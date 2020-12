KDY: kdykoliv

KDE: Hlinecko

Charakteristika krajiny v této oblasti je stručně řečeno: žádné strmé kopce, žádné lezení přes nebezpečné překážky, nic takového. Zkrátka pohodlné cesty mírně zvlněnou krajinou. Navíc doslova malebnou krajinou. Trasa vychází z náměstí v Trhové Kamenici. Po žluté značce vychází nad město, obchází Kamenný vrch kolem zatopeného lomu a v Petrkově se napojuje na červenou značku. Po ní se jde přes Srní do Hlinska. Zde změna značky na zelenou, která víceméně sleduje tok Chrudimky až pod Veselý Kopec. Do skanzenu vstoupíme zezadu, vyšplháme na kopec a přes Dřevíkov a Svobodné Hamry se vracíme zpět do Trhové Kamenice. Celá trasa je dlouhá cca 23 km. Nutno podotknout, že Muzeum v přírodě Vysočina je v současné době pro návštěvníky zavřené.