a obvazový a fixační materiál. Materiální dary budou vysokomýtští dobrovolní hasiči vozit do krajského skladu humanitární pomoci, který zřídil Pardubický kraj v České Třebové. Odtud pak pomoc poputuje na Ukrajinu.

Umělecká škola vystavuje práce žáků v knihovně

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Po dvou letech se do Městské knihovny Ústí nad Orlicí vracejí žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Tvorba představuje průřez toho nejzdařilejšího z letošního i loňského školního roku. Ve vstupní hale mohou návštěvníci vidět zátiší, které je ústřední tvorbou. Nejmladší děti výrobky modelovaly z keramické hlíny podle vlastní fantazie. Starší žáci se v malbách a kresbách snažili o realistické pojetí, hloubku prostoru a vzájemné poměry věcí. Výstava představuje i kresby z plenéru. Tvořit, ať už kreslit, fotografovat, nebo tvořit sbírky, chodí žáci vždy na začátku školního roku. Tentokrát byla námětem městská zákoutí, známé budovy a sochy. Ve spolupráci s městem vznikl z těchto prací následně kalendář města pro rok 2022. Expozici můžete navštívit v běžné provozní době městské knihovny až do 30. dubna.

Choceň otevřela výstavu studentských prací

KDY: v těchto dnech

KDE: Choceň



Město Choceň ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze zvou na výstavu studentských prací na téma Nová smuteční síň v Chocni?Ideové studentské návrhy prověřují možnosti úprav areálu zahradnictví na okraji výjimečného zámeckého parku do podoby místa posledního rozloučení. Jedná se o lokalitu, která do budoucna nabízí široké možnosti proměny. Výstavba obchvatu města otevře možnost úpravy Pardubické ulice do charakteru městského nábřeží lemovaného atraktivními historickými objekty (zámek, oranžerie, fíkovna). Návrhy studentů Katedry architektury, Fakulty stavební, ČVUT v Praze nabízí inspirativní a pestrý náhled na území a možnosti přístupu k němu s cílem vytvořit důstojné místo posledního rozloučení poskytující útěchu a naději. Vernisáž se konala ve středu 2. března v Orlickém muzeu. Expozice je k vidění do 27. března.

PARDUBICKO

Pardubice pomáhají

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubice

Kdokoliv bude ochoten darovat věci pro obyvatele Ukrajiny, má možnost je odevzdat v knihovně na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Materiál bude následně předán do centrálního skladu zřízeného Pardubickým krajem, který zajistí distribuci a předání potřebným. Žádané jsou spacáky a teplé deky, přikrývky, polštáře, termo deky, karimatky; hygienické prostředky pro ženy a děti-pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky atd. baterky, baterie; pláštěnky; stany; trvanlivé jídlo, konzervy, kojenecká výživa; lékárničky, balíčky 1. pomoci. Věci je možné odevzdávat každý den od 9.00 do 18.00 hodin, v úterý a v sobotu pak od 9.00 do 12.00 hodin.

Holice pořádají sobotní sbírku

KDY: 5. března

KDE: Holice



Ve spolupráci s HZS a Pardubickým krajem pořádají Holice sbírku následujících potřeb pro Ukrajinu: volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál, teplé zimní oblečení, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, konzervy.



Pro potřeby utečenců z před válkou, kteří jsou a budou ubytováni v Holicích a okolí, bude dále možné darovat: trvanlivé potraviny (těstoviny, mouka, rýže, konzervy, pohanka, brambory, cibule, olej, sůl, cukr, mléko) a drogerii (úklidové prostředky a větší tašky). Je možné darovat i běžné vybavení domácnosti (např. postele, pračky, stoly, židle, vybavení kuchyně apod.), vždy je však nutná konzultace předem na emailu vyborny@mestoholice.cz.



Věcná pomoc bude vybírána v sobotu 5. března od 10.00 do 16.00 hodin v budově bývalé Komerční banky na náměstí.

Děti pobaví jeskyně

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubice



Východočeské muzeum Pardubice vás vezme do jeskyně. Výstava Život ve věčné tmě aneb Po stopách slepých brouků obývá prostor pod věží pardubického zámku. Najdete zde řadu informací a zajímavostí o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají. Prohlédnete si pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce i vybavení jeskyňářů.

Hurá do hřebčína

KDY: v těchto dnech

KDE: Kladruby nad Labem



Národní hřebčín Kladruby nad Labem nabízí tento týden komentované prohlídky hlavních stájí, císařského zámku a expozice historických kočárů, saní a postrojů. Prohlídkové okruhy můžete navštívit mezi 10. a 15. hodinou, a to jak ve všední dny, tak i o víkendu. Pro návštěvníky je otevřený i hřebčín ve Slatiňanech.

CHRUDIMSKO

Chrudim pomáhá

KDY: do 6. března

KDE: Chrudim

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Chrudimi vyhlásil materiální sbírku pro Ukrajinu. Sběrné místo je na adrese Městský park 274, a to do 6. března ve všední dny od 15 do 19 hodin a o víkendu od 8 do 19 hodin. Žádaný je především zdravotnický materiál a hygienické potřeby. Z důvodu lepšího parkování je doporučeno větší množství materiálu vozit ve všední dny až po 15. hodině. Bližší informace na telefonu 469 620 318.

Masopustní týden v muzeu

KDY: do 6. března

KDE: Chrudim



Regionální muzeum v Chrudimi si pro návštěvníky připravilo na jarní prázdniny samoobslužnou tvořivou dílničku s názvem Masopustní týden v muzeu. V dílničce si do neděle 6. března můžete vyrobit tradiční masopustní masky, čepice a drobné masopustní dekorace. Tvorbu ve výtvarné dílničce můžete spojit s návštěvou výstavy Na kolech radosti, která vás zavede do světa historických kočárků, panenek a jiných hraček.

Magický svět loutek

KDY: v těchto dnech

KDE: Chrudim

Vstupte v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi do Magického světa loutek a nechte se vést od historie k moderně českého loutkářství. Nahlédněte do světa Orientu. Znovuotevřená stálá expozice Muzea loutkářských kultur je plná novinek.

SVITAVSKO



Moravská Třebová pomáhá

KDY: v těchto dnech

KDE: Moravská Třebová



Město eviduje interní seznam dobrovolníků, do kterého můžete nahlásit volné ubytovací kapacity v Moravské Třebové a okolí pro případnou pomoc uprchlíkům a rodinám z Ukrajiny. Nabídky zasílejte na adresu krizovystab@mtrebova.cz, do předmětu uveďte "ubytování Ukrajina" a do zprávy nezapomeňte uvést: počet volných lůžek, adresu a váš telefon a email. Nabídky pomoci, především ubytování hromadného typu, směřujte na email ubytovaniukrajina@suz.cz, který zřídila Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.



Pokud umíte ukrajinsky nebo rusky, můžete se zapsat na seznam dobrovolníků, do kterého se lze nahlásit jako tlumočník pro případnou pomoc uprchlíkům a rodinám z Ukrajiny. Nabídky zasílejte na adresu krizovystab@mtrebova.cz, do předmětu uveďte "tlumočník Ukrajina" a do zprávy nezapomeňte uvést adresu, telefon a email.

Polička pomáhá

KDY: v těchto dnech

KDE: Polička

Humanitární materiál je i nadále možné vozit do Pontopolisu od 9:00 do 17:00 na adrese Riegrova 52, nebo do Divadelního klubu, a to od 18:00 do 24:00 na adrese Vrchlického 53. Bližší informace naleznete na facebookovém profilu Divadelní klub Polička.

Music klub Kotelna chystá koncert i discotéku

KDY: 4. a 5. března

KDE: Litomyšl



V Music klubu Kotelna vystoupí v pátek 4. března od 20.00 hodin kapela Zrní. Po akci bude následovat after party. Předprodej 250 korun, 320 korun vstupné na místě. V sobotu můžete zavítat na Oldies party 60. až 90. let za 80 korun, start ve 22.00 hodin.

Do Svitav přijede zahrát Mucha

KDY: 4. března

KDE: Svitavy

Alternativní zpěvačka Mucha vystoupí po téměř dvou letech opět ve Svitavách. V pátek 4. března vás od 20.30 hodin v klubu Tyjátr čeká večer plný zábavy, tance a nekorektního humoru v podání brněnské folkpunkové kapely. Vstup 240 korun v předprodeji, 290 korun na místě.