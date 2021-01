KDE: Bor u Skutče

ZA KOLIK: zdarma

Nedaleko vesničky Bor u Skutče se nachází velice prapodivný kámen a to takový, který svým tvarem nápadně připomíná vejce. Zvláštností tohoto útvaru je fakt, že stojí na užší „špičaté“ straně. Kolumbovo vejce naleznete v Přírodní rezervaci Maštale, na červeně značené turistické cestě z Boru u Skutče do Luže. Jedinečný skalní útvar tvoří pískovcový blok, který stojí na skalním podkladu pouze patou. Řadí se mezi nejvýznamnější skalní pískovcové útvary v této oblasti. Trasu z Boru lze zdolat za cca 10 až 15 minut, a přitom můžete obdivovat krásy zdejšího kraje. Samotné vejce je součástí skalního masivu usazeného nad údolím, které naskýtá krásný pohled do okolí.