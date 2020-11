DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Koronavirus infolinka KHS Pardubického kraje

+420 602 730 251

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepřijdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici.

Zrušené/přeložené akce

- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Chrudim

Divadlo Karla Pippicha

Beseda s Jaroslavem Kmentou, Pavlem Šafrem a Markem Wollnerem, 12.10. zrušeno

Pohádka plná not, 26.10. zrušeno

Trampský podzim, 24.10. zrušeno

Regionální muzeum v Chrudimi ruší všechny akce do konce roku 2020

Výtvarná kultura Chrudimska ve středověku – zrušená výstava

Helena Vondráčková Vzhůru k výškám Tour 2020 – přesunuto z 31.10. na 8.5.2021, Sportovní hala Chrudim

Zrušené sportovní a zábavní akce

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Turistické informační centrum - zavřeno

Zimní stadion Chrudim – zavřeno

Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázány. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku je třeba rozhledna Bára, Kláštěrní zahrady v Chrudimi, Kočičí hrádek či Sečská přehrada.

Úřady

Úřady mají v nouzovém stavu omezené úřední hodiny.

Městský úřad Chrudim

pondělí 8.00 13.00 hodin

středa 12.00 17.00 hodin

Městský úřad Hlinsko

pondělí 8:00 13:00 hodin

středa 12:00 17:00 hodin

Městský úřad Skuteč

pondělí 12:00 17:00

středa 10:00 11:00 a 12:00 16:00

Městský úřad Heřmanův Městec

pondělí 12:00 17:00

středa 8:00 13:00

Městský úřad Slatiňany

pondělí 12:00 17:00 hodin

středa 12:00 17:00 hodin

Městský úřad Nasavrky

pondělí 8:.00 11:00 a 15:00 17:00 hodin

středa 8:00 11:00 a 15:00 17:00 hodin

Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

Kaufland - 7-22

Tesco – 7 – 22

Lidl – Po-Pá 7-20, Ne 8-20

Billa - Po-Pá 7-20, Ne 8-20

Atrium Palác Pardubice (otevřeny jen vybrané obchody): Po-Pá 9-21, Něděle a svátky 10-21

Odběrová místa na covid-19

Chrudimská nemocnice - Budova vedle vrátnice u hlavního vstupu

4 hodin denně a jenom ve všední dny, přijímá jenom pacienty indikované praktickým lékařem nebo hygienikem, rezervace nejpozději 15 hodin před odběrem, rezervace v rozmezí 30 minut

Výsledky odběru budou k dispozici následující den odpoledne (mezi 14. a 15. hodinou)

Pardubická nemocnice, budova č. 8

8 hodin denně 7 dní v týdnu (7:00-15:00)

Pracovní dny: od 7.00 do 8.00 vyhrazeno pro zaměstnance, v odpoledních hodinách odběry objednaných skupin od 14.00 do 15.00 (pracovní dny i víkendy)

Pacienti indikovaní praktickým lékařem nebo hygienikem: rezervace nejpozději 15 hodin před odběrem, rezervace v rozmezí 30 minut

Samoplátci: registrovat se na následující den je možné do 11.00 hodin (rezervace v rozmezí jedné hodiny), cena: 2019 Kč

Výsledky odběru budou k dispozici následující den odpoledne (mezi 14. a 15. hodinou)

Medila – drive-in

Cena pro samoplátce 1900 Kč

Neděle pacienti indikovaní lékařem nebo hygienikem a Po-So i samoplátci

Po-So 8:00-12:00, Ne: 8:00-11:00