- Číslo na krajskou hygienu: 466 052 338

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Pro rozvoz jídla je možné využít služeb, jako je iTesco, Rohlík.cz nebo Košík.cz.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi jako jedna z příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR je až do odvolání zavřené. Muzeum muselo zrušit i akce jako Světový den loutkového divadla nebo tradiční oslavu Velikonoc s živými zvířátky. Prozatím vedení muzea počítá s tím, že se uskuteční Noc v muzeu, která připadá na 24. dubna, přihlášky jsou již k dispozici na webových stránkách.

- Divadlo Karla Pippicha, Chrudimská beseda (Muzeum), Spolkový dům a Muzeum baroka. I zde se všechny hudební, společenské a divadelní akce ruší. S jednotlivými účinkujícími se jedná o náhradních termínech, vstupenky zatím zůstávají v platnosti. V momentě, kdy bude rozhodnuto o náhradním termínu nebo o zrušení akce, bude informace zveřejněna na webu Chrudimské besedy.

- Městské kino Chrudim ruší bez náhrady všechna promítání. Vstupenky můžete vrátit pouze v pokladně Divadla Karla Pippicha.

- Východočeské divadlo Pardubice. Od 10. března do odvolání ruší divadlo veškerá představení. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Původně plánovaná představení budou odehrána v náhradních termínech, které budou uveřejněny po odvolání zákazu konání veřejných akcí. Případně bude vstupné vráceno.

Sportovní:

- Sportoviště města Chrudim (krytý bazén, sauna) jsou až do odvolání uzavřena, na zimním stadionu bylo zrušeno veřejné bruslení.

- Aquacentrum Pardubice - bazény, fitness, wellness a bistra jsou uzavřena pro veřejnost až do odvolání. Neuskuteční se ani plavání seniorů.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Městský úřad Resselovo náměstí 77, 537 16, Chrudim

pondělí 8.00–17.00 hod.

úterý 8.00–14.00 hod.

středa 8.00–17.00 hod.

čtvrtek 8.00–14.00 hod.

pátek 8.00–14.00 hod.

Mateřské školy

- V Chrudimi mateřské školky zůstávají zatím v provozu.

Dům dětí a mládeže Chrudim

DDM ruší veškerou pravidelnou činnost (všechny zájmové kroužky) a všechny akce.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Obchodní domy - Albert, Penny Market, Tesco, Billa, Kaufland - jsou otevřeny dle běžné otevírací doby.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Od pátku 13. března je v autobusové dopravě v celém Pardubickém kraji zaveden prázdninový režim.

ROZVOZ JÍDLA

Pro rozvoz hotových jídel je možné využít rozvážkové služby jednotlivých restaurací, případně služby DámeJídlo.cz

JAK DODRŽOVAT HYGIENU