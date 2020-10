V našem kraji není příliš mnoho zřícenin hradů, ale nějaké se přece jen najdou: například Rabštejn na Chrudimsku.

Rabštejnek. | Foto: www.rabstejnskalhota.cz

V našem kraji není příliš mnoho zřícenin hradů, ale nějaké se přece jen najdou: například Rabštejn na Chrudimsku, pro svou menší rozlohu nazývaný Rabštejnek. Od hlavní silnice na začátku stejnojmenné vsi to je na hrad kousek po zelené značce. Dobrovolníci stále hrad opravují, hrad vlastní tři nadšenci. Překvapí vás, jak je na hradě útulno. Kdo by rád nějakou větší procházku, ať vyrazí z rozcestí pod hradem po zelené značce dále, na dalším rozcestí po červené značce směr Vápenný Podol. Při průchodu vesničkou Mýtka vás oblaží nádherný výhled – je-li pěkná viditelnost, jsou pěkně vidět i Krkonoše. Až dojdete k JZD, jděte rovně a na silnici odbočte vlevo. Ještě před prvními domy vsi Mladoňovice se dejte vlevo a pak polní cesto směrem k lesu. Dorazíte na vrchol kopce Na Chocholce, kde je i vysílač. Od něj se vydejte dolů do Deblova. Projděte vesnici po hlavní silnici a před potokem se dejte doprava, na konci vsi pak zahněte vpravo a poté, budete-li se držte na křižovatkách lesních cest přímého směru, vyjdete na zelené značce, po ní se vydáte doprava a dojdete do Rabštejna. Zejména pro lesní úsek z Deblova do Rabštejna je dobré být vybaven podrobnou mapou.