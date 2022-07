Muzeum věžáků Kladno

Muzeum věžáků Kladno.Zdroj: Deník / Kateřina Nič Husárová

Chcete zažít atmosféru 50. let minulého století? Tak to je ideálním tipem pro vás návštěva muzea kladenských věžáků. Jeden z domů, které tvoří neodmyslitelnou dominantu Kladna, si díky němu můžete projít od sklepa až po střechu. Návštěvníci mohou nahlédnout do krytu civilní obrany, alespoň na chvíli se přednést zpátky v čase díky vybavenému ukázkovému bytu nebo si užít jedinečný pohled na Kladno až z vrcholu samotného věžáku.